Главные автомобильные премьеры 2024 года по версии редакции Kolesa.ru

Выбирать лучшие премьеры года становится гораздо интереснее, если не ограничивать себя российским рынком. Конечно, и у нас иногда проскакивает что-то, пробуждающее любопытство, но не искреннее желание это купить. А вот мировой рынок в 2024 году еще не оскудел на машины, вызывающие неподдельные эмоции. Мы в редакции поделились друг с другом этими эмоциями и теперь хотим разделить их с вами. И будем рады слышать ваши мнения о том, какие новинки были лучшими в прошедшем году.

2024 год вдруг оказался примечателен в основном автомобилями с приставкой «гипер» и «супер». Больше ничего особо интересного навскидку и не вспомнить. Правда, и эти супербыстрые и ультрадорогие машины все как на подбор чего-нибудь лишились. Так, один потерял четыре турбины, второй – два цилиндра, а третий – сразу шесть. Взамен все получили по несколько электромоторов и батарее. Адекватная замена? Ну хотя бы ДВС у них ещё остался, да и тотальной электрификации в ближайшие годы не состоится, Что, несомненно, радует.

Bugatti Tourbillon

Дебют новой модели Bugatti – всегда событие. На смену Veyron и Chiron пришёл Tourbillon, который стал для французской марки первым гиперкаром постфольксвагеновской эпохи. В духе времени машина стала гибридом, но осталась инженерным шедевром – один только 8,3-литровый атмосферный V16 чего стоит! ДВС выдаёт 1000 лошадиных сил, а ещё 800 добавляет компания из трёх электромоторов. Небольшая тяговая батарея позволяет Турбийону проехать на электротяге километров эдак 60, если это вдруг кому-то потребуется. Внешность гиперкара вполне традиционна для Bugatti и даже скучновата, зато салон весьма интересен. Панель приборов – набор аналоговых индикаторов в титановом корпусе, многочисленные шестерни которых выставлены напоказ, как в часах-скелетонах. Один экран здесь всё-таки есть, но и тот – выдвижной. Он выезжает из центральной консоли только по надобности. Цифрами технических характеристик или ценой никого не удивишь – это же Бугатти, в конце концов! А вот тираж вдруг уменьшился вдвое – на заводе в Мольсеме соберут только 250 экземпляров Tourbillon вместо 500 Широнов. Почему? Загадка…

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

Lamborghini Temerario

На смену Gallardo и Huracan в модельном ряду Lamborghini пришёл Temerario – тоже, разумеется, гибрид. Типичный для младших «Ламбо» атмосферный V10 ушёл в историю – теперь у суперкара новый 4,0-литровый битурбомотор V8 с плоским коленвалом. Полный привод обеспечивают два электромотора на передних колёсах и ещё один – между двигателем и 8-ступенчатым роботом. Совокупная мощность силовой установки – 920 «лошадей». Крошечная тяговая батарейка обеспечивает небольшой запас хода на электротяге – чисто символический, просто чтобы не разбудить соседей по элитному посёлку. Хотя Темерарио, наоборот, провоцирует похулиганить – ведь это первый Lamborghini с дрифт-режимом, который отключает переднюю ось. Интерьер обошёлся без цифрового детокса – дисплеев здесь аж три. Сколько будет стоить младший из семейства «Ламбо», пока неизвестно – стоимость огласят только в следующем году, когда начнутся продажи Temerario.

Фото: autowp.ru 1 / 4 Фото: autowp.ru 2 / 4 Фото: autowp.ru 3 / 4 Фото: autowp.ru 4 / 4

Ferrari F80

Новый флагман итальянской марки неожиданно вернулся к цифровой индексации, которую когда-то нарушила LaFerrari. И да, это тоже гибрид, хотя конструкция силовой установки здесь принципиально иная. Вместо 6,3-литрового атмосферника у F80 3,0-литровый битурбомоторчик V6 от младшей модели 296 GTB, а гибридную часть из трёх электромоторов и тяговой батареи позаимствовали у SF90 Stradale. Суммарная мощность – 1200 лошадиных сил, так что перед вами самый мощный дорожный Ferrari в истории. Характеристики у него соответствующие, тут никаких сюрпризов быть не может. Зато внешность… Заявлено, что в облике новинки якобы прослеживаются черты моделей F40 и 12Cilindri, но она банально некрасива. Гиперкар выглядит, словно машинка из Lego – отдельные детали никак не складываются в общую картину, автомобиль вышел грузным и переусложнённым. Забавно, что на фирменных снимках F80 зафотошопили парктроники – их можно увидеть в конфигураторе. Салон запоминается разве что причудливой компоновкой «1+», в которой у пассажира будто нет собственного кресла – он втиснут между водительским «ковшом» и правой дверью. При всём этом гиперкар стоит аккурат как Bugatti Tourbillon, хотя по сравнению с ним он кажется просто очередным Ferrari. Как бы кощунственно это ни звучало.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Nissan Murano

