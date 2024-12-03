Подробности о Jaguar Type 00: мощность около 1000 л.с. и до 770 км на одной зарядке

Минувшей ночью переродившаяся британская марка Jaguar, принадлежащая компании JLR, представила в рамках Недели искусств в Майами концептуальное купе Type 00, оно демонстрирует новый стиль Jaguar и предвещает полностью новый модельный ряд, который будет состоять исключительно из электромобилей лакшери-сегмента.

Перезагрузка марки Jaguar началась в 2021 году с подачи тогдашнего гендиректора компании JLR Тьерри Боллоре, он решил перевести марку Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, чтобы уйти от бесплодного соперничества с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Новые лакшери-модели Jaguar будут только электрическими, они получат собственную, разработанную с нуля модульную платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture).

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Первой серийной лакшери-моделью Jaguar будет 4-дверный GT, средняя цена которого составит порядка 120 000 фунтов стерлингов. Концептуальное купе Jaguar Type 00 является предвестником этого 4-дверного GT в части общего стиля и пропорций кузова. Серийной двухдверки не будет, вслед за 4-дверным GT новый модельный ряд Jaguar пополнят большой роскошный седан и большой роскошный кроссовер.

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Заочная презентация нового стиля Jaguar началась в прошлом месяце с представления новых логотипов марки, их теперь три: ступицы колёс украшает кружок с двумя крючками внутри (на самом деле это буквы «j» и «r»), надпись jaGuar на передке, корме и руле (используется именно заглавная «G» в сочетании с другими строчными буквами) и прыгающая кошка на фоне штриховки — её можно увидеть на медных планках за передними крыльями, эти планки скрывают выдвижные камеры заднего вида, традиционных зеркал у концепта нет. Штриховка или решётка с параллельными планками является одним из основных элементов нового дресс-кода Jaguar, её можно увидеть на передке, капоте, крыше, корме, колёсах и в минималистично оформленном салоне концепта Type 00.

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Двухместный салон Type 00 разделён на две части высокой продольной поперечиной, за креслами находится багажная полка, класть на неё вещи можно в том числе через поднимающийся люк на покатой корме, который заменяет заднее стекло — получается, что Jaguar Type 00 можно назвать трёхдверным лифтбеком. В переднюю панель встроены два широкоформатных экрана, при запуске силовой установки они поднимаются вверх, словно крышка пианино. Атмосфера в салоне (графика экранов, подсветка и звуковой ландшафт) зависит от того, какой из тотемов установлен в недрах центральной консоли. Всего тотемов три, каждый изготовлен из своего натурального материала — медь, травертин и алебастр. Хранятся тотемы за люком в специальной ячейке, расположенной перед водительской дверью.

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О силовой установке Jaguar Type 00 и платформе JEA информации пока мало: пресс-служба марки заявила запас хода на одной зарядке до 770 км по циклу WLTP, журнал Evo добавляет, что максимальная совокупная мощность силовой установки составит порядка 1000 л.с. — это обещает довольно бодрую разгонную динамику. Премьера серийного 4-дверного GT, сделанного по мотивам концепта, ожидается через год, то есть до конца 2025 года, продажи начнутся в 2026 году.

В связи с перезапуском Jaguar будет заново формировать дилерскую сеть, в которую может войти кто-то из старых дилеров, но в полностью новом формате, с шоу-румами в виде роскошных бутиков, первый такой бутик будет открыт в мировой столице моды — в Париже.

В целом видно, что переформатирование Jaguar происходит по канонам фэшн-индустрии, а это всегда дерзкие заигрывания с формой, цветами и фактурами, это провокации и сложные образы. Неудивительно, что новое позиционирование Jaguar вызвало непонимание, отторжение и раздражение у значительной части консервативно настроенных поклонников и клиентов Jaguar, от них британская марка решительно отгородилась — мол, то, что вам нравится, плохо продаётся, поэтому мы всё поменяли.

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Будут ли хорошо продаваться новые фриковатые лакшери-модели Jaguar — большой вопрос, особенно с учётом того, что они заявлены как исключительно электрические. Покупатели роскошных автомобилей, как показывает опыт других производителей, явно устали от навязывания «электричек» и всё чаще требуют традиционных автомобильных ценностей — главным образом смачно ревущий ДВС. Новый Jaguar не может предложить ДВС — именно это, на наш взгляд, его главная проблема, а не спорный кичливый дизайн.