Главные автомобильные премьеры 2024 года по версии редакции Kolesa.ru

2024 год вдруг оказался примечателен в основном автомобилями с приставкой «гипер» и «супер». Больше ничего особо интересного навскидку и не вспомнить. Правда, и эти супербыстрые и ультрадорогие машины все как на подбор чего-нибудь лишились. Так, один потерял четыре турбины, второй – два цилиндра, а третий – сразу шесть. Взамен все получили по несколько электромоторов и батарее. Адекватная замена? Ну хотя бы ДВС у них ещё остался, да и тотальной электрификации в ближайшие годы не состоится, Что, несомненно, радует.
Bugatti Tourbillon
Дебют новой модели Bugatti – всегда событие. На смену Veyron и Chiron пришёл Tourbillon, который стал для французской марки первым гиперкаром постфольксвагеновской эпохи. В духе времени машина стала гибридом, но осталась инженерным шедевром – один только 8,3-литровый атмосферный V16 чего стоит! ДВС выдаёт 1000 лошадиных сил, а ещё 800 добавляет компания из трёх электромоторов. Небольшая тяговая батарея позволяет Турбийону проехать на электротяге километров эдак 60, если это вдруг кому-то потребуется. Внешность гиперкара вполне традиционна для Bugatti и даже скучновата, зато салон весьма интересен. Панель приборов – набор аналоговых индикаторов в титановом корпусе, многочисленные шестерни которых выставлены напоказ, как в часах-скелетонах. Один экран здесь всё-таки есть, но и тот – выдвижной. Он выезжает из центральной консоли только по надобности. Цифрами технических характеристик или ценой никого не удивишь – это же Бугатти, в конце концов! А вот тираж вдруг уменьшился вдвое – на заводе в Мольсеме соберут только 250 экземпляров Tourbillon вместо 500 Широнов. Почему? Загадка…
Lamborghini Temerario
На смену Gallardo и Huracan в модельном ряду Lamborghini пришёл Temerario – тоже, разумеется, гибрид. Типичный для младших «Ламбо» атмосферный V10 ушёл в историю – теперь у суперкара новый 4,0-литровый битурбомотор V8 с плоским коленвалом. Полный привод обеспечивают два электромотора на передних колёсах и ещё один – между двигателем и 8-ступенчатым роботом. Совокупная мощность силовой установки – 920 «лошадей». Крошечная тяговая батарейка обеспечивает небольшой запас хода на электротяге – чисто символический, просто чтобы не разбудить соседей по элитному посёлку. Хотя Темерарио, наоборот, провоцирует похулиганить – ведь это первый Lamborghini с дрифт-режимом, который отключает переднюю ось. Интерьер обошёлся без цифрового детокса – дисплеев здесь аж три. Сколько будет стоить младший из семейства «Ламбо», пока неизвестно – стоимость огласят только в следующем году, когда начнутся продажи Temerario.
Ferrari F80
Новый флагман итальянской марки неожиданно вернулся к цифровой индексации, которую когда-то нарушила LaFerrari. И да, это тоже гибрид, хотя конструкция силовой установки здесь принципиально иная. Вместо 6,3-литрового атмосферника у F80 3,0-литровый битурбомоторчик V6 от младшей модели 296 GTB, а гибридную часть из трёх электромоторов и тяговой батареи позаимствовали у SF90 Stradale. Суммарная мощность – 1200 лошадиных сил, так что перед вами самый мощный дорожный Ferrari в истории. Характеристики у него соответствующие, тут никаких сюрпризов быть не может. Зато внешность… Заявлено, что в облике новинки якобы прослеживаются черты моделей F40 и 12Cilindri, но она банально некрасива. Гиперкар выглядит, словно машинка из Lego – отдельные детали никак не складываются в общую картину, автомобиль вышел грузным и переусложнённым. Забавно, что на фирменных снимках F80 зафотошопили парктроники – их можно увидеть в конфигураторе. Салон запоминается разве что причудливой компоновкой «1+», в которой у пассажира будто нет собственного кресла – он втиснут между водительским «ковшом» и правой дверью. При всём этом гиперкар стоит аккурат как Bugatti Tourbillon, хотя по сравнению с ним он кажется просто очередным Ferrari. Как бы кощунственно это ни звучало.
