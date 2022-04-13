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  • Два «сундука»: представлены удлинённые Jeep Wagoneer L и Jeep Grand Wagoneer L

Два «сундука»: представлены удлинённые Jeep Wagoneer L и Jeep Grand Wagoneer L

13.04.2022 111 0 0

Флагманский рамный внедорожник Jeep обзавёлся удлинённой версией с приставкой L и первым в корпорации Stellantis примерил новую 3,0-литровую рядную бензиновую «битурбошестёрку», которая пришла на смену атмосферным V8 HEMI объёмом 5,7 и 6,4 л.

 

Премьера стандартных Jeep Wagoneer и Jeep Grand Wagoneer состоялась в марте прошлого года, на домашний американский рынок внедорожники, сделанные на базе полноразмерного рамного пикапа Ram 1500, вышли осенью, так что пока рано судить об их коммерческих успехах — этот год станет для них первым полным годом продаж, но он отягощён глобальным дефицитом микрочипов, а большой Jeep (особенно в версии Grand Wagoneer) щедро оснащён современной электроникой.

Jeep Grand Wagoneer в сравнении с Jeep Grand Wagoneer L

Напомним, что Wagoneer и Grand Wagoneer имеют одинаковые размеры и различаются лишь уровнями отделки и оснащения, при этом обе модели позиционируются как премиальные, нацеленные на борьбу с Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Конкуренты имеют удлинённые версии Escalade ESV и Navigator L, а теперь такая версия появилась у Wagoneer и Grand Wagoneer: колёсная база увеличилась с 3124 до 3302 мм, габаритная длина — с 5453 мм до 5758 мм, в том числе за счёт более длинного заднего свеса. Изменены проёмы задних дверей (они теперь не «наползают» на колёсные арки), длиннее стали багажные окна, но в целом дизайн кормы не изменился.

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По длине колёсной базы самый большой Jeep уступает Cadillac Escalade ESV (3406 мм) и Lincoln Navigator L (3343 мм). Более того, прибавка не сказалась на комфорте пассажиров второго и третьего рядов, места для ног там больше не стало и всё приращение, по сути, пошло на пользу грузовому отсеку — он как раз лучший в классе при всех задействованных местах: 1192 л у Wagoneer L и у 1252 л у Grand Wagoneer L против 1175 л у Cadillac Escalade ESV и 1019 л у Lincoln Navigator L. Но максимальный объём багажника при сложенных сиденьях второго и третьего рядов у Escalade ESV всё-таки больше — 4044 л, тогда как Jeep может предложить не более 3707 л.

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В салоне Wagoneer L и Grand Wagoneer L может быть 7 либо 8 мест, уровни оснащения — такие же как у версий со стандартной колёсной базой. Grand Wagoneer L «на полном фарше» может похвастать семью экранами (четыре на передней панели, три для пассажиров второго ряда), 1375-ваттной аудиосистемой McIntosh с 23 громкоговорителями, изысканной отделкой натуральным деревом и стёганой кожей.

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Единственная новая визуальная опция, появившаяся вместе с удлинёнными внедорожниками, — это пакет Carbide: хромированные элементы наружной и внутренней отделки заменены чёрным глянцем.

Главное техническое новшество — даунсайзинг: на смену заслуженным атмосферным 5,7- и 6,4-литровым V8 HEMI, которые пока ещё являются базовыми для внедорожников со стандартной колёсной базой, пришла более экономичная, эффективная и экологичная рядная 3,0-литровая «битурбошестёрка» Hurricane. На Wagoneer L она выдаёт максимальные 426 л.с. и 635 Нм, на Grand Wagoneer L — 517 л.с. и 678 Нм.

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Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Wagoneer L доступен с задним либо полным приводом, Grand Wagoneer L — только с полным. У полноприводных версий мощность на передние колёса в автоматическом режиме отбирает многодисковая муфта, топовая трансмиссия Quadra-Drive II имеет понижающую передачу в раздаточной коробке и самоблокирующийся дифференциал заднего моста. Grand Wagoneer L имеет в базе регулируемую пневмоподвеску, тогда как Wagoneer L по умолчанию оснащается пружинной.

В продаже Jeep Wagoneer L и Jeep Grand Wagoneer L появятся во второй половине текущего года, цены пока не объявлены.

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