Новинки ×
  • Prodrive Hunter: серийный внедорожный суперкар на базе ралли-рейдового болида

Prodrive Hunter: серийный внедорожный суперкар на базе ралли-рейдового болида

16.03.2022 136 0 0

Британская компания Prodrive представила гражданский Hunter, на котором можно ездить по дорогам общего пользования, но его главная стихия — это всё-таки песок и камни. Будет выпущено 25 экземпляров стоимостью от 1,25 млн фунтов стерлингов каждый.

 

Летом прошлого года Prodrive представила модернизированный ралли-рейдовый болид Hunter группы T1+, предназначенный для ралли Дакар, а теперь готов условно дорожный Hunter, который сможет купить любой желающий, если у него, конечно, есть «лишние» 1,25 млн фунтов стерлингов. Первым покупателем стал наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа, именно его машина песочного цвета показана на фотографиях.

1 / 2
2 / 2

В основе Хантера лежит пространственная рама из высокопрочной стали, наружные панели изготовлены из композитных материалов. В салоне сохранён омологированный FIA каркас безопасности, но дизайн интерьера гражданской версии переделан Яном Каллумом (до 2019 года работал шеф-дизайнером марки Jaguar) в сторону большего удобства по сравнению с гоночным болидом: изменена форма передней панели, установлены более комфортные кресла, более привычная на вид центральная консоль с мультимедийным экраном и новый цифровой щиток приборов, значительно улучшена шумоизоляция. Размещённый за кабиной 480-литровый топливный бак по желанию клиента может быть уменьшен ради увеличения багажного отделения.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Габаритная длина Prodrive Hunter — 4,6 м, ширина — 2,3 м, высота — 1,85 м, колёсная база — 3,0 м. Гражданский Hunter на 100 мм ниже гоночного, так как у него 35-дюймовые шины вместо 37-дюймовых, но при этом ходы подвесок увеличены на 50 мм до 400 мм ради лучшей плавности хода. Сама подвеска — такая же, как у гоночного болида: двойные поперечные рычаги «по кругу» и по два регулируемых амортизатора на каждое колесо. Тормоза — дисковые, вентилируемые с 6-поршневыми суппортами на каждом колесе. Двигатель расположен спереди, но за передней осью, так что Prodrive называет Hunter среднемоторным.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Двигатель — это модифицированный 3,5-литровый бензиновый фордовский V6 с двумя турбокомпрессорами (он же стоит на Bronco Raptor), его отдача по сравнению с гоночным болидом, технические характеристики которого ограничены регламентом, увеличена примерно на 50%: мощность — более 600 л.с., крутящий момент — 700 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатый «робот» с массивными лепестками переключения на рулевой колонке. Привод, разумеется, полный, с тремя дифференциалами (межосевой и два межколёсных). До 100 км/ч Prodrive Hunter разгоняется менее чем за 4 с, максимальная скорость — около 300 км/ч.

Гоночный Prodrive Hunter группы T1+

Выпуском гражданских Хантеров займётся сама компания Prodrive, чья штаб-квартира находится в городе Банбери (Англия, графство Оксфордшир). На изготовление всего тиража потребуется около двух лет.

внедорожник спортивные авто суперкары новинки Prodrive

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Жить стало веселее: насколько изменилась стоимость обслуживания автомобиля с пробегом? В Интернете ходит множество рассказов о том, что запчасти и расходники стали невероятно дорогими, а часть из них вовсе пропала из продажи. Так ли это на самом деле? Попробую разобраться на с... 313 0 0 16.03.2022
Статьи / Авто недели Старое лучше нового и спортивный дизель: стоит ли покупать BMW X3 I за миллион рублей Кроссовер сегодня хочет каждый второй, а уж если кроссовер премиальный, то и подавно. Но свежие машины изрядно дороги: почти новый Lexus NX стоит 3 миллиона, пятилетний Mercedes-Benz GLK –... 735 0 0 16.03.2022
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz A-class (W176) с пробегом: сюрпризы мехатроника и неожиданный ремонт мотора В первой части обзора маленького Мерседеса мы выяснили, что ржавеет он немного быстрее, чем ждут от этого бренда. И воды он боится не меньше, чем сказочная злая волшебница Бастинда. Но на... 139 0 0 16.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 20880 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17449 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15964 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings