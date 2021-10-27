Chevrolet Corvette Z06: гоночные гены, широкий кузов и новый атмосферный V8

Корпорация General Motors полностью рассекретила наиболее мощную на данный момент версию Z06 среднемоторного суперкара Chevrolet Corvette. Его высокооборотный 5,5-литровый V8 LT6 выдаёт максимальные 679 л.с. и 623 Нм. Продажи начнутся во второй половине следующего года.

Базовый Corvette Stingray восьмого поколения дебютировал летом 2019 года: суперкар сменил компоновку с перенемоторной, на среднемоторную, но сам двигатель остался прежним — атмосферный нижневальный 6,2-литровый 16-клапанный V8 LT2, выдающий максимальные 502 л.с. и 637 Нм. Шасси «восьмого» Corvette способно переварить куда большую мощностью, и вот, наконец, дебютировала версия Z06. Этот индекс был впервые использован для Corvette второго поколения в 1963 году и означал пакет доработок для дорожной машины с прицелом на использование в гонках. Новый Corvette Z06 получен обратным путём: наработки гоночного Corvette C8.R из чемпионата IMSA адаптированы к дорожной машине.

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Прежде всего, Corvette Z06 получил от гоночного родственника новый высокооборотный короткоходный 5,5-литровый V8 LT6 с так называемым плоским коленвалом, четырьмя верхними распредвалами (32 клапана) и системой смазки с сухим картером. Блок алюминиевый, но с чугунными гильзами, поршни — алюминиевые кованые, шатуны — титановые кованые. Диаметр цилиндра — 104,25 мм, ход поршня — 80 мм, предельная частота вращения — 8600 об/мин. Впрыск — непосредственный, с давлением 350 бар. Степень сжатия — 12,5. Максимальная мощность — 679 л.с. при 8400 об/мин, максимальный крутящий момент — 623 Нм при 6300 Нм. Обратите внимание, как много свободного места вокруг выпускных коллекторов: на будущей, ещё более мощной версии ZR1 здесь пропишутся турбокомпрессоры.



Коробка передач — такая же, как у базового Corvette Stingray, то есть 8-ступенчатый «автомат» Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями), но с более короткой (5,56) главной передачей, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Динамические характеристики пока не объявлены.



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Corvette Z06 имеет расширенную колею (+30 мм спереди и +40 мм сзади) и соответственно более широкий кузов с новыми, более агрессивными на вид бамперами и увеличенными воздухозаборниками. Новый аэродинамический обвес с коротким задним спойлером даёт дополнительные 165,6 кг прижимной нагрузки на скорости 300 км/ч, а высокое углепластиковое антикрыло на стойках из опционального пакета Z07 — 333 кг.



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В стандартную комплектацию Corvette Z06 входят регулируемые адаптивные амортизаторы Magnetic Selective Ride Control 4.0, тормоза Brembo c 370-миллиметровыми дисками спереди (6-поршневые суппорты) и 380-миллиметровыми сзади (4-поршневые суппорты), шины Michelin Pilot Sport 4S ZP размерностью 275/30 ZR 20 спереди и 345/25 ZR 21 сзади.



Пакет Z07 помимо вышеупомянутого антикрыла подразумевает аэродинамический обвес из углепластика, особые настройки адаптивных амортизаторов, шины Michelin Sport Cup 2 R ZP и карбон-керамические тормозные диски диаметром 398 мм спереди и 391 мм сзади. С этим пакетом суперкар способен выдерживать боковые перегрузки до 1,22g.

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В качестве отдельных опций предлагаются углепластиковые колёса (в сумме снижают неподрессоренные массы на 18,6 кг) и углепластиковый декор для интерьера. Снаряженная масса Corvette Z06 «на полном фарше», то есть с пакетом Z07 и карбоновыми колёсами — 1561 кг (имеется ввиду версия с кузовом тарга, кабриолет с жёстким складным верхом чуть тяжелее).



Цены на Corvette Z06 пока не объявлены, зато известно, что будут выпускаться в том числе праворульные версии для Великобритании и Японии. В России Corvette официально не представлен.

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В США Corvette сейчас является абсолютным лидером в сегменте дорогих спортивных автомобилей: за первые три квартала этого года реализовано 24 748 шт., тогда как Porsche 911 разошёлся тиражом 6729 шт., «восьмёрка» BMW — 5601 шт., приговорённый к отставке Mercedes-AMG GT — 2807 шт., Lexus LC — 2372 шт.



В будущем у Corvette помимо наддувной версии Z01 ожидаются гибридная модификация Zora мощностью свыше 1000 л.с., полностью электрическая версия и спин-офф в виде кроссовера.

