Дальнобойщики раскритиковали Tesla Semi: плохая обзорность, негде спать, долгая зарядка

От прототипа до серийной версии Tesla Semi прошло пять лет, но концепция электрического тягача за эти пять лет принципиально не изменилась (технические подробности — здесь). Массивная на вид кабина с интегрированным верхним обтекателем рассчитана только на одного сидящего по центру водителя, пассажирское место есть сзади справа, но оно явно «аварийное», не рассчитанное на длительные поездки. Европейские и американские дальнобойщики, взглянув на компоновку серийной версии кабины, пришли в недоумение и стали делиться впечатлениями в соцсетях. Некоторые мнения американских профессиональных водителей о Tesla Semi опубликовала в своём обзоре газета Cowboy State Daily.

Tesla Semi из-за специфической формы кабины не предлагает стеклоподъёмников, поэтому для простейших бытовых операций вроде оплаты проезда по платным дорогам или короткого разговора с находящимся снаружи кабины человеком водителю придётся встать с кресла и открыть дверь. Если на улице грязно и/или мокро, то постоянные хождения от кресла до двери быстро сделают кабину неопрятной. Запрыгнуть на кресло и отряхнуть на весу ноги от снега, как это происходит в обычных грузовиках, в Tesla Semi невозможно.



Центральная посадка вроде как даёт водителю хорошую обзорность, но на узких европейских дорогах, где приходится часто совершать обгоны, это минус — водитель при такой ширине кабины не будет видеть встречную полосу на дистанцию обгона. Камеры отчасти решают эту проблему, но в условиях плохой видимости собственным глазам водители доверяют больше. Кроме того, ясно, что Tesla Semi разрабатывалась с прицелом на постоянное использование автопилота, но его разработку компания в началу выпуска грузовика не завершила и неизвестно, когда завершит.



В кабине Tesla Semi нет спального места. Предполагается, что раз пробеги между зарядками не превышают 800 км (это максимальный запас хода Tesla Semi на одной зарядке), то и спать водителю не нужно, но многие дальнобойщики тем не менее даже при таких пробегах делают короткие перерывы на сон. Кровать не помешала бы и во время простоев на зарядку, если фуре с Tesla Semi во главе придётся ехать по более длинному маршруту.



Большой наклон лобового стекла означает, что на нём будут скапливаться грязь и снег, в том числе с обтекателя. Чистить такое стекло довольно сложно, обычный бескапотный грузовик с почти вертикальным стеклом в этом смысле намного удобнее. Наружные зеркала на длинных кронштейнах тоже будет трудно очистить от грязи: придётся выйти из машины и использовать специальное приспособление. В обычном грузовике для этого достаточно опустить стекло и протянуть к зеркалам руку с салфеткой. Летом сильно наклонённое лобовое стекло будет создавать в кабине эффект теплицы, потребуется много энергии на кондиционирование.

Два больших экрана вместо традиционной панели приборов — ещё одно спорное решение: на ярком солнце они будут слишком тусклыми, ночью — слишком яркими, особенно если выводить на них картинки с камер для ориентирования. Вдобавок водителю придётся часто отвлекаться от дороги, так как пользоваться вслепую сенсорными экранами невозможно.



Американских дальнобойщиков, многие из которых проезжают в день по 1000 км и более, больше всего беспокоят длительные простои на зарядку вместо 5-7 минут на заправку обычного «углеводородного» грузовика. Tesla планирует использовать для зарядки Semi терминалы мощностью 1 МВт, на них батарею грузовика можно зарядить на 70% примерно за 30 минут. Вот только таких мощных терминалов даже в США пока очень мало, зарядка на менее мощных станциях будет длиться часами. Даже на мощности 1 МВт полная, 100-процентная зарядка батареи Semi явно занимает больше часа — Tesla официально вообще не указывает это время.



В Tesla, похоже, понимают, что Semi не идеален, поэтому после его презентации не было традиционной сессии вопросов-ответов, а Илон Маск очень не любит отвечать на неудобные вопросы. Коммерческие перспективы Tesla Semi — тоже вопрос пока открытый: компания не раскрыла ни актуальных цен, ни плановых объёмов производства грузовика. Первые выпущенные на Гигафабрике в Спарксе (США, штат Невада) Semi отправились к корпоративным клиентам, в частности в компанию PepsiCo, а вот дальнобойщики-частники электрический тягач Tesla в ближайшие годы вряд ли получат, но он им, судя по всему, и не очень-то нужен.

