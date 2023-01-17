Гибридные авто ×
  • Chevrolet Corvette E-Ray: полноприводный гибрид на базе старого нижневального V8

Chevrolet Corvette E-Ray: полноприводный гибрид на базе старого нижневального V8

17.01.2023 160 0 0

Корпорация General Motors к 70-летнему юбилею спорткара Chevrolet Corvette одарила его гибридной силовой установкой и полным приводом. Новая версия получила имя E-Ray, она поступит в продажу в этом году по цене от 104 295 долларов.

Базовая версия Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения дебютировал в 2019 году с нижневальным 6,2-литровым 16-клапанным V8 LT2, который выдаёт максимальные 502 л.с. и 637 Нм. В 2021 году свет увидела версия Z06 с куда более современным 5,5-литровым V8 LT6, у которого плоский коленвал, четыре верхних распредвала и 32 клапана, а отдача без наддува составляет 679 л.с. и 623 Нм. Казалось бы, для стоящей на более высокой ступеньке эволюционной иерархии гибридной версии E-Ray следовало бы использовать прогрессивный LT6, но разработчики GM с подачи отдела маркетинга остановили свой выбора на архаичном LT2, причём такая версия была предсказана инсайдерами ещё в 2020 году, однако они не угадали компоновку и характеристики.

Corvette E-Ray — это параллельный гибрид без возможности зарядки от внешнего источника. По сути, в нём установлены два механически не связанных друг с другом силовых агрегата — бензиновый и электрический, синхронизированы они лишь на уровне электроники. 6,2-литровый LT2 в паре с 8-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями) вращает задние колёса, а между передними установлен электромотор на постоянных магнитах с максимальной отдачей в 162 л.с. и 165 Нм. Питается электромотор от расположенной в центральном тоннеле литий-ионной батареи ёмкостью 1,9 кВт·ч. Заряжается батарея от того же электромотора, работающего в режиме генератора при торможении, движении накатом или принудительной активации режима зарядки Charge+. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 664 л.с., то есть меньше, чем у Corvette Z06 с мотором LT6.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

E-Ray может ехать исключительно на электротяге в режиме Stealth Mode (то есть на переднем приводе), скорость в нём ограничена на отметке 72 км/ч (если превысить, включится ДВС), запас хода не указан, но ясно, что с такой батареей он небольшой — хватит, чтобы бесшумно выкатиться с парковки и проехать пару кварталов. Электрическая часть силовой установки примерно на полтора центнера увеличила снаряженную массу спорткара: у E-Ray с кузовом тарга она составляет 1712 кг, с кузовом кабриолет — 1749 кг. Тем не менее за счёт полного привода у E-Ray чуть лучше, чем у Z06, динамика на прямой (в поворотах хуже): разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,5 и 2,6 с соответственно. Четверть мили гибрид проезжает за 10,5 с, версия Z06 — за 10,6 с. 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Снаружи Corvette E-Ray представляет собой нечто среднее между версиями Stingray и Z06, но больше цитат (в том числе раздутые боковины) — из Z06. В салоне обновилась графика щитка приборов и мультимедийного экрана, появились кнопки активации новых ездовых режимов и новые материалы отделки.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В стандартное оснащение гибрида входят регулируемые адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, карбон-керамический тормоза Brembo с 398-миллиметровыми дисками спереди (6-поршневые суппорты) и 391-миллиметровыми сзади (4-поршневые суппорты). Размерность шин Michelin Pilot Sport — такая же, как у версии Z06: 275/30 ZR 20 спереди и 345/25 ZR 21 сзади. За доплату предлагаются несколько вариантов углепластиковых колёс.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

E-Ray — первая, но не последняя гибридная версия Corvette, до конца эволюции спорткара поколения С8 ещё далеко, впереди много интересного, а закончится всё, конечно, полной электрификацией. Кроме того, в декабре стало известно о том, что Corvette через пару лет окончательно оторвётся от Chevrolet и станет самостоятельным брендом в палитре GM с несколькими моделями, в том числе кроссовером.

спортивные авто суперкары новинки гибридные авто Chevrolet Chevrolet Corvette

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Общий крах, параллельный премиум и ставка на Китай: итоги рынка в 2022 году Подводить итоги продаж новых автомобилей в 2022 году легко и сложно одновременно. Легко – потому что рынок разрушен, и выискивать на нем тонкие нюансы или небольшие расхождения цифр не нужно... 165 0 1 17.01.2023
Статьи / Популярные вопросы Можно ли переоформить купленную машину не в регионе прописки Рассмотрим простую ситуацию: вы поехали покупать подержанный автомобиль в соседнем регионе. Перед покупкой вы проверили его, затем подписали договор купли-продажи, купили полис ОСАГО и пр... 1244 0 1 16.01.2023
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Touareg II Touareg второго поколения – машина в целом довольно удачная. Да, от него может иногда отвалиться что-то, что потянет тысяч на сто ремонта, но обычно – в виде исключения. И к этому надо относ... 2090 2 2 15.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 21820 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10408 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 8959 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings