Кросс-купе Callum Skye от бывшего шеф-дизайнера Jaguar: интерьер и подробности

Консервативно настроенные поклонники Jaguar, глядя на то, во что сегодня превратилась марка, с особой теплотой вспоминают Яна Каллума, определившего облик всех последних «настоящих Ягуаров». Собственная компания Каллума уже даёт новую жизнь лучшим бензиновым Ягуарами из недавнего прошлого марки, оказывает дизайнерские и конструкторские услуги другим автопроизводителям, а также готовится выпускать мелкосерийные модели собственной разработки. При штаб-квартире Callum в английском Уорике имеется небольшая фабрика с современным оборудованием, в том числе 3D-принтеры, на которых будут изготовленные многие элементы будущих автомобилей.

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Кросс-купе Skye компания Callum анонсировала в виде рендеров в ноябре прошлого года. В мае этого года прототип Skye был представлен живьём на мероприятии Concours on Savile Row в Лондоне, тогда же начался приём предварительных заказов. Callum Skye будет стоить от 80 000 до 110 000 фунтов стерлингов в зависимости от оснащения, производство начнётся в 2026 году.

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У Callum Skye будут дорожная и внедорожная версии. Дорожная версия будет иметь полностью закрытый кузов и аристократичный салон, в котором большинство поверхностей отделаны изысканной кожей Bridge of Weir. Салонные дверные ручки и ручка открывания бардачка представляют собой кожаные петли, в тон которым сделаны нижняя спица и метка центрального положения рулевого колеса. На приборном щитке разместились два крупных классических стрелочных циферблата, а справа от него над узкой центральной консолью находится небольшой мультимедийный экран, поддерживающий смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Два задних места выполнены в виде лавки без подголовников — предполагается, что вместо пассажиров здесь будут кататься в основном сумки, как в Porsche 911.

По объёму салона Callum Skye тоже близок к Porsche 911, но в отличие от немецкого спорткара имеет довольно вместительный задний багажник, в котором можно будет перевезти крупный спортинвентарь — например, пару велосипедов. Салон внедорожной версии Callum Skye будет рассекречен в следующем году, он получит более грубую и износостойкую отделку, которую нестрашно будет намочить и запачкать — судя по новым рендерам, дверей у внедорожной версии не будет.

В основе Callum Skye лежит пространственная рама из стали и углепластика, наружные панели компания хочет делать из биокомпозита на основе льняных волокон, габаритная длина — 4047 мм, ширина — 1900 мм. Кросс-купе будет иметь идеальную развесовку (50/50) и снаряженную массу на уровне 1150 кг. Низкая масса объясняется скромной ёмкостью батареи — всего 42 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составит около 270 км. Более крупную батарею компания Callum не хотела использовать, желая сделать Skye лёгким и проворным, к тому же батарею можно будет полностью зарядить всего за 10 минут.

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Характеристики силовой установки Callum Skye официально пока не раскрыты, но их приводит британский журнал Autocar: будут два электромотора (по одному на ось) с максимальной совокупной отдачей в 250 л.с. и 300 Нм — этого достаточно, чтобы обеспечить лёгкому спорткару разгон до 100 км/ч примерно за 4 с. Электромоторы и батарею Callum будет закупать на стороне, но поставщика пока не называет.

Callum планирует выпускать от 50 до 250 экземпляров Skye в год в зависимости от спроса. Аналогов у этой модели на рынке немного, наиболее близкий, на наш взгляд, это американский Vanderhall Brawley, но он тоже пока не запущен в производство.