Nissan Murano
Эх, опоздал Nissan с запуском нового Murano. Годика, может, эдак на два-три… Хотя решению уже накопившихся к тому времени вороху проблем японской компании свежий кроссовер в одиночку, конечно, не поспособствовал бы. Но, может, выведя тогда на американский рынок такой Murano, в году 2024-м фирма бы уже подхватила мировой тренд на гибриды и наряду с «традиционным» паркетником предложила бы еще и бензоэлектрический вариант. Как бы то ни было, «четвертый» Nissan Murano все еще выглядит достаточно свежо и эффектно, а отдельный респект – за строгий, но современный салон.
Zeekr 7X
Без «китайцев» уже никуда, и речь не только о российском рынке. Электрифицированные модели из Поднебесной пусть медленно благодаря чиновникам и вводимым ими заградительным пошлинам, но верно проникают в Европу. Электрокроссовер Zeekr 7X отличился, разумеется, не только ладным дизайном и фишками вроде «табло», на которое можно выводить собственные простенькие рисунки, но также мощными версиями и внушительным списком водительских ассистентов.
Kia K4
Может, последние модели Kia и не нравятся всем без исключения, но по крайней мере они запоминаются. В отличие, например, от «гладеньких» Фольксвагенов. Ну а седан Kia K4 – это также просторный салон и современные системы безопасности за относительно невысокую цену. В общем, необычно, богато и вполне доступно в современных реалиях.
Callum Skye
Увы, радикальный ребрендинг и полная смена стилистики марки Jaguar ознаменовали ее переход «на темную сторону», ту, где правят бал трансгендеры в стрингах и прочая неприятная ЛГБТ-публика. Похоже, бывший шеф-дизайнер марки Ян Каллум вовремя почувствовал грядущую перемену курса и ушел, чтобы создать собственную фирму. Какое-то время компания Callum выступала в роли дизайн-ателье и участвовала в разработке сторонних проектов, но в конце концов выкатила собственную модель Skye – электрический молодежный купе-кроссовер в форм-факторе внедорожного багги, причем с интереснейшим дизайном! Яну Каллуму удалось сделать внешность и аристократичной, и дерзкой, и молодежной, и агрессивной. Особенно лихо выглядят открытые колесные арки. Массу интересных моментов можно увидеть и в конструкции – например, пространственную раму из стали и углепластика. Наружные панели из биокомпозита будут печатать на 3D-принтере, два электромотора (по одному на ось) с максимальной совокупной отдачей в 250 л.с. и 300 Нм обеспечат лёгкой машинке весом чуть более тонны разгон до 100 км/ч примерно за 4 с, а съемное заднее стекло превращает автомобильчик в маленький пикап и позволяет взять с собой на прогулку пару маунтин-байков, альпинистское снаряжение, САП или другой спортинвентарь. Да, это игрушка, причем точно не дешевая, и поэтому она никогда не станет массовой. Но электропривод такой игрушке точно к лицу, а еще такого рода малосерийные игрушки с яркой и запоминающейся внешностью порой демонстрируют редкое долголетие – достаточно вспомнить «вечно живой» Lotus Seven.
