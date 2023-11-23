Callum Skye: лёгкое и быстрое вcедорожное электрическое купе из Великобритании

Британская компания Callum, основанная в 2019 году бывшим шеф-дизайнером марки Jaguar Яном Каллумом, анонсировала свой первый полностью самостоятельный проект — многофункциональный вседорожный электрический спорткар Skye, он будет стоить около 100 000 фунтов стерлингов.

Шотландец Ян Каллум проработал в Jaguar 20 лет и, по сути, является автором дизайна всей современной линейки моделей британской марки. В 2019 году в преддверии больших перемен в Jaguar Каллум покинул компанию JLR и основал вместе с единомышленниками собственную дизайн-студию Callum в английском Уорике, при ней есть фабрика для производства прототипов и мелкосерийных автомобилей. За свою короткую историю компания Callum успела представить уже несколько интересных проектов (не только автомобильных), в том числе рестомод Aston Martin Vanquish 25 и «идеальный интерьер автомобиля 2030 года». Компания Callum участвовала в разработке дизайна интерьера внедорожного суперкара Prodrive Hunter и облика электрического спорткара Nyobolt, теперь же пришлом время для первого полностью самостоятельного проекта, получившего имя Skye.

Callum Skye выглядит как багги, но сама компания это слово не использует и называет Skye «высокопроизводительным полноприводным вседорожным электромобилем». Это значит, что в отличие от багги Callum Skye можно будет использовать как на пересечённой местности, так и на дорогах общего пользования, хотя в будущем может появиться хардкорная версия, предназначенная исключительно для бездорожья.



В основе Callum Skye лежит пространственная рама из стали и углепластика, компания обещает идеальную развесовку (50/50) и снаряженную массу на уровне 1150 кг при полностью электрической и довольно мощной силовой установке, которая позволит вседорожному спорткару разгоняться до первой «сотни» примерно за 4 с.

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Мощность и другие параметры силовой установки пока не раскрыты, зато известная ёмкость батареи — всего 42 кВт·ч, запас хода на одной зарядке будет около 270 км. Более крупную батарею команда Callum не хотела использовать, желая сделать Skye лёгким и проворным, к тому же батарею можно будет полностью зарядить всего за 10 минут. Судя по всему, батарею будет поставлять компания Nyobolt, хотя в пресс-релизе прямо об этом не сказано.



Габаритная длина Callum Skye — 4047 мм, ширина — 1900 мм. Дизайн салона пока не раскрыт, известно только, что он в отличие от салона багги полностью изолирован от окружающей среды и имеет посадочную формулу 2+2, причём, судя, по рендерам, задние сиденья можно сложить, заднее стекло — демонтировать и превратить Skye в пикап для перевозки велосипедов либо любого другого крупного спортинвентаря.



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Пока что Callum Skye существует исключительно в виде рендеров, живую машину британская компания обещает показать весной следующего года, тогда же будут объявлены подробные технические характеристики. По данным британского журнала Autocar, компания Callum выпустит всего порядка 50 экземпляров Skye, цена составит около 100 000 фунтов стерлингов.

