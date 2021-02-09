Неизбежный финал: эволюция Chevrolet Corvette C8 завершится полной электрификацией

Согласно новым инсайдерским сведениям о грядущих модификациях Chevrolet Corvette актуального восьмого поколения, примерно через три года можно ожидать полностью электрическую версию. Но самый мощный и быстрый Corvette Zora всё-таки снабдят ДВС.

Несмотря на пандемию COVID-19, спровоцировавшую обвал продаж новых автомобилей на ведущих мировых рынках, прошлый год сложился для Corvette удачно: под данным ресурса CarSalesBase а США реализовано 21 626 экземпляров этой модели, что на 20% больше, чем годом ранее, но в середине прошлого десятилетия спрос на Corvette достигал 35 тысяч в год, так что расти ещё есть куда. Для сравнения скажем, что ближайший сопоставимый по классу конкурент — Porsche 911 — в 2020 году нашёл в Америке 8840 покупателей.

Впереди у Corvette, который в восьмом поколении наконец-то стал среднемоторным, долгая жизнь и много интересных модификаций. В апреле 2020-го мы уже рассказывали об утекшем в Сеть графике запуска новых версий Corvette C8, а вчера журнал Motor Trend опубликовал новые данные со ссылкой на собственный информированный источник, точно предсказавший появление под капотом спортседана Cadillac CT5-V Blackwing двигателя от Corvette C7 — 6,2-литрового компрессорного LT4 V8.

Сведения, сообщённые эти источником, не сильно противоречат весенними данными, но есть и любопытные дополнения. Итак, к 2022 модельному году готовится Corvette Z06, у которого вместо штатного нижневального 6,2-литрового V8 LT2 (502 л.с.) будет более современный и мощный 5,5-литровый атмосферный V8 LT6 с верхними распредвалами. Его пиковая мощность будет на уровне 650 л.с., а способность крутиться до 9000 об/мин обеспечит звук, как у атмосферных V8 Ferrari – увы, уже снятых с производства. Для Corvette Z06 будет предусмотрен углепластиковый аэродинамический обвес, углепластиковые колёса и карбон-керамические тормоза.



Ещё более мощный Corvette ZR1 появится к 2023 модельному году и получит наддувную версию 5,5-литрового V8 мощностью около 860 л.с. Тогда же дебютирует полноприводный plug-in гибридный Corvette (его предположительно назовут E-Ray), у которого передние колёса будут вращать два электромотора, и, возможно, ещё одни электромотор разместиться между ДВС (5,5-литровым атмосферным V8 LT6) и коробкой передач. Ожидаемая совокупная мощность — 785 л.с.

Ещё более мощный гибрид Corvette Zora (назван так в честь разработчика самого первого Corvette — Захария Аркус-Дунтова) ожидается к 2025 модельному году и получит наддувный 5,5-литровый V8, который позволит поднять совокупную мощность силовой установки свыше 1000 л.с.



Ну и кроме того будет полностью электрический Corvette, который может появиться уже к 2024 модельному году, но о котором пока ничего неизвестно — источник Motor Trend лишь утверждает, что такая версия точно будет. Рискнём предположить, что она будет 4-моторной и с отдачей свыше 1000 л.с. Место для батареи придётся выкраивать в центральном тоннеле, как у Rimac. Запас хода будет зависеть от технологии батареи: в идеале она должная быть твердотельной и «долгоиграющей» — GM анонсировала такую в прошлом году.

Добавим, что январе Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники сообщил, что к 2025 модельному году у суперкара Corvette появится также спин-офф в виде электрического кроссовера. К 2035 году корпорация General Motors намерена полностью переключиться на выпуск электромобилей, то есть отказаться от моделей с ДВС, в том числе гибридных.

