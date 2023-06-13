Lotus Elise вернулся в виде электромобиля Nyobolt, его можно зарядить всего за 6 минут

Маленький и лёгкий бензиновый спорткар Lotus Elise выпускался с 1996 по 2021 год, его алюминиевая клеевая платформа дала жизнь нескольким моделям других марок — Tesla Roadster первого поколения, Opel Speedster, Hennessey Venom GT, Melkus 2000 и Detroit Electric SP:01. Представленный сегодня Nyobolt — очередная и наиболее интересная производная, ведь над его дизайном трудился Джулиан Томсон — автор самой ранней версии Lotus Elise (серия S1) с круглыми фарами. В проекте Nyobolt Томсон, ныне работающий в GM, участвовал в статусе фрилансера, привлечённого британской дизайн-студией Callum.

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Студию Callum основал в 2019 году бывший коллега Джулиана Томсона по компании Jaguar, а ныне независимый дизайнер Ян Каллум. За свою короткую историю студия Callum уже успела представить несколько интересных проектов: переосмыслила Aston Martin Vanquish первого поколения из начала 2000-х, разработала дизайн интерьера внедорожного суперкара Prodrive Hunter и предложила интересную концепцию отделки салона автомобилей из материалов на базе пищевых отходов.



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В проекте Nyobolt Джулиан Томсон как бы заново, с учётом современных тенденций в автомобильном дизайне создал Lotus Elise S1. Nyobolt на 100 мм шире и на 150 мм длиннее своего исторического предка, в колёсных арках прописались довольно крупные 19-дюймовые колёса, «оптика» теперь полностью светодиодная, а вместо традиционных зеркал заднего вида установлены камеры со сверхнизкой задержкой трансляции изображения. Дизайн интерьера Nyobolt, к сожалению, пока не раскрыт.



Электрический спорткар Nyobolt весит около 1 т и может проехать на одной зарядке 250 км.

Nyobolt — это имя стартапа, основанного в 2019 году группой британский учёных. Nyobolt занимается разработкой инновационных аккумуляторных ячеек, главная особенность которых — высокая скорость зарядки. Nyobolt не говорит, как именно такая скорость достигается, а лишь приводит цифры: батарею спорткара Nyobolt ёмкостью 35 кВт·ч можно полностью зарядить менее чем за 6 минут, что сопоставимо со временем заправки традиционного «углеводородного» автомобиля на АЗС.



Но, разумеется, есть подвох: столь высокую скорость зарядки может обеспечить лишь терминал мощность 1 МВт — в свободном доступе таких практически нет, но, например, компания Tesla обещает в будущем большое количество таких терминалов, они необходимы ей для быстрой зарядки грузовиков Tesla Semi. Nyobolt в свою очередь обещает, что высокая мощность зарядки не будет снижать ресурс батареи — это тоже ноу-хау молодой британской компании.

Nyobolt собирается уже в следующем году начать серийный выпуск своих аккумуляторов и внедрять их не только в электромобили, но и в бытовую технику, роботов, стационарные накопители энергии и проч. Спорткар Nyobolt — это, по сути, всего лишь демонстрационный стенд новых технологий, о планах его хотя бы мелкосерийного производства в пресс-релизе не сказано ни слова. Возможно, что именно Callum захочет выпуститься партию этих спорткаров — желающие купить возрождённый и экологически чистый Lotus Elise S1 от именитых британских дизайнеров точно найдутся.

