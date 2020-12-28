Ford думает о более мощном и быстром Mustang Mach-E

Электрокроссовер стал одной из самых спорных моделей, представленных в 2019 году. И только сейчас производитель рассказал о том, почему было выбрано именно такое имя.

Mustang Mach-E стал для бренда Ford первым самостоятельным электромобилем («зелёные» версии моделей, созданные на основе бензиновых машин, не в счёт). Как ранее отмечали в компании, слово «Mach» в названии представляет собой отсылку к наименованию одной из самых мощных модификаций спорткара – она выпускалась в 70-х годах XX века. В свою очередь буква «E» свидетельствует о принадлежности автомобиля к электрокарам. Теперь же в Ford рассказали о том, почему кроссоверу дали имя Mustang.



На фото: Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition

Сам факт того, что имя легендарного суперкара (причём до сих пор находящегося в модельной линейке) отдали кроссоверу, причём «электричке», удивил очень многих. Некоторые поклонники спортивного автомобиля выступали с требованием сменить название новинке.

По словам бренд-менеджера Ford по электромобильному направлению Джейсона Кастриота, которого цитирует издание Road & Track, у «зелёного» паркетника должно было быть другое имя. Но в итоге маркетологи Ford пришли к выводу, что модели, чтобы показать себя на востребованном рынке SUV, нужна некая «шумиха»: её-то и создали споры по поводу наименования Mustang Mach-E.



Кстати, уже после смены имени разработчикам новинки пришлось менять внешность кросса, к примеру, так модель получила узнаваемые задние фонари и фирменную головную оптику. Кроме того, инженеры перенастроили шасси и электрическую силовую установку. Надо сказать, что руководство Ford отнеслось к этой идее со здоровой долей скепсиса, но, вероятно, интерес клиентов к модели убедил их в том, что решение может сработать, как задумано. Отметим, продажи модели на домашнем рынке пока не стартовали: в первой половине декабря сообщалось, что идут поставки машин дилерам.



В ходе интервью изданию Джейсон Кастриота обронил, что у Mustang Mach-E впоследствии могут появиться «более производительные версии». Вероятно, кроссовер позже может получить более мощную силовую установку, которая позволит Mustang Mach-E улучшить динамические характеристики. Но никаких подробностей о возможном новом исполнении топ-менеджер пока не рассказал.

Отметим, сейчас самая мощная система у Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition: её отдача составляет 487 л.с., а максимальный крутящий момент равен 860 Нм (у версии без приставки Performance Edition он равен 814 Нм). Такой «электрокросс» разгоняется с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) за 3,5 секунды. При этом запас хода на одной зарядке у такой модели составляет 378 км (расчёт вели по циклу EPA), а «просто» GT без подзарядки может проехать 402 км. Ожидается, что у новой «производительной» версии запас хода будет меньше.



Джейсон Кастриота добавил, что компания Ford в дальнейшем продолжит использовать свои известные и узнаваемые имена для своих «зелёных» машин. При этом он подчеркнул, что ни пикапа Mustang, ни коммерческого вэна с соответствующим названием ждать не стоит.

Кстати, в прошлом месяце Ford представил E-Transit. Внешне «зелёный» Транзит почти не отличается от «обычных» версий, по сути, его выделяет лишь оформление решётки радиатора: у E-Transit этот элемент получил синие горизонтальные полоски.

