Prodrive Hunter: серийный внедорожный суперкар на базе ралли-рейдового болида

Британская компания Prodrive представила гражданский Hunter, на котором можно ездить по дорогам общего пользования, но его главная стихия — это всё-таки песок и камни. Будет выпущено 25 экземпляров стоимостью от 1,25 млн фунтов стерлингов каждый.

Летом прошлого года Prodrive представила модернизированный ралли-рейдовый болид Hunter группы T1+, предназначенный для ралли Дакар, а теперь готов условно дорожный Hunter, который сможет купить любой желающий, если у него, конечно, есть «лишние» 1,25 млн фунтов стерлингов. Первым покупателем стал наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа, именно его машина песочного цвета показана на фотографиях.

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В основе Хантера лежит пространственная рама из высокопрочной стали, наружные панели изготовлены из композитных материалов. В салоне сохранён омологированный FIA каркас безопасности, но дизайн интерьера гражданской версии переделан Яном Каллумом (до 2019 года работал шеф-дизайнером марки Jaguar) в сторону большего удобства по сравнению с гоночным болидом: изменена форма передней панели, установлены более комфортные кресла, более привычная на вид центральная консоль с мультимедийным экраном и новый цифровой щиток приборов, значительно улучшена шумоизоляция. Размещённый за кабиной 480-литровый топливный бак по желанию клиента может быть уменьшен ради увеличения багажного отделения.



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Габаритная длина Prodrive Hunter — 4,6 м, ширина — 2,3 м, высота — 1,85 м, колёсная база — 3,0 м. Гражданский Hunter на 100 мм ниже гоночного, так как у него 35-дюймовые шины вместо 37-дюймовых, но при этом ходы подвесок увеличены на 50 мм до 400 мм ради лучшей плавности хода. Сама подвеска — такая же, как у гоночного болида: двойные поперечные рычаги «по кругу» и по два регулируемых амортизатора на каждое колесо. Тормоза — дисковые, вентилируемые с 6-поршневыми суппортами на каждом колесе. Двигатель расположен спереди, но за передней осью, так что Prodrive называет Hunter среднемоторным.



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Двигатель — это модифицированный 3,5-литровый бензиновый фордовский V6 с двумя турбокомпрессорами (он же стоит на Bronco Raptor), его отдача по сравнению с гоночным болидом, технические характеристики которого ограничены регламентом, увеличена примерно на 50%: мощность — более 600 л.с., крутящий момент — 700 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатый «робот» с массивными лепестками переключения на рулевой колонке. Привод, разумеется, полный, с тремя дифференциалами (межосевой и два межколёсных). До 100 км/ч Prodrive Hunter разгоняется менее чем за 4 с, максимальная скорость — около 300 км/ч.



Гоночный Prodrive Hunter группы T1+

Выпуском гражданских Хантеров займётся сама компания Prodrive, чья штаб-квартира находится в городе Банбери (Англия, графство Оксфордшир). На изготовление всего тиража потребуется около двух лет.