Эх, опоздал Nissan с запуском нового Murano. Годика, может, эдак на два-три… Хотя решению уже накопившихся к тому времени вороху проблем японской компании свежий кроссовер в одиночку, конечно, не поспособствовал бы. Но, может, выведя тогда на американский рынок такой Murano, в году 2024-м фирма бы уже подхватила мировой тренд на гибриды и наряду с «традиционным» паркетником предложила бы еще и бензоэлектрический вариант. Как бы то ни было, «четвертый» Nissan Murano все еще выглядит достаточно свежо и эффектно, а отдельный респект – за строгий, но современный салон.

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

Zeekr 7X

Без «китайцев» уже никуда, и речь не только о российском рынке. Электрифицированные модели из Поднебесной пусть медленно благодаря чиновникам и вводимым ими заградительным пошлинам, но верно проникают в Европу. Электрокроссовер Zeekr 7X отличился, разумеется, не только ладным дизайном и фишками вроде «табло», на которое можно выводить собственные простенькие рисунки, но также мощными версиями и внушительным списком водительских ассистентов.

Фото: autowp.ru 1 / 6 Фото: autowp.ru 2 / 6 Фото: autowp.ru 3 / 6 Фото: autowp.ru 4 / 6 Фото: autowp.ru 5 / 6 Фото: autowp.ru 6 / 6

Kia K4

Может, последние модели Kia и не нравятся всем без исключения, но по крайней мере они запоминаются. В отличие, например, от «гладеньких» Фольксвагенов. Ну а седан Kia K4 – это также просторный салон и современные системы безопасности за относительно невысокую цену. В общем, необычно, богато и вполне доступно в современных реалиях.

Фото: autowp.ru 1 / 4 Фото: autowp.ru 2 / 4 Фото: autowp.ru 3 / 4 Фото: autowp.ru 4 / 4

Callum Skye

Увы, радикальный ребрендинг и полная смена стилистики марки Jaguar ознаменовали ее переход «на темную сторону», ту, где правят бал трансгендеры в стрингах и прочая неприятная ЛГБТ-публика. Похоже, бывший шеф-дизайнер марки Ян Каллум вовремя почувствовал грядущую перемену курса и ушел, чтобы создать собственную фирму. Какое-то время компания Callum выступала в роли дизайн-ателье и участвовала в разработке сторонних проектов, но в конце концов выкатила собственную модель Skye – электрический молодежный купе-кроссовер в форм-факторе внедорожного багги, причем с интереснейшим дизайном! Яну Каллуму удалось сделать внешность и аристократичной, и дерзкой, и молодежной, и агрессивной. Особенно лихо выглядят открытые колесные арки. Массу интересных моментов можно увидеть и в конструкции – например, пространственную раму из стали и углепластика. Наружные панели из биокомпозита будут печатать на 3D-принтере, два электромотора (по одному на ось) с максимальной совокупной отдачей в 250 л.с. и 300 Нм обеспечат лёгкой машинке весом чуть более тонны разгон до 100 км/ч примерно за 4 с, а съемное заднее стекло превращает автомобильчик в маленький пикап и позволяет взять с собой на прогулку пару маунтин-байков, альпинистское снаряжение, САП или другой спортинвентарь. Да, это игрушка, причем точно не дешевая, и поэтому она никогда не станет массовой. Но электропривод такой игрушке точно к лицу, а еще такого рода малосерийные игрушки с яркой и запоминающейся внешностью порой демонстрируют редкое долголетие – достаточно вспомнить «вечно живой» Lotus Seven.

