16.04.2026 50 0 0
Большой пикап Ford F-150 нового поколения выйдет на рынок к 2029 году

К этому же сроку американский производитель готовит и новых «тяжеловесов» Ford F-Series Super Duty.

Выпуск пикапов Ford F-Series американская компания начала ещё в 1948 году, а ныне самая востребованная модификация F-150 появилась в 1975-м. Грузовик актуальной четырнадцатой генерации дебютировал в 2020 году, а обновление пережил в сентябре 2023-го. По данным сайта GCBC.net, пиковым для F-Series за последнее десятилетие стал 2018 год – тогда дилеры сумели реализовать свыше 909 тыс. экземпляров.

На фото: Ford F-150

Показатели продаж Ford F-Series в последнее время слегка снизились. Так, за 2025-й модель разошлась по американскому рынку тиражом в 828 842 экземпляра, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. А за первый квартал 2026-го объём продаж пикапов F-Series составил 159 901 шт., что на 16% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

На фото: Ford F-150 Raptor R

Сейчас компания, судя по всему, уже начала работу над Ford F-150 следующего, пятнадцатого по счёту поколения. Согласно официальному сообщению производителя, компания сейчас готовится к масштабному обновлению: «к 2029 году Ford обновит 80% своего портфеля в Северной Америке по объёму продаж и 70% своего глобального портфеля по объёму продаж».

На фото: Ford F-150 Lobo

К этому же сроку – к 2029 году – Ford пообещал в том числе выпустить и F-150 следующего поколения, и его новых «тяжеловесных» родственников – F-Series Super Duty. Подробностей о них пока нет, скорее всего, дебют пройдёт в 2028-м. Стоит отметить, что в феврале 2025-го производитель сообщал, что дебют нового Ford F-150 пройдёт в 2027-м, однако, планы пришлось поменять.

Как отмечает Motor1, позже в текущем году Chevrolet намерен представить свой большой пикап Silverado 1500 нового поколения. В этом случае, не исключено, что стареющему грузовику Ford F-150 станет ещё сложнее выдерживать конкуренцию, и тогда его продажи на американском рынке в течение ближайших лет упадут ещё заметнее.

Напомним, моторная гамма актуального «углеводородного» Ford F-150 включает в себя три варианта. Базовым является шестицилиндровый мотор EcoBoost объёмом 2,7 литра, его максимальная отдача составляет 330 л.с., а крутящий момент – 542 Нм. Также в список входят 5,0-литровый V8 (406 л.с. и 556 Нм) и EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (406 л.с. и 678 Нм). Кроме того, последний мотор может входить в состав установки PowerBoost Hybrid, совокупная отдача которой равна 436 л.с. и 784 Нм. А для исполнения Raptor доступны ещё 3,5-литровый мотор V6, форсированный до 456 л.с. и 691 Нм, а также топовый двигатель V8 объёмом 5,2 литра, который выдаёт 730 л.с. и 868 Нм.

На фото: салон Ford F-150 Lobo

Тем временем, Ford в конце прошлого года оказался от полностью электрической версии полноразмерного пикапа Ford F-150. При этом приставку Lightning, которую он получил, производитель решил оставить и отдать её новой гибридной модификации с EREV-установкой (Extended-Range Electric Vehicle), подробности об этой версии станут известны позже.

