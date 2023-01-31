Яйца, кофе, каша — ваш завтрак станет частью отделки салонов автомобилей будущего

Шотландец Ян Каллум проработал в Jaguar 20 лет и, по сути, является автором дизайна всей современной линейки моделей британской марки. В 2019 году на волне больших перемен в Jaguar Land Rover Каллум покинул компанию и основал вместе с единомышленниками собственную дизайн-студию Callum в английском Уорике, при ней есть фабрика для производства прототипов и мелкосерийных автомобилей. За свою короткую историю студия Callum уже успела представить несколько интересных проектов, в частности разработала дизайн интерьера внедорожного суперкара Prodrive Hunter. Салоны и материалы их отделки, похоже, становятся одним из ключевых направлений работы Callum, о чём свидетельствует представленный на этой неделе концепт SMS на базе рестомода Porsche 911.

Западные автомобильные компании сегодня активно работают со переработанными и растительными материалами. Вторсырьё в конструкции и отделке становятся общим местом, в оборот постепенно вводятся композиты на основе растительных смол и волокон, а Callum предлагает пойти дальше и применять в отделке самые распространённые, пищевые отходы.

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В салоне концепта SMS заявлена целая палитра инновационных материалов из мусора и вторсырья. Например, вместо пластика можно использовать гладкий либо матовый композит на базе яичной скорлупы с добавлением скорлупы грецкого ореха. Из просроченного риса и чечевицы получается интересный полупрозрачный материал, подходящих для клавиш с декоративных панелей с подсветкой. Из оболочки кофейных зёрен выходит прочный огнеупорный материал с эффектом деревянного шпона для передней панели. Для получения ярких оттенков в композиты можно добавлять натуральные красители из моркови и листьев деревьев.

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Для изготовления каркаса сидений Callum предлагает использовать сданную в утиль одежду, а именно джинсы: их измельчают, прессуют, смешивают с картофельным либо кукурузным крахмалом и заливают смолой — получается прочный и приятный на вид композит. Для обивки годится ткань на основе переработанных пластиковых бутылок. Напольные и багажные коврики изготовлены из переработанных нейлоновых рыболовных сетей.



Добавим, что в Европе сейчас в принципе набирает обороты концепция бережливого потребления и бесконечного круговорота вещей и материалов. У этого движения есть вполне конкретная выгода для конечного потребителя: производители увеличивают сроки службы машин, в том числе массовых, о чём недавно заявила компания Peugeot.

