Chevrolet Corvette E-Ray: полноприводный гибрид на базе старого нижневального V8

Корпорация General Motors к 70-летнему юбилею спорткара Chevrolet Corvette одарила его гибридной силовой установкой и полным приводом. Новая версия получила имя E-Ray, она поступит в продажу в этом году по цене от 104 295 долларов.

Базовая версия Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения дебютировал в 2019 году с нижневальным 6,2-литровым 16-клапанным V8 LT2, который выдаёт максимальные 502 л.с. и 637 Нм. В 2021 году свет увидела версия Z06 с куда более современным 5,5-литровым V8 LT6, у которого плоский коленвал, четыре верхних распредвала и 32 клапана, а отдача без наддува составляет 679 л.с. и 623 Нм. Казалось бы, для стоящей на более высокой ступеньке эволюционной иерархии гибридной версии E-Ray следовало бы использовать прогрессивный LT6, но разработчики GM с подачи отдела маркетинга остановили свой выбора на архаичном LT2, причём такая версия была предсказана инсайдерами ещё в 2020 году, однако они не угадали компоновку и характеристики.

Corvette E-Ray — это параллельный гибрид без возможности зарядки от внешнего источника. По сути, в нём установлены два механически не связанных друг с другом силовых агрегата — бензиновый и электрический, синхронизированы они лишь на уровне электроники. 6,2-литровый LT2 в паре с 8-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями) вращает задние колёса, а между передними установлен электромотор на постоянных магнитах с максимальной отдачей в 162 л.с. и 165 Нм. Питается электромотор от расположенной в центральном тоннеле литий-ионной батареи ёмкостью 1,9 кВт·ч. Заряжается батарея от того же электромотора, работающего в режиме генератора при торможении, движении накатом или принудительной активации режима зарядки Charge+. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 664 л.с., то есть меньше, чем у Corvette Z06 с мотором LT6.



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E-Ray может ехать исключительно на электротяге в режиме Stealth Mode (то есть на переднем приводе), скорость в нём ограничена на отметке 72 км/ч (если превысить, включится ДВС), запас хода не указан, но ясно, что с такой батареей он небольшой — хватит, чтобы бесшумно выкатиться с парковки и проехать пару кварталов. Электрическая часть силовой установки примерно на полтора центнера увеличила снаряженную массу спорткара: у E-Ray с кузовом тарга она составляет 1712 кг, с кузовом кабриолет — 1749 кг. Тем не менее за счёт полного привода у E-Ray чуть лучше, чем у Z06, динамика на прямой (в поворотах хуже): разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,5 и 2,6 с соответственно. Четверть мили гибрид проезжает за 10,5 с, версия Z06 — за 10,6 с.



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Снаружи Corvette E-Ray представляет собой нечто среднее между версиями Stingray и Z06, но больше цитат (в том числе раздутые боковины) — из Z06. В салоне обновилась графика щитка приборов и мультимедийного экрана, появились кнопки активации новых ездовых режимов и новые материалы отделки.



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В стандартное оснащение гибрида входят регулируемые адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, карбон-керамический тормоза Brembo с 398-миллиметровыми дисками спереди (6-поршневые суппорты) и 391-миллиметровыми сзади (4-поршневые суппорты). Размерность шин Michelin Pilot Sport — такая же, как у версии Z06: 275/30 ZR 20 спереди и 345/25 ZR 21 сзади. За доплату предлагаются несколько вариантов углепластиковых колёс.



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E-Ray — первая, но не последняя гибридная версия Corvette, до конца эволюции спорткара поколения С8 ещё далеко, впереди много интересного, а закончится всё, конечно, полной электрификацией. Кроме того, в декабре стало известно о том, что Corvette через пару лет окончательно оторвётся от Chevrolet и станет самостоятельным брендом в палитре GM с несколькими моделями, в том числе кроссовером.

