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  • Зверь-вегетарианец: встречаем испанский шутинг-брейк Liux Animal на растительной основе

Зверь-вегетарианец: встречаем испанский шутинг-брейк Liux Animal на растительной основе

15.11.2022 149 0 0

Испанский стартап Liux хочет в 2024 году вывести на рынок электрический универсал Animal (переводится с английского как «животное»), главная особенность которого — широкое использование в конструкции материалов растительного происхождения.

 

Liux — это торговая марка компании Natural Movement, которую основали в прошлом году молодые испанские предприниматели Антонио Эспиноса и Давид Санчо. В качестве эмблемы выбраны три чёрные точки. Компания хочет производить экологически чистые электромобили и делает ставку не на модное нынче вторсырье (переработанный пластик, старые рыболовные сети, использованные покрышки и проч.), хотя и оно в конструкции тоже будет, а преимущественно на материалы, поставляемые самой матушкой-природой.

Натуральные смолы, растительные волокна, дерево, биополимеры, биокомпозиты и 3D-печать — вот краткий рецепт изготовления электромобиля Animal от стартапа Liux. Предполагается, что Animal будет на 90% состоять из выращенных материалов и вторсырья, оставшийся 10% — это сталь и прочие «конвенциональные» ресурсы. Также заявлено, что в конструкции Animal будет примерно на 25% меньше деталей, чем у моделей-аналогов, а для производства Animal потребуется примерно на 75% меньше энергии, чем для производства «обычного автомобиля».

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В основе Liux Animal лежит скейтборд-платформа со сменной модульной батареей в полу. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. Электродвигатель BorgWarner установлен на задней оси и вращает задние колёса. Силовая структура кузова сделана из органического аналога углепластика, центральных стоек нет, а задние двери открываются против основного хода. Стёкла дверей безрамочные, пропорции у испанского электромобиля довольно динамичные, с кормы он слегка напоминает британский Aston Martin DBX и китайский Avatr 11. Габаритные размеры Liux Animal разработчики не приводят, испанские СМИ пишут, что его длина — 4,95 м. Тип кузова — шутинг-брейк, то есть универсал с короткой кормой. Снаряженная масса не должна превышать 1700 кг.

Салон — 5-местный, отделанный экологическими чистыми материалами. Передняя панель не имеет физических клавиш, а всю центральную консоль занимает большой мультимедийный планшет неправильной формы. Передние кресла имеют интегральные подголовники и развитую боковую поддержку.

Liux Animal будет предлагаться в двух модификациях — Habitat и Wild, что можно перевести как «одомашненный» и «дикий» соотвественно. Animal Habitat будет стоить от 39 000 евро, максимальная мощность электродвигателя здесь — 190 л.с., максимальная скорость — 180 км/ч.

За Animal Wild испанский стартапа хочет брать от 45 000 евро, «дикая» версия будет иметь спортивную подвеску, более мощные тормоза, особый декор и уникальный «звериный» режим (beast mode), дающий максимальную производительность. Пиковая мощность «дикой» версии — всего 240 л.с., разгон до «сотни» будет занимать около 5 с, максимальная скорость — 200 км/ч.

800-вольтовая батарея Liux Animal состоит из четырёх съёмных модулей, упакованных в композитные корпуса, но в минимальную цену обеих версий входят только два модуля, они позволят проехать на одной зарядке 300 км по циклу WLTP, а за два дополнительных модуля нужно будет доплатить 9000 евро и тогда запас хода вырастет до 600 км.

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Для предварительного бронирования Liux Animal необходимо внести депозит в размере 200 евро, первые готовые экземпляры компания обещает отгрузить клиентам в первом квартале 2024 года, при этом пока ничего не говорит о том, где и как будет организована сборка.

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