Фото: autowp.ru 1 / 4 Фото: autowp.ru 2 / 4 Фото: autowp.ru 3 / 4 Фото: autowp.ru 4 / 4

Ineos Grenadier на портальных мостах

Эпоха «настоящих» Land Rover ушла в прошлое вместе с «настоящим» Defender, светлая ему память. Но, слава богу, в мире существуют такие люди, как британский миллиардер Джим Рэтклифф, страстный автолюбитель и большой фанат этой классической модели, создавший на базе своей нефтехимической компании Ineos автомобильное подразделение Ineos Automotive, которое и приступило к производству семейства рамных внедорожников Grenadier в той самой стилистике классических утилитарников Land Rover. Поначалу менеджмент марки планировал освоить и массовый сегмент, но в прошлом году принял решение сосредоточиться на состоятельных клиентах, предложив альтернативу G-Wagen. Одним из последствий такого решения стало появление версии с портальными мостами от немецкой компании LeTech, которая, кстати, поставляет для Grenadier не только эти портальные мосты, но и массу оригинальных внедорожных аксессуаров, от шноркеля и лебедок до экспедиционных багажников и органайзеров для внутреннего пространства. Все это рассчитано на богатеньких любителей помесить грязь и поучаствовать во внедорожных покатушках – ведь 514 мм дорожного просвета, которые обеспечивают колесные редукторы, обещают фантастическую проходимость, особенно если дополнить внедорожный арсенал принудительными блокировками межколесных дифференциалов.

Фото: ineosgrenadier.com 1 / 3 Фото: ineosgrenadier.com 2 / 3 Фото: ineosgrenadier.com 3 / 3

Jetour T2

Самой интересной премьерой российского рынка в уходящем году стал, по моему мнению, Jetour T2, брутальная внешность которого резко выделяется на фоне прочих, во многом похожих друг на друга кроссоверов. Модель позиционируется маркой как «автомобиль для дальних и достаточно экстремальных путешествий», и уже первый выезд на протяженный маршрут показал, что для этого есть все основания. Мощный мотор, поведение на трассе, исключительно энергоемкая подвеска, вместительный салон, позволяющий организовать в нем спальное место, солидный дорожный просвет, отличная обзорность – все это можно смело занести в список достоинств. Вместе с тем у Т2 хватает и решений, которые входят в противоречие со статусом «снаряда для внедорожных путешествий». В их числе – и руль со срезанными сегментами, и необходимость постоянно обращаться к экранному меню, и, конечно же, «докатка в рюкзачке», которую и достать непросто, а уж проблема размещения пробитого (и, естественно, грязного) полноразмерного колеса вообще кажется неразрешимой, если не оснастить автомобиль экспедиционным багажником. Тем не менее автомобиль нашел своего клиента: во время осенних пресс-туров я постоянно встречал Т2 в транспортном потоке и на Севере, в Мурманской области, и на Северном Кавказе, и в регионах центральной России. Судя по всему, немалую роль в этом сыграл и проект Jetour Camp – роуд-шоу, которое в течение двух месяцев гастролировало по российским городам и давало возможность потенциальным клиентам вживую ознакомиться с автомобилем.

Фото: Андрей Судьбин 1 / 4 Фото: Андрей Судьбин 2 / 4 Фото: Jetour 3 / 4 Фото: Jetour 4 / 4

Dacia Bigster

Премьеры этого кроссовера поклонники румынской марки, принадлежащей Renault, ждали ещё с начала 2021 года, когда был представлен одноимённый концепт. Тогда же предполагалось, что в РФ выпустят родственника Bigster под российским брендом Lada. Позже этот проект, как и многие другие, свернули, однако на появление самого серийного Бигстера это не повлияло: модель, которой присвоили статус «старшего брата Дастера», дебютировала в октябре уходящего года. От младшего родственника он отличается за счёт более крупных габаритов, оснащения побогаче и наличия гибридной установки.

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

Nissan Patrol / Armada

Любимый многими рамный внедорожник японской марки, которая сейчас столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, осенью этого года сменил генерацию. Глобальный вариант под именем Patrol дебютировал в ОАЭ, а имеющая ряд особенностей Armada – в США. Автомобили представляют собой упрощённые исполнения премиального Infiniti QX80, который, кстати, тоже был представлен в уходящем году, весной. У всех перечисленных японских новинок смена поколения ударила по моторной гамме: её лишили 5,6-литрового V8, заменив его битурбомотором V6 объёмом 3,5 литра.

