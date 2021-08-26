Надо знать меру: Ford отменил пикап на базе внедорожника Bronco

Компания Ford уведомила поставщиков, что Bronco-пикап, который должен был дебютировать в 2024 году, не увидит свет, работы по нему свёрнуты.

В июле прошлого года компания Ford представила возрождённый рамный внедорожник Bronco в трёх- и пятидверном кузовах. Между тем у исторического прототипа из середины 60-х прошлого века была грузовая версия — правда, с совсем коротеньким и оттого малопрактичным кузовом.

Сразу после дебюта нового Bronco инсайдеры стали шептать, что Ford готовит на базе Bronco пикап и что он составит на рынке конкуренцию Jeep Gladiator. Сама компания Ford о подготовке Bronco-пикапа официально никогда не заявляла, но в одном из промо-роликов промелькнули дизайнерский скетчи грузовичка. Теперь же издание Automotive News со ссылкой на два анонимных источника сообщило, что пикапа на базе Bronco не будет — уведомление об этом получили поставщики комплектующих.



Пикап Ford Bronco, рендер kolesa.ru

Настоящие причины отмены пикапа мы вряд ли когда-либо узнаем, но предположить мотивы несложно. Jeep Gladiator, который указывался в качестве рыночного ориентира, продаётся хуже, чем сопоставимый по классу Ford Ranger: за первую половину этого года в США реализовано 48 784 и 58 371 шт. соответственно. У Gladiator лучше оффроудные возможности, чем у Ranger, и выглядит он более харизматично, но и стоит он из-за этого примерно в полтора раза дороже. Если быть точным, то в базе Gladiator стоит 34 385 долларов, Ranger — 25 070 долларов.



У марки Jeep пока нет других пикапов, а у Ford помимо среднеразмерного Ranger есть ещё компактный Maverick и полноразмерный F-Series. Возможно в компании поняли, что ещё один среднеразмерный и существенно более дорогой, чем Ranger, пикап будет продаваться плохо и к тому же будет отнимать покупателей у топовых версий Ranger и Maverick. Проще говоря, с учётом затрат на разработку и прочих издержек Bronco-пикап вряд ли оказался бы прибыльным.

Ford Maverick

Напомним, что младший пикап Ford Maverick — это, по сути, грузовой вариант кроссовера Bronco Sport: у этих моделей общая платформа и отчасти стилистика. Спрос на Maverick превзошёл все ожидания, количество заявок на днях превысило 100 тысяч. Оказалось, что клиентов ничуть не смущает тот факт, что у Maverick несущий кузов и передний привод в базе. «На максималках» Maverick с полным приводом и пакетом FX4 Off-Road выглядит вполне взросло и солидно.



В свою очередь среднеразмерный пикап Ford Ranger в 2023 году, то есть уже после смены поколений, получит в США долгожданную экстремальную оффроудную версию Raptor (за пределами Америки она предлагается и в этом поколении пикапа), которая стала бы прямым аналогом пикапа на базе Bronco. В общем, два пикапа в этом сегменте — перебор. Добавим, что Ranger в отличие от Bronco — это глобальная модель, которая в новом поколении получит клона в лице VW Amarok.

Ford Bronco

Внедорожник Bronco способен сделать Форду хорошую кассу и без грузовой версии, ажиотаж вокруг него после премьеры был огромный, но производство началось только нынешним летом. За июнь-июль клиентам передано всего 4078 экземпляров. Почему так мало? Потому что вскрылись серьёзные проблемы с качеством съёмной крыши внедорожника, как жёсткой, так и матерчатой, и сейчас компания в экстренном порядке пытается эти проблемы решить. Сотни уже собранных на заводе в Уэйне (штат Мичиган) Bronco согнаны на накопительную площадку и ожидают новых крыш. Клиентам в качестве компенсации предлагаются различные бонусы.



Ясно, что этот год будет для Bronco провальным, но у нового Explorer проблемы на старте продаж были похлеще, и ничего, обошлось — сейчас Explorer входит в тройку лидеров сегмента среднеразмерных SUV.