Ineos Grenadier на портальных мостах
Эпоха «настоящих» Land Rover ушла в прошлое вместе с «настоящим» Defender, светлая ему память. Но, слава богу, в мире существуют такие люди, как британский миллиардер Джим Рэтклифф, страстный автолюбитель и большой фанат этой классической модели, создавший на базе своей нефтехимической компании Ineos автомобильное подразделение Ineos Automotive, которое и приступило к производству семейства рамных внедорожников Grenadier в той самой стилистике классических утилитарников Land Rover. Поначалу менеджмент марки планировал освоить и массовый сегмент, но в прошлом году принял решение сосредоточиться на состоятельных клиентах, предложив альтернативу G-Wagen. Одним из последствий такого решения стало появление версии с портальными мостами от немецкой компании LeTech, которая, кстати, поставляет для Grenadier не только эти портальные мосты, но и массу оригинальных внедорожных аксессуаров, от шноркеля и лебедок до экспедиционных багажников и органайзеров для внутреннего пространства. Все это рассчитано на богатеньких любителей помесить грязь и поучаствовать во внедорожных покатушках – ведь 514 мм дорожного просвета, которые обеспечивают колесные редукторы, обещают фантастическую проходимость, особенно если дополнить внедорожный арсенал принудительными блокировками межколесных дифференциалов.
Jetour T2
Самой интересной премьерой российского рынка в уходящем году стал, по моему мнению, Jetour T2, брутальная внешность которого резко выделяется на фоне прочих, во многом похожих друг на друга кроссоверов. Модель позиционируется маркой как «автомобиль для дальних и достаточно экстремальных путешествий», и уже первый выезд на протяженный маршрут показал, что для этого есть все основания. Мощный мотор, поведение на трассе, исключительно энергоемкая подвеска, вместительный салон, позволяющий организовать в нем спальное место, солидный дорожный просвет, отличная обзорность – все это можно смело занести в список достоинств. Вместе с тем у Т2 хватает и решений, которые входят в противоречие со статусом «снаряда для внедорожных путешествий». В их числе – и руль со срезанными сегментами, и необходимость постоянно обращаться к экранному меню, и, конечно же, «докатка в рюкзачке», которую и достать непросто, а уж проблема размещения пробитого (и, естественно, грязного) полноразмерного колеса вообще кажется неразрешимой, если не оснастить автомобиль экспедиционным багажником. Тем не менее автомобиль нашел своего клиента: во время осенних пресс-туров я постоянно встречал Т2 в транспортном потоке и на Севере, в Мурманской области, и на Северном Кавказе, и в регионах центральной России. Судя по всему, немалую роль в этом сыграл и проект Jetour Camp – роуд-шоу, которое в течение двух месяцев гастролировало по российским городам и давало возможность потенциальным клиентам вживую ознакомиться с автомобилем.
Dacia Bigster
Премьеры этого кроссовера поклонники румынской марки, принадлежащей Renault, ждали ещё с начала 2021 года, когда был представлен одноимённый концепт. Тогда же предполагалось, что в РФ выпустят родственника Bigster под российским брендом Lada. Позже этот проект, как и многие другие, свернули, однако на появление самого серийного Бигстера это не повлияло: модель, которой присвоили статус «старшего брата Дастера», дебютировала в октябре уходящего года. От младшего родственника он отличается за счёт более крупных габаритов, оснащения побогаче и наличия гибридной установки.
Nissan Patrol / Armada
Любимый многими рамный внедорожник японской марки, которая сейчас столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, осенью этого года сменил генерацию. Глобальный вариант под именем Patrol дебютировал в ОАЭ, а имеющая ряд особенностей Armada – в США. Автомобили представляют собой упрощённые исполнения премиального Infiniti QX80, который, кстати, тоже был представлен в уходящем году, весной. У всех перечисленных японских новинок смена поколения ударила по моторной гамме: её лишили 5,6-литрового V8, заменив его битурбомотором V6 объёмом 3,5 литра.
Renault 5
Как говорится, «всё новое – хорошо забытое старое» (кстати, авторство этой фразы приписывают французам). Всегда интересно смотреть на то, что получается у производителей, которые пытаются возродить легендарные имена. Это можно смело отнести и к «пятёрке», которая была весьма востребована ближе к последней четверти XX века. Теперь Renault 5 – это пятидверный хэтчбек с полностью электрической начинкой. Стоит отметить, что продажи «электричек» в Европе оказались не столь высокими, как ожидали игроки рынка, так что скорее всего новой «пятёрке» не стоит надеяться на повторение былого успеха.