Nissan Patrol. Фото: autowp.ru 1 / 5 Nissan Patrol. Фото: autowp.ru 2 / 5 Nissan Patrol. Фото: autowp.ru 3 / 5 Nissan Patrol. Фото: autowp.ru 4 / 5 Nissan Patrol. Фото: autowp.ru 5 / 5

Nissan Armada. Фото: autowp.ru 1 / 4 Nissan Armada. Фото: autowp.ru 2 / 4 Nissan Armada. Фото: autowp.ru 3 / 4 Nissan Armada. Фото: autowp.ru 4 / 4

Renault 5

Как говорится, «всё новое – хорошо забытое старое» (кстати, авторство этой фразы приписывают французам). Всегда интересно смотреть на то, что получается у производителей, которые пытаются возродить легендарные имена. Это можно смело отнести и к «пятёрке», которая была весьма востребована ближе к последней четверти XX века. Теперь Renault 5 – это пятидверный хэтчбек с полностью электрической начинкой. Стоит отметить, что продажи «электричек» в Европе оказались не столь высокими, как ожидали игроки рынка, так что скорее всего новой «пятёрке» не стоит надеяться на повторение былого успеха.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Bugatti Tourbillon

Это даже не одна из главных новинок года, а одна из главных новинок десятилетия, потому что полностью новые модели Bugatti выходят редко, а Tourbillon вдобавок получил уникальный и совершенно невозможный по нынешним временам 8,3-литровый бензиновый атмосферный двигатель V16 мощностью 1000 л.с. – это технический шедевр, и только за этот мотор я считаю Bugatti Tourbillon главной новинкой. Гибридная силовая установка, частью которой является двигатель V16, большого интереса как раз не представляет – она, по сути, такая же, как у десятка других современных суперкаров. Куда интереснее механический щиток приборов Tourbillon, который стоит, как новая Toyota Camry, и другие дизайнерские изыски, за которые Bugatti дерёт с трудящихся 3,8 млн евро. Tourbillon – это не машина, а произведение искусства, и следовательно, хорошая инвестиция. Ездить на такой машине каждый день – это, на мой взгляд, форменное безумие, но, полагаю, желающие найдутся.

Фото: autowp.ru 1 / 3 Фото: autowp.ru 2 / 3 Фото: autowp.ru 3 / 3

Chevrolet Corvette ZR1

Другой край шкалы материальной ценности суперкаров – это Chevrolet Corvette ZR1: он обещает быть бессовестно дешёвым, вряд ли дороже 300 000 долларов, и при этом предлагает 1079-сильный битурбомотор V8 и совершенно сумасшедшую динамику. Не удивлюсь, если на треке Corvette ZR1 окажется быстрее, чем Bugatti Tourbillon с его совокупными 1800 «лошадьми», а главное, что Corvette ZR1 прост, как Буратино, поэтому на нём можно и нужно валить на все деньги. Салон современного Chevrolet Corvette – это самое паршивое, что я видел в сегменте суперкаров за последние десять лет, зато будет не жалко, если вашего пассажира стошнит от перегрузок во время поездки. В общем, если Bugatti Tourbillon – это суперкар для восхищения, то Corvette ZR1 – суперкар для дела, и своё дело он делает превосходно и недорого, за это я ставлю его на второе место.

Фото: autowp.ru 1 / 3 Фото: autowp.ru 2 / 3 Фото: autowp.ru 3 / 3

Xiaomi SU7

Электроседан от китайского производителя смартфонов – это самая затёртая, замусоленная и часто упоминаемая новинка 2024 года, уже только поэтому она достойна третьего места. Меня же больше впечатляет другое: Xiaomi не скрывает, что продаёт SU7 себе в убыток, чем ставит в довольно унизительное положение европейских конкурентов, например, компанию Porsche, у которой буквально встали продажи электрического Taycan. В самом деле, кому нужен Porsche Taycan, если у Xiaomi есть всё то же самое, только за треть цены. Водителей, которые смогут почувствовать существенную разницу в ходовых качествах между Porsche Taycan и Xiaomi SU7, с каждым годом становится всё меньше, а потому Xiaomi победит, а Porsche проиграет. Сначала в Китае, далее везде.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Выбрать три самые интересные новинки? Эта задача от главного редактора стала самой сложной за весь уходящий год. Ну серьёзно: не восхищают меня ни Lada Aura, ни какой-нибудь очередной электрический Luxeed (или как там он называется, не успеваю их запоминать). В общем, с выполнением задачи я в этот раз тянул до последнего. И даже не столько срок сдачи растягивал, сколько понятие «интересное». Новые Duster, Murano, Tucson или что-то ещё со знакомыми названиями потенциально привлекают внимание, а начинаешь разглядывать – так всё не то. Неинтересно. В общем, пришлось постараться и вспомнить что-то совсем ненормальное, потому что всё нормальное – тоска, боль и безысходность.

