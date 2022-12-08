GM превратит Camaro, Corvette и Escalade в суббренды с несколькими моделями

Корпорация General Motors хочет извлечь максимум прибыли из своих наиболее раскрученных моделей, их имена станут марками, готовится целая россыпь новинок, в том числе минивэн Escalade и кроссоверы Camaro и Corvette.

Слухи о том, что Corvette станет отдельной маркой (без приставки Chevrolet) с несколькими моделями муссируются в зарубежных СМИ уже пару лет, очередное подтверждение со ссылкой на собственные источники на днях опубликовал американский журнал Car and Driver, по его данным трансформация произойдёт в 2025 году.

В сущности, Corvette изначально, с момента своего появления в 1953 году стоял особняком от других моделей Chevrolet, имел собственную эмблему, а в некоторых странах и собственные шоу-румы: например, из Европы марка Chevrolet ушла девять лет назад, но Corvette остался. Так вот теперь принято решение развивать Corvette как глобальный спортивный бренд, эдакий американский аналог Porsche — немецкая марка сегодня является одной из самых прибыльных в мире, её успех пытаются повторить Lotus, Maserati Polestar и другие спортивные бренды.

В будущей модельной линейке Corvette, которая будет строиться вокруг нынешнего среднемоторного суперкара С8, появится четырёхдверное купе (по факту — лифтбек) с мощной электрической силовой установкой — оно составит на рынке конкуренцию Porsche Taycan. Ещё более важная и потенциально очень прибыльная новинка — электрический кроссовер Corvette, который сможет буквально в разы увеличить продажи нового бренда, особенно в Китае и в странах Ближнего Востока. Увы, точные даты дебютов четырёхдверного купе и кроссовера Corvette пока неизвестны. Между тем эволюция флагманского суперкара Corvette продолжится: грядут гибридные и полностью электрическая версии.



Также по данным источника Car and Driver корпорация General Motors собирается выделить в отдельные бренды Escalade и Camaro. В числе кандидатов на обособленную жизнь были ещё Silverado и Suburban, но их имидж для этого пока недостаточно силён, тогда как Escalade и Camaro были признаны руководством весьма перспективными.

В линейке Escalade ожидается трёхрядный кроссовер, стоящий на ступеньку ниже нынешнего большого рамного внедорожника, — эта новинка, вероятно, заменит откровенно провалившийся на рынке ХТ6, который уступает по продажам всем основным конкурентам: с января по сентябрь этого года в США реализовано только 14 392 экземпляра, тогда как Lexus RX за тот же период разошёлся тиражом 80 299 шт., BMW X5 — 56 603 шт., Mercedes-Benz GLE — 46 250 шт., Acura MDX — 31 806 шт., Volvo XC90 — 25 281 шт.



Кроме того, под маркой Escalade может появиться ещё один кроссовер с более легковым дизайном и роскошный минивэн, ориентированный главным образом на рынок Китая. В Китае на минивэнах много зарабатывает марка Buick, недавно представлен самый крутой в гамме однообъёмник Century, а минивэн Escalade, вероятно, будет ещё круче и, конечно же, дороже.

Что до Camaro, то под этой маркой будут продаваться спортивные модели среднего ценового диапазона, чтобы не конкурировать с элитарными моделями Corvette. В предварительных планах значатся электрические купе и кабриолет с посадочной формулой 2+2, кроссовер с трёх- и пятидверным кузовами и некий флагманский спорткар, стоящий на ступеньку ниже будущего Corvette С9 и соответственно более доступный.

Планы в отношении Escalade и Camaro пока носят предварительный характер, так что говорить о конкретных сроках и перспективах пока рано, будем ждать новую официальную и неофициальную информацию.