Bugatti Tourbillon
Это даже не одна из главных новинок года, а одна из главных новинок десятилетия, потому что полностью новые модели Bugatti выходят редко, а Tourbillon вдобавок получил уникальный и совершенно невозможный по нынешним временам 8,3-литровый бензиновый атмосферный двигатель V16 мощностью 1000 л.с. – это технический шедевр, и только за этот мотор я считаю Bugatti Tourbillon главной новинкой. Гибридная силовая установка, частью которой является двигатель V16, большого интереса как раз не представляет – она, по сути, такая же, как у десятка других современных суперкаров. Куда интереснее механический щиток приборов Tourbillon, который стоит, как новая Toyota Camry, и другие дизайнерские изыски, за которые Bugatti дерёт с трудящихся 3,8 млн евро. Tourbillon – это не машина, а произведение искусства, и следовательно, хорошая инвестиция. Ездить на такой машине каждый день – это, на мой взгляд, форменное безумие, но, полагаю, желающие найдутся.
Chevrolet Corvette ZR1
Другой край шкалы материальной ценности суперкаров – это Chevrolet Corvette ZR1: он обещает быть бессовестно дешёвым, вряд ли дороже 300 000 долларов, и при этом предлагает 1079-сильный битурбомотор V8 и совершенно сумасшедшую динамику. Не удивлюсь, если на треке Corvette ZR1 окажется быстрее, чем Bugatti Tourbillon с его совокупными 1800 «лошадьми», а главное, что Corvette ZR1 прост, как Буратино, поэтому на нём можно и нужно валить на все деньги. Салон современного Chevrolet Corvette – это самое паршивое, что я видел в сегменте суперкаров за последние десять лет, зато будет не жалко, если вашего пассажира стошнит от перегрузок во время поездки. В общем, если Bugatti Tourbillon – это суперкар для восхищения, то Corvette ZR1 – суперкар для дела, и своё дело он делает превосходно и недорого, за это я ставлю его на второе место.
Xiaomi SU7
Электроседан от китайского производителя смартфонов – это самая затёртая, замусоленная и часто упоминаемая новинка 2024 года, уже только поэтому она достойна третьего места. Меня же больше впечатляет другое: Xiaomi не скрывает, что продаёт SU7 себе в убыток, чем ставит в довольно унизительное положение европейских конкурентов, например, компанию Porsche, у которой буквально встали продажи электрического Taycan. В самом деле, кому нужен Porsche Taycan, если у Xiaomi есть всё то же самое, только за треть цены. Водителей, которые смогут почувствовать существенную разницу в ходовых качествах между Porsche Taycan и Xiaomi SU7, с каждым годом становится всё меньше, а потому Xiaomi победит, а Porsche проиграет. Сначала в Китае, далее везде.
Выбрать три самые интересные новинки? Эта задача от главного редактора стала самой сложной за весь уходящий год. Ну серьёзно: не восхищают меня ни Lada Aura, ни какой-нибудь очередной электрический Luxeed (или как там он называется, не успеваю их запоминать). В общем, с выполнением задачи я в этот раз тянул до последнего. И даже не столько срок сдачи растягивал, сколько понятие «интересное». Новые Duster, Murano, Tucson или что-то ещё со знакомыми названиями потенциально привлекают внимание, а начинаешь разглядывать – так всё не то. Неинтересно. В общем, пришлось постараться и вспомнить что-то совсем ненормальное, потому что всё нормальное – тоска, боль и безысходность.
Porsche Cayenne GTS
Дожили: я с трудом нашёл хотя бы один действительно крутой автомобиль, не имеющий где-нибудь под полом батарейку и по гипертрофированному шуруповёрту в ступицах каждого из колёс. Я не фанат Porsche, тем более – не фанат Cayenne, даже хоть трижды GTS, но времена настали такие, что если есть 15-20 миллионов рублей, невольно купишь и его: ну не M-Hero же за такие деньги тащить в приличный дом! Правда, у нас за эти деньги можно притащить только M-Hero, потому что 138 000 евро (как раз чуть меньше 15 миллионов рублей) – это стартовая цена Porsche Cayenne GTS в Германии. У нас, ясное дело, он подороже будет. Ха-ха, ладно, шучу – не будет его у нас.
