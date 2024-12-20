Объявлены динамические характеристики нового 1079-сильного Chevrolet Corvette ZR1

Премьера Chevrolet Corvette ZR1 состоялась в июле этого года, но тогда GM не рассказала, насколько именно он быстр, и приберегла заветные цифры для оглашения ближе к старту продажи, который состоится в следующем году. В октябре президент GM Марк Ройсс лично выкатил Corvette ZR1 на скоростной овал испытательного полигона ATP (Automotive Testing Papenburg) в немецком городе Папенбург (земля Нижняя Саксония) и сумел разогнать новый суперкар до 375 км/ч. Ну а вчера вечером пресс-служба GM объявила время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) — 2,3 с и такой важный для американцев параметр, как время проезда четверти мили (402 м): у нового Corvette ZR1 оно составляет 9,6 с, скорость на выходе из четверти мили — 245 км/ч.

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Наилучших показателей ускорения Corvette ZR1 достигает с опциональным пакетом ZTK Performance, в который входят генерирующий более 544 кг прижимной нагрузки карбоновый аэродинамический обвес, более жёсткие пружины подвески, перенастроенные адаптивные амортизаторы Magnetic Selective Ride Control 4.0 и цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Без пакета ZTK Performance новый Corvette ZR1 разгонятся до 60 миль/ч за 2,5 с и проходит четверть мили за 9,7 с.

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Для сравнения скажем, что полноприводный гибридный Chevrolet Corvette E-Ray набирает 60 миль/ч за 2,5 с и проходит четверть мили за 10,5 с, а соответствующие показатели переднемоторного 1039-сильного Dodge Challenger SRT Demon 170 составляют 1,66 с и 8,91 с.

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Напомним, что у Corvette ZR1 за салоном установлен новый 5,5-литровый бензиновый битурбомотор V8 с заводским индексом LT7, который является производной от верхневального алюминиевого «атмосферника» LT6, что ставится на Corvette Z06. Двигатель LT7 имеет систему смазки с сухим картером, так называемый плоский колневал и комбинированные впрыск топлива (давление впрыска в камерах сгорания — 350 бар), степень сжатия — 9,8. Максимальная отдача двигателя LT7 — 1079 л.с. при 7000 об/мин и 1123 Нм при 6000 об/мин. Коробка передач — 8-cтупенчатый «робот» с двумя сцеплениями, ведущие колёса — задние.

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В стандартное оснащение Corvette ZR1 входят карбон-керамические тормоза, диаметр передних тормозных дисков — 400 мм (6-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Штатная размерность шин — 275/30 ZR 20 спереди и 345/25 ZR 21 сзади. Сухая масса Corvette ZR1 в стандартном кузове тарга (GM называет его купе) составляет 1665 кг, в кузове кабриолет — 1705 кг. Объём топливного бака — 70 л.

Точная дата начала продаж нового Corvette ZR1 и цена пока не объявлены, американские СМИ полагают, что в «базе» этот суперкар будет стоить около 200 000 долларов. Даже если будет дороже, Corvette ZR1 в любом случае станет лучшим предложением на рынке с точки зрения соотношения цены и производительности. Между тем первый экземпляр Corvette ZR1 будет продан 25 января на благотворительном аукционе Barrett-Jackson в городе Скотсдейл (США, штат Аризона), где, как ожидается, за него выложат не менее четырёх миллионов долларов.