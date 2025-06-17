Chevrolet Corvette ZR1X: новая полноприводная гибридная топ-версия мощностью 1267 л.с.

Корпорация General Motors продолжает развивать семейство среднемоторных суперкаров Chevrolet Corvette (поколение C8) и повышает градус производительности: представлена самая мощная в гамме версия ZR1X с гибридной силовой установкой на базе 5,5-литрового бензинового битурбомотора V8 LT7, сумасшедшей динамикой и огромными карбон-керамическими тормозами. В продаже Corvette ZR1X появится в конце этого года.

Ожидалось, что топовый гибридный Corvette C8 получит имя Zora в честь разработчика самого первого Corvette — Захария Аркус-Дунтова, но маркетологи GM предпочли обезличенный индекс ZR1X, в котором буква Х указывает на полный привод. По сути, Corvette ZR1X — это заднеприводный Corvette ZR1, к которому «прикрутили» гибридную надстройку от младшего гибридного Corvette E-Ray, на выходе получился самый мощный и самый быстрый серийный Corvette в истории.

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Компоновка у Corvette ZR1X такая же, как у Corvette E-Ray, только компоненты другие, то есть Corvette ZR1X — это параллельный гибрид, у которого бензиновая и электрическая части силовой установки механически не связаны друг с другом. Установленный продольно перед задней осью 5,5-литровый V8 LT7 с двумя турбокомпрессорами выдаёт 1079 л.с. и 1123 Нм (ровно столько же, сколько на Corvette ZR1) и вращает задние колёса через 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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Передние колёса в Corvette ZR1X вращает более мощный, чем у Corvette E-Ray, электромотор с максимальной отдачей в 189 л.с. и 197 Нм (у Corvette E-Ray — 162 л.с. и 165 Нм). Тяговая литий-ионная батарея у Corvette ZR1X имеет ту же ёмкость, что у Corvette E-Ray, — 1,9 кВт·ч, но выходная мощность и рабочее напряжение увеличены (GM не раскрывает конкретных цифр), что и позволило поднять отдачу электромотора. Зарядка батареи от внешнего источника не предусмотрена, она заряжается автоматически при рекуперативном торможении или принудительно при нажатии кнопки Charge+.

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Максимальная совокупная мощность силовой установки — 1267 л.с., она доступна при активации функции Push-to-Pass. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Corvette ZR1X разгоняется менее чем за 2 c, четверть мили (402 м) проходит менее чем за 9 с и показывает скорость на выходе свыше 240 км/ч. Максимальная скорость пока не раскрыта. На скорости 160 миль/ч (257,5 км/ч) привод передней оси отключается, то есть Corvette ZR1X становится заднеприводным, как Corvette ZR1, максимальная скорость которого — 375 км/ч.

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Выглядит Corvette ZR1X практически также, как Corvette ZR1, и предлагает схожий набор опций, в том числе развитый аэродинамический обвес из углепластика, генерирующий более 544 кг прижимной нагрузки, и пакет ZTK Performance с более жёсткими пружинами подвески и более цепкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R. В «базе» шины — Michelin Pilot Sport 4 S. Также в стандартное оснащение входят адаптивные амортизаторы и самые мощные в истории Corvette карбон-керамические тормоза Alcon диаметром 16,5 дюйма с 10-поршневыми суппортами на передней оси и 6-поршневыми на задней. Такие же тормоза будут предлагаться в виде опции для чисто бензинового Corvette ZR1, так как его штатные тормоза в сочетании с безумным мотором некоторые клиенты и представители СМИ после тестов сочти недостаточно эффективными.

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Ещё на Corvette ZR1X дебютировал экстремальный ездовой режим PTM Pro, который вскоре появится и на младших версиях суперкара: в нём отключается система стабилизации и антипробуксовочная система.

Салон у Corvette ZR1X уже обновлённый, 2026 модельного года, то есть с тремя экранами на передней панели и уменьшенным количеством физических кнопок. В отделке широко используется углепластиковый декор.

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Цена Chevrolet Corvette ZR1X будет объявлена ближе к старту продаж в конце текущего года — американские СМИ ожидают, что она составит не менее 250 000 долларов. Версия ZR1X будет доступна в кузове тарга (GM называет его купе) и как кабриолет со складным жёстким верхом (то есть, по сути, купе-кабриолет).