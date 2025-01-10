1079-сильный Chevrolet Corvette ZR1 оказался бессовестно дешёвым на фоне конкурентов

Корпорация General Motors опубликовала прайс-лист на топ-версию ZR1 суперкара Chevrolet Corvette восьмого поколения: минимальная цена в США составляет 174 995 долларов, включая доставку. Приём заказов на Corvette ZR1 будет открыт в феврале, а производство на заводе GM в Боулинг-Грин (США, штат Кентукки) начнётся во втором квартале текущего года.

Chevrolet Corvette ZR1 вошёл в наш список главных премьер 2024 года благодаря своим выдающимся техническим характеристикам в сочетании с потенциально низкой ценой, которая теперь, наконец, известна. Парадокс в том, что новый Corvette ZR1 является самым дорогим в истории модели, но на фоне конкурентов он кажется бессовестно дешёвым, потому что больше никто не предложит вам 1079 л.с. и ураганную динамику за 174 995 долларов. Пресс-служба GM даже привела сравнительную табличку, показывающую, насколько выгодным получился новый Corvette ZR1.

Официальная премьера нового Corvette ZR1 состоялась в июле прошлого года, позже были объявлены его динамические характеристики, а объявление цен приурочили к началу Детройтского автосалона 2025, который открылся сегодня.

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Напомним, что Corvette ZR1 оснащён новым 5,5-литровый бензиновым битурбомотором V8 с заводским индексом LT7, который является производной от верхневального алюминиевого «атмосферника» LT6, что ставится на Corvette Z06. Двигатель LT7 имеет систему смазки с сухим картером, так называемый плоский коленвал и комбинированный впрыск топлива (давление впрыска в камерах сгорания — 350 бар), степень сжатия — 9,8. Максимальная отдача — 1079 л.с. при 7000 об/мин и 1123 Нм при 6000 об/мин. Коробка передач — 8-cтупенчатый «робот» с двумя сцеплениями, ведущие колёса — задние.

Наилучших показателей ускорения Corvette ZR1 достигает с опциональными пакетами ZR1 Carbon Fiber Aero за 8495 долларов (это карбоновый аэродинамический обвес, генерирующий более 544 кг прижимной нагрузки) и ZTK Performance за 1500 долларов (в него входят более жёсткие пружины подвески, перенастроенные адаптивные амортизаторы Magnetic Selective Ride Control 4.0 и цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R).

Пакет ZTK Performance нельзя установить без пакета ZR1 Carbon Fiber Aero — получается, что реальная стоимость пакета ZTK Performance составляет 9995 долларов, с ним Corvette ZR1 разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,3 с, четверть мили (402 м) проезжает за 9,6 с, скорость на выходе из четверти мили — 245 км/ч, максимальная скорость — 375 км/ч. Без пакетов ZR1 Carbon Fiber Aero и ZTK Performance новый Corvette ZR1 разгоняется до 60 миль/ч за 2,5 с и проходит четверть мили за 9,7 с.

Штатная размерность шин — 275/30 ZR 20 спереди и 345/25 ZR 21 сзади. Сухая масса Corvette ZR1 в стандартном кузове тарга (GM называет его купе) составляет 1665 кг, в кузове кабриолет со складной жёсткой крышей — 1705 кг. Объём топливного бака — 70 л.

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Комплектаций у Corvette ZR1 две — базовая 1LZ и продвинутая 3LZ. В комплектацию 1LZ входят карбон-керамические тормоза, углепластиковая крыша, спортивные кресла с электрорегулировками, аудиосистема Bose с десятью динамиками и камеры высокого разрешения на передке и корме. Комплектация 3LZ имеет более мощную аудиосистему Bose (14 динамиков), кресла с дополнительными регулировками, обогревом и вентиляцией, камеры кругового обзора, улучшенную отделку салона и расширенный комплекс электронных ассистентов водителя.

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Купе Corvette ZR1 в комплектации 1LZ стоит 174 995 долларов с учётом доставки, в комплектации 3LZ — 185 995 долларов, кабриолет при прочих равных дороже на 10 000 долларов. Получается, что «на максималках» Corvette ZR1 обойдётся всего в 205 990 долларов — это недостижимая для других бензиновых суперкаров цена, особенно тех, что имеют мощность свыше 1000 «лошадей».

Впрочем, коллеги из американских СМИ ожидают, что после старта продаж Corvette ZR1 начнёт дорожать, что в истории модели бывало не раз, так что желающим заказать лучший в мире по соотношению цена/производительность суперкар следует приготовиться осаждать дилеров.