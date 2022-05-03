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Представлен роскошный GMC Yukon Denali Ultimate. Зачем теперь нужен Cadillac Escalade?

03.05.2022 486 0 0

Марка GMC, входящая в состав корпорации General Motors, представила самый роскошный внедорожник в своей истории — Yukon Denali Ultimate, в продаже он появится осенью этого года.

 

Марка GMC считается в США околопремиальной и ценится за хорошее соотношение цена/качество, а полноразмерный внедорожник GMC Yukon на данный момент занимает второе место по продажам в своём классе после родственного Chevrolet Tahoe: за первый квартал этого года реализовано 23 979 и 21 296 шт. соответственно, причём у Yukon рост продаж по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 15%, а у Tahoe только 4%. Третье место в списке самых продаваемых больших SUV американского рыка занимает длиннобазный Chevrolet Suburban (с января по март продано 12 424 шт.), четвёртое — Cadillac Escalade (10 505 шт.), пятое — Ford Expedition (9718 шт.), а новенький Jeep Wagoneer сумел занять только шестое место с результатом 7055 проданных экземпляров.

Нынешнее пятое поколение GMC Yukon дебютировало в 2020 году, его самое роскошное исполнение Denali в этом поколении сильнее дистанцировано от прочих: только Denali имеет высокую переднюю панель интерьера с богатой отделкой кожей и деревом, при этом по статистике более половины покупателей Yukon выбирают версию Denali, которая стоит сейчас от 70 600 долларов. Для сравнения скажем, что Cadillac Escalade стоит от 76 295 долларов, но он в нынешнем поколении какой-то слишком уж цифровой, компьютерный, тогда как GMC Yukon предлагает хороший баланс между современными технологиями и консервативным дизайном.

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Версия Denali Ultimate ещё сильнее приближает Yukon к Escalade — для неё доступен даже автопилот второго уровня Super Cruise, который прежде считался прерогативой Кадиллаков. К интерьерным особенностям версии Ultimate относятся отделка деревом с открытыми порами и гравировкой в виде топографической карты горы Денали в штате Аляска, уникальная кожаная обивка с тиснением в виде топографической карты горы Денали, аудиосистема Bose Performance Series с 18 громкоговорителями, передние кресла с 16 электрорегулировками и встроенными массажёрами.

Снаружи Yukon Denali Ultimate можно идентифицировать по тёмным буквам эмблемы вместо красных, более щедрому хромированному декору и полированным 22-дюймовым колёсным дискам особого дизайна.

GMC Yukon Denali Ultimate будет предлагаться в стандартном и длиннобазном исполнениях, но только с полным приводом в сочетании с понижающей передачей в «раздатке» и самоблокирующимся дифференциалом заднего моста. Обычный Denali можно купить и с задним приводом. Двигатели — 6,2-литровый бензиновый атмосферный V8 (426 л.с., 623 Нм) либо 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель Duramax (281 л.с., 623 Нм), коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Цены на GMC Yukon Denali Ultimate пока не объявлены, но мы не удивимся, если он окажется дороже базового Cadillac Escalade и войдёт в прямую конфронтацию со старшим джи-эмовским SUV. В России марка GMC официально никогда представлена не была, но в частном порядке внедорожники Yukon к нам иногда завозятся, как новые, так и подержанные.

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