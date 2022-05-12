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  • МаслSUV: представлен «заряженный» Cadillac Escalade-V с 691-сильным компрессорным V8

МаслSUV: представлен «заряженный» Cadillac Escalade-V с 691-сильным компрессорным V8

12.05.2022 46 0 0

Премиальная марка Cadillac, входящая в состав корпорации General Motors, представила самую мощную серийную модель в своей истории — спортивный рамный внедорожник Escalade-V со специально адаптированным для этой модели 6,2-литровый LT4 V8. Продажи в США начнутся в конце лета этого года по цене от 149 990 долларов.

 

Cadillac Escalade пятого поколения дебютировал в феврале 2020 года и сейчас лидирует в премиальном сегменте класса полноразмерных SUV рынка США: по данным ресурса CarSalesBase, за первый квартал этого года реализовано 10 505 шт., на 7% больше, чем за январь-март 2021-го. Конкуренты заметно отстают: BMW X7 за тот же период разошёлся в США тиражом 6462 шт., Mercedes-Benz GLS — 6203 шт., Range Rover — 4500 шт., Jeep Grand Wagoneer — 3169 шт., Lincoln Navigator — 2148 шт., Infiniti QX80 — 1064 шт., Lexus LX — 558 шт.

Между тем околопремиальный соплатформенный GMC Yukon гораздо успешнее, чем Cadillac Escalade: с января по март этого года продано 21 296 шт. и вдобавок к осени на рынке появится самая роскошная версия Yukon под названием Denali Ultimate, которая буквально наступает Escalade на пятки, но отдел маркетинга GM вовремя подсуетился и подготовил первый в истории спортивный Escalade-V с рекордной для серийных моделей Cadillac мощностью.

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Двигатель — бензиноый 6,2-литровый LT4 V8 — «заряженный» внедорожник позаимствовал у седана Cadillac CT5-V Blackwing, но объём приводного нагнетателя Eaton увеличен с 1,7 до 2,65 л, максимальная мощность выросла с 677 л.с. и до 691 л.с., а вот максимальный крутящий момент слегка уменьшился — с 893 до 885 Нм. Тем не менее Escalade-V отнял у CT5-V Blackwing звание самого мощного серийного Cadillac в истории.

К спортивному двигателю пристыкована спортивная система выхлопа с перепускным клапаном, позволяющим при резких ускорениях насладиться громовыми раскатами через уникальную для Escalade-V четырёхстволку в заднем бампере. Коробка передач — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» с особенными для этой модели настройками и режим launch control для максимально быстрого старта с места. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Escalade-V разгоняется за 4,4 с. Межосевая муфта в системе полного привода имеет постоянный преднатяг, задний межколёсный дифференциал снабжён электронноуправляемой блокировкой.

Адаптивная пневмоподвеска в приложении к Escalade-V получила новые калибровки и более жёсткие пневмобаллоны в заднем мосту, в экстремальном ездовом режиме V-Mode дорожный просвет уменьшается на 20 мм. На передний оси установлены более мощные, чем у других версий Escalade, тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами.

К визуальным особенностям Escalade-V помимо вышеупомянутых выхлопных патрубков относятся бамперы с агрессивным дизайном, чёрный глянцевый декор вместо хромированного и 22-дюймовые колёсные диски V-Series.

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В салоне спортивная тема никак специально не обозначена: в отделке используются кожа и натуральное дерево, а не карбон и алюминий, как это обычно бывает у спортивных моделей — даже серебристых накладок на педали Escalade-V не заслужил. Зато комплектация — очень богатая: в неё в частности входят топовая аудиосистема AKG Studio Reference с 36 громкоговорителями, автопилот Super Cruise и передние кресла с массажёрами и вентиляцией.

Cadillac Escalade-V будет предлагаться как варианте со стандартной колёсной базой (на фотографиях) так и в длиннобазном исполнении ESV. Скорее всего, нынешний бензиновый Escalade-V будет первым и последним в истории Cadillac, ведь корпорации General Motors готовится к 2035 году полностью переключиться на электромобили и уже зарезервировала для Escalade электрические индексы.

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