Porsche Cayenne GTS

Дожили: я с трудом нашёл хотя бы один действительно крутой автомобиль, не имеющий где-нибудь под полом батарейку и по гипертрофированному шуруповёрту в ступицах каждого из колёс. Я не фанат Porsche, тем более – не фанат Cayenne, даже хоть трижды GTS, но времена настали такие, что если есть 15-20 миллионов рублей, невольно купишь и его: ну не M-Hero же за такие деньги тащить в приличный дом! Правда, у нас за эти деньги можно притащить только M-Hero, потому что 138 000 евро (как раз чуть меньше 15 миллионов рублей) – это стартовая цена Porsche Cayenne GTS в Германии. У нас, ясное дело, он подороже будет. Ха-ха, ладно, шучу – не будет его у нас.

Что можно получить за эти деньги? О, всё лучшее, что осталось на этой грешной планете: 4-литровый V8 с двумя турбинами (500 л.с., 660 Нм), восьмиступенчатый автомат Tiptronic S, полный привод, пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами… Ну и прекрасный салон, в котором – внимание! – дополнительный дисплей для переднего пассажира доступен только в виде опции (тут где-то за углом тихо хихикает какой-нибудь Zeekr или как его там… Avatr, например). В общем, несмотря на огромное количество электроники, это вполне честный автомобиль. По современным меркам – вообще ламповый. Нужно брать.

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

Bentley Continental GT

Да, так получается, что буквы «G» и «T» на шильдах лучших машин уходящего года в моём рейтинге встречаются чаще, чем иероглифы под капотом нового Москвича. Но только посмотрите на этого британца! Сразу видно, что это настоящий англичанин, а не MG какой-нибудь. Можно не любить всю Британию вместе с их премьер-министром и светлым элем, но нужно быть справедливым: традиции на острове чтут. Bentley Continental GT не стал похожим на Volvo, Lotus или какой-нибудь другой китайский автомобиль, а остался тем же напыщенным снобом, плюющим всем в лицо через систему выпуска 4-литрового битурбомотора V8 мощностью 600 л.с. Правда, дальше некоторые современные изыски присутствуют: есть тут и 8-ступенчатый робот, и даже 190-сильный электромотор. Но зато совокупная мощность системы доходит 782 л.с., что вкупе с традиционных экстерьером делает этот Bentley нетрадиционно вожделенным.

Фото: autowp.ru 1 / 4 Фото: autowp.ru 2 / 4 Фото: autowp.ru 3 / 4 Фото: autowp.ru 4 / 4

Bugatti Tourbillon

Если на разных Porsche и Bentley с Rolls-Royce мне поездить удалось, то на Bugatti – нет. И уже, видимо, не придётся. Разве что он станет новой Волгой, но это вряд ли – там уже и Changan плотно окопался, и уровень дружественности совсем не тот. В общем, с Bugatti я крупно пролетел, но так как и на пятом десятке остаюсь весёлым озорником, то вкладыш от жвачки Turbo с картинкой этой машины я носил бы около сердца. Ну или другого органа, который у меня отвечает за нерациональную любовь к машинам. Chiron уже ушёл в историю, так что затуманенным взором теперь придётся разглядывать Tourbillon. А там есть, что разглядывать: 8,3-литровый бензиновый атмосферный двигатель V16 мощностью 1000 л.с. (900 Нм момента) – это шедевр сам по себе. Правда, крутит он только задние колёса (пусть и через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением), а передние вращаются с помощью двух 250-киловаттных моторов, но что поделать – технологии развиваются. Да и атмосферному мотору, надо признать, тоже помогает электромотор между ним и коробкой, который в пике добавляет ещё 340 л.с. Зато в итоге получается 1800 л.с., а это не кот чихнул. Ну и вишенка на этом гибридном торте – это приборная панель. Обожаю механические часы – скелетоны, так что приборка Tourbillon заставляет меня дрожать коленками. Самое интересное, что если о Porsche Cayenne или даже о Bentley Continental GT я могу даже иногда помечтать, то о Bugatti Tourbillon не буду мечтать из принципа: как бы там ни было, у Bugatti получилась жутко непрактичная машина, и вряд ли я на ней доеду хотя бы до дачи. Особенно зимой. Ну его на фиг, всё-таки полноприводный Соболь NN в этом отношении лучше. Тем более, что он тоже новинка этого года.