Что можно получить за эти деньги? О, всё лучшее, что осталось на этой грешной планете: 4-литровый V8 с двумя турбинами (500 л.с., 660 Нм), восьмиступенчатый автомат Tiptronic S, полный привод, пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами… Ну и прекрасный салон, в котором – внимание! – дополнительный дисплей для переднего пассажира доступен только в виде опции (тут где-то за углом тихо хихикает какой-нибудь Zeekr или как его там… Avatr, например). В общем, несмотря на огромное количество электроники, это вполне честный автомобиль. По современным меркам – вообще ламповый. Нужно брать.
Bentley Continental GT
Да, так получается, что буквы «G» и «T» на шильдах лучших машин уходящего года в моём рейтинге встречаются чаще, чем иероглифы под капотом нового Москвича. Но только посмотрите на этого британца! Сразу видно, что это настоящий англичанин, а не MG какой-нибудь. Можно не любить всю Британию вместе с их премьер-министром и светлым элем, но нужно быть справедливым: традиции на острове чтут. Bentley Continental GT не стал похожим на Volvo, Lotus или какой-нибудь другой китайский автомобиль, а остался тем же напыщенным снобом, плюющим всем в лицо через систему выпуска 4-литрового битурбомотора V8 мощностью 600 л.с. Правда, дальше некоторые современные изыски присутствуют: есть тут и 8-ступенчатый робот, и даже 190-сильный электромотор. Но зато совокупная мощность системы доходит 782 л.с., что вкупе с традиционных экстерьером делает этот Bentley нетрадиционно вожделенным.
Bugatti Tourbillon
Если на разных Porsche и Bentley с Rolls-Royce мне поездить удалось, то на Bugatti – нет. И уже, видимо, не придётся. Разве что он станет новой Волгой, но это вряд ли – там уже и Changan плотно окопался, и уровень дружественности совсем не тот. В общем, с Bugatti я крупно пролетел, но так как и на пятом десятке остаюсь весёлым озорником, то вкладыш от жвачки Turbo с картинкой этой машины я носил бы около сердца. Ну или другого органа, который у меня отвечает за нерациональную любовь к машинам. Chiron уже ушёл в историю, так что затуманенным взором теперь придётся разглядывать Tourbillon. А там есть, что разглядывать: 8,3-литровый бензиновый атмосферный двигатель V16 мощностью 1000 л.с. (900 Нм момента) – это шедевр сам по себе. Правда, крутит он только задние колёса (пусть и через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением), а передние вращаются с помощью двух 250-киловаттных моторов, но что поделать – технологии развиваются. Да и атмосферному мотору, надо признать, тоже помогает электромотор между ним и коробкой, который в пике добавляет ещё 340 л.с. Зато в итоге получается 1800 л.с., а это не кот чихнул. Ну и вишенка на этом гибридном торте – это приборная панель. Обожаю механические часы – скелетоны, так что приборка Tourbillon заставляет меня дрожать коленками. Самое интересное, что если о Porsche Cayenne или даже о Bentley Continental GT я могу даже иногда помечтать, то о Bugatti Tourbillon не буду мечтать из принципа: как бы там ни было, у Bugatti получилась жутко непрактичная машина, и вряд ли я на ней доеду хотя бы до дачи. Особенно зимой. Ну его на фиг, всё-таки полноприводный Соболь NN в этом отношении лучше. Тем более, что он тоже новинка этого года.
Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать самые крутые премьеры 2024 года: спрашивай своего внутреннего мальчишку – и он сходу назовет Bugatti Tourbillon, Ferrari F80 и McLaren W1. Ну или Aston Martin Valhalla и Lamborghini Temerario. Но умом понимаешь, что все они – продукты нового мира: гибридной инженерии и шнурков к розеткам. Это не плохо – это просто не так, как хочется внутреннему мальчишке, который мечтает, чтобы в списке был еще и Dodge Charger, но не электрический, а с V8 под капотом. Впрочем, надежда на Charger с V8 забрезжила – может, он станет главной премьерой 2025 года? Но и в 2024 еще были машины, постер с которыми еще хочется повесить над кроватью.
