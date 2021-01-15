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  • Лучше поздно, чем никогда: Chevrolet Corvette получит спин-офф в виде кроссовера

Лучше поздно, чем никогда: Chevrolet Corvette получит спин-офф в виде кроссовера

15.01.2021 62 0 0

Корпорация General Motors планирует по примеру конкурентов расширить семейство Corvette в сторону сегмента SUV. Вседорожный Corvette ожидается в 2025 году и получит электрическую силовую установку.

 

Идея превратить Corvette в кроссовер крутится в головах менеджеров GM уже как минимум лет пять, но только сейчас эта идея, наконец, начала прорабатываться всерьёз, о чём сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимные источники внутри американской корпорации. Corvette вообще в плане эволюции считается джи-эмовским долгостроем: чтобы решиться сменить компоновку спорткара с переднемоторной на среднемоторную, корпорации понадобилось полвека, а непосредственно разработка среднемоторного Corvette С8, который дебютировал летом 2019 года, заняла десять лет!

С кроссовером дела должны пойти чуть быстрее, хотя источники Bloomberg утверждают, что конкретные работы по проекту (назовём его условно Corvette-SUV) ещё не начались, и он пока находится на стадии утверждения у начальства. Но вероятность положительного решения очень высока, потому как опыт конкурентов показывает, что такой спин-офф может оказаться весьма прибыльным.

Традиционные спорткары сегодня имеют довольно ограниченный рыночный потенциал, и статистика продаж Corvette С8 это подтверждает: в прошлом году в США продано 21 626 экземпляров этой модели. Это на 20,2% больше, чем в 2019 году, но, например, в 2014 году переднемоторный Corvette С7 разошёлся тиражом 34 839 шт. Новый среднемоторный Corvette был очень благожелательно встречен прессой и фанатами, но, как видим, это ему не сильно помогло.

Corvette С8

Опыт конкурентов, в частности Porsche и Lamborghini, показывает, что появление кроссовера в линейке спорткаров даёт взрывной рост продаж, и денежки начинают течь в карманы производителя рекой. Скоро кроссоверы появятся в линейках Ferrari и Lotus. Показателен и пример компании Ford, которая превратила спорткар Mustang в электрический кроссовер Mustang Mach-E, и хотя его конструкция и характеристики получились далеко не идеальными, люди готовы покупать эту машину и Ford уже думает о новых, более мощных модификациях.

Если всё пойдёт по плану, то Corvette-SUV увидит свет в 2025 году или чуть позже, то есть, вероятно, будет уже участником второй фазы перехода GM на электромобили, а первая, напомним, предусматривает вывод на рынок к 2025 году 30 новых моделей «электричек», большинство из которых будет базироваться на модульной платформе Ultium. Кстати поясним: сначала GM назвал словом Ultium только разработанную совместно с LG Chem батарею для этой платформы, а теперь именует так платформу целиком.

Платформа Ultium в теории позволяет создавать на ней самые разнообразные электромобили, но пока что спорткаров на её основе мы не видели — GM успела представить или анонсировать на этой «тележке» беспилотный шатл Cruise Origin, кроссовер Cadillac Lyriq, седан Cadillac Celestiq, пикап GMC Hummer EV и коммерческий фургон BrightDrop EV600. К 2025 году в арсенале GM уже наверняка будет твердотельная батарея нового поколения, которая позволит обеспечить Corvette-SUV запас хода, сопоставимый с бензиновыми машинами.

Линейка традиционных Corvette будет развиваться параллельно, и её вершиной, как мы сообщали ранее, станет гибридная версия Zora с отдачей свыше 1000 л.с.

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