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать самые крутые премьеры 2024 года: спрашивай своего внутреннего мальчишку – и он сходу назовет Bugatti Tourbillon, Ferrari F80 и McLaren W1. Ну или Aston Martin Valhalla и Lamborghini Temerario. Но умом понимаешь, что все они – продукты нового мира: гибридной инженерии и шнурков к розеткам. Это не плохо – это просто не так, как хочется внутреннему мальчишке, который мечтает, чтобы в списке был еще и Dodge Charger, но не электрический, а с V8 под капотом. Впрочем, надежда на Charger с V8 забрезжила – может, он станет главной премьерой 2025 года? Но и в 2024 еще были машины, постер с которыми еще хочется повесить над кроватью.

Bugatti Tourbillon

Только что я обесценил Tourbillon, поставив его в один ряд с остальными гибридными суперкарами года – и тут же ставлю его в тройку главных премьер года. Нет, это не двойные стандарты: он оказался здесь исключительно из-за мотора V16. От новинки Bugatti повеяло старыми добрыми временами, когда можно было представить себе существование таких машин, как Jaguar XJ220 и Bugatti EB110. Машин, которые создавались без оглядок на бюджеты и компромиссов между ценой и содержанием. Машин, в которых инженерия была возведена в абсолют. История, правда, показывает, что почти все эти машины оказывались не просто убыточными проектами, а буквально камнями на шее, тянувшими создателей на дно. Так что у Tourbillon есть шанс стать уникальным автомобилем еще и в этом смысле. Достаточно не обанкротить марку в очередной раз и стать коммерчески успешным. И похоже, что Мате Римац действительно дал Bugatti заряд свежей энергии, напомнив компании о том, что богачи всегда готовы платить за настоящий эксклюзив. И ни McLaren с V8, ни тем более Ferrari с V6, при всем моем уважении, в уровне этой технической эксклюзивности с Tourbillon не сравнятся.

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

Chevrolet Corvette ZR1

Если Tourbillon – образец высокой инженерии, то Chevrolet Corvette ZR1 – звездно-полосатый плевок в сторону всех этих гибридных экзерсисов. Нужно больше мощности? Увеличивай объем. Нужно еще больше? Прикручивай турбину. Еще больше?! Прикручивай две! Собственно, так и появился этот ZR1, где к 5,5-литровому атмосфернику LT6 прикрутили две турбины, назвали его LT7, раздули до 1079 лошадиных сил и отправили бить рекорды. Да, этот Corvette – не совсем продукт конструкторского бюро «Реднек и Ко»: здесь есть комбинированный впрыск и сухой картер, а клапана приводятся от распредвалов в ГБЦ, а не полуметровыми штангами. Но это все тот же американский подход «побольше мощности за поменьше денег»: никакой активной аэродинамики, салон отдает если не дешевизной, то простотой даже на фотографиях, а приборная панель и органы управления и вовсе напоминают Chevrolet Spark в исполнении West Coast Customs. Зато этот заводской Chevrolet мощнее большинства новых гибридных суперкаров, набирает сотню за 2,3 секунды и выезжает из 10 секунд на квотере. В общем, «работает – не трожь».

Фото: autowp.ru 1 / 3 Фото: autowp.ru 2 / 3 Фото: autowp.ru 3 / 3

Ford Escort Mk1 RS

Вряд ли кто-то ожидал увидеть в 2024 году в списке новинок имя Ford Escort Mk1 RS. Но в Boreham Motorworks решили, что сейчас – самое время. Причем имя Ford здесь абсолютно настоящее: англичане получили официальное разрешение на использование этого названия. А вообще этот Escort попал в список лучших премьер года именно за то, что это не рестомод, как десятки других подобных проектов, а полностью новый автомобиль, заново спроектированный на основе оригинальных чертежей. Ну а техника этого Форда – настоящая услада для ушей и глаз тех, у кого нет 300 тысяч фунтов стерлингов на покупку одной из 150 таких машин. Компактные четырехцилиндровые атмосферные моторы, которые крутятся в 9 или 10 тысяч оборотов в минуту, простые ручные коробки передач, простой задний привод с неразрезным мостом, самоблок и полное отсутствие ABS, усилителя руля и даже усилителя тормозов. Этот Escort – безупречный «тренажер» для тех, кто хочет всегда помнить ощущения от настоящего управления автомобилем. Жаль, что в 2024 году это стоит так дорого.