Bugatti Tourbillon
Только что я обесценил Tourbillon, поставив его в один ряд с остальными гибридными суперкарами года – и тут же ставлю его в тройку главных премьер года. Нет, это не двойные стандарты: он оказался здесь исключительно из-за мотора V16. От новинки Bugatti повеяло старыми добрыми временами, когда можно было представить себе существование таких машин, как Jaguar XJ220 и Bugatti EB110. Машин, которые создавались без оглядок на бюджеты и компромиссов между ценой и содержанием. Машин, в которых инженерия была возведена в абсолют. История, правда, показывает, что почти все эти машины оказывались не просто убыточными проектами, а буквально камнями на шее, тянувшими создателей на дно. Так что у Tourbillon есть шанс стать уникальным автомобилем еще и в этом смысле. Достаточно не обанкротить марку в очередной раз и стать коммерчески успешным. И похоже, что Мате Римац действительно дал Bugatti заряд свежей энергии, напомнив компании о том, что богачи всегда готовы платить за настоящий эксклюзив. И ни McLaren с V8, ни тем более Ferrari с V6, при всем моем уважении, в уровне этой технической эксклюзивности с Tourbillon не сравнятся.
Chevrolet Corvette ZR1
Если Tourbillon – образец высокой инженерии, то Chevrolet Corvette ZR1 – звездно-полосатый плевок в сторону всех этих гибридных экзерсисов. Нужно больше мощности? Увеличивай объем. Нужно еще больше? Прикручивай турбину. Еще больше?! Прикручивай две! Собственно, так и появился этот ZR1, где к 5,5-литровому атмосфернику LT6 прикрутили две турбины, назвали его LT7, раздули до 1079 лошадиных сил и отправили бить рекорды. Да, этот Corvette – не совсем продукт конструкторского бюро «Реднек и Ко»: здесь есть комбинированный впрыск и сухой картер, а клапана приводятся от распредвалов в ГБЦ, а не полуметровыми штангами. Но это все тот же американский подход «побольше мощности за поменьше денег»: никакой активной аэродинамики, салон отдает если не дешевизной, то простотой даже на фотографиях, а приборная панель и органы управления и вовсе напоминают Chevrolet Spark в исполнении West Coast Customs. Зато этот заводской Chevrolet мощнее большинства новых гибридных суперкаров, набирает сотню за 2,3 секунды и выезжает из 10 секунд на квотере. В общем, «работает – не трожь».
Ford Escort Mk1 RS
Вряд ли кто-то ожидал увидеть в 2024 году в списке новинок имя Ford Escort Mk1 RS. Но в Boreham Motorworks решили, что сейчас – самое время. Причем имя Ford здесь абсолютно настоящее: англичане получили официальное разрешение на использование этого названия. А вообще этот Escort попал в список лучших премьер года именно за то, что это не рестомод, как десятки других подобных проектов, а полностью новый автомобиль, заново спроектированный на основе оригинальных чертежей. Ну а техника этого Форда – настоящая услада для ушей и глаз тех, у кого нет 300 тысяч фунтов стерлингов на покупку одной из 150 таких машин. Компактные четырехцилиндровые атмосферные моторы, которые крутятся в 9 или 10 тысяч оборотов в минуту, простые ручные коробки передач, простой задний привод с неразрезным мостом, самоблок и полное отсутствие ABS, усилителя руля и даже усилителя тормозов. Этот Escort – безупречный «тренажер» для тех, кто хочет всегда помнить ощущения от настоящего управления автомобилем. Жаль, что в 2024 году это стоит так дорого.
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Категорично одобряю выбор Михаила Баландина, а по эмоциям - так вообще в точку.
За три сорта Фольксвагена?
Я выбор Елены плюсую. Не люблю суперкары и "китайцев". :)