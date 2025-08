Chevrolet Corvette C8 на Нюрбургринге: три версии и один внеклассовый рекорд

В официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет национальных классов, но это, конечно, не мешает назвать Corvette ZR1X самым быстрым американским автомобилем на легендарной немецкой трассе: с временем круга 6 мин 49,275 с он побил ещё довольно свежий (установлен в апреле) рекорд Ford Mustang GTD — 6 мин 52,072 с.

Помимо полноприводного гибридного Corvette ZR1X в рекордных заездах 24 июня участвовал заднеприводный Corvette ZR1, оснащённый 1079-сильным 5,5-литровый бензиновым битурбомотором V8 LT7, его время круга — 6 мин 50,763 с. А 27 июня Нордшляйфе утюжил Corvette Z06 с атмосферным 5,5-литровым V8 LT6 мощностью 679 л.с., его время круга — 7 мин 11,826 с.

Всеми тремя Корветами управляли не профессиональные гонщики, но опытные штатные инженеры-испытали GM, участвовавшие в разработке Corvette C8 и всех его модификаций. За рулём Corvette ZR1X был Дрю Кэттелл, суперкаром Corvette ZR1 управлял Брайан Уоллес, а лучшее время круга Corvette Z06 обеспечил Аарон Линк. Все три американских пилота очень хорошо знают Нюрбургринг, они провели здесь много сессий, настраивая динамику и управляемость различных автомобилей GM: Аарон Линк проехал 800 кругов по Нордшляйфе, Дрю Кэттелл — 600 кругов, Брайан Уоллес — 425 кругов.

Дрю Кэттелл и Corvette ZR1X 1 / 3 Брайан Уоллес и Corvette ZR1 2 / 3 Аарон Линк и Corvette Z06 3 / 3

По идее, все три участвовавшие в заездах версии Corvette следовало бы отнести к классу суперкаров в официальной таблице рекордов Нюрбургринга, но их поместили в класс прототипов и предсерийных автомобилей, так как Corvette ZR1X и Corvette ZR1 в Европе официально не продаются, а Corvette Z06 продаётся, но в заездах участвовала версия для североамериканского рынка. Для удобства сравнения лучших времён круга серийных дорожных автомобилей из разных классов пресс-служба GM составила вот такую табличку:

Из таблички видно, что топовому 1267-сильному Corvette ZR1X пока далеко до 1063-сильного гибридного суперкара Mercedes-AMG One, но надо понимать, что Mercedes-AMG One — это на порядок более дорогой и сложный проект, чем Corvette ZR1X, и все запланированные к выпуску 275 экземпляров Mercedes-AMG One давно проданы, тогда как Corvette ZR1X скоро сможет купить любой желающий — его продажи должны начаться в конце этого года, цена пока не объявлена, но ожидается, что она составит порядка 250 000 долларов, тогда как Mercedes-AMG One стоил порядка 2,75 млн евро.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Добавим, что обычно рекордные заезды на Нюрбургринге проходят весной или осенью, когда температура воздуха на трассе близка к оптимальной (около +15°C) и можно добиться максимальной производительности от автомобиля. 24 июня на Нюрбургринге было жарковато, +23°C, 27 июня чуть прохладнее, +20°C. Скорее всего, при более холодной погоде всем трём пилотам Chevrolet Corvette удалось бы проехать Северную петлю быстрее. В общем, ждём новых заездов и новых рекордов.