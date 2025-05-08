Chevrolet Corvette получил обновлённый интерьер с новыми экранами и без ряда кнопок

Посвежевший суперкар американской марки, которому приурочили 2026 модельный год, появится в продаже позже в текущем году. Цены пока не раскрыты.

История Chevrolet Corvette началась ещё в 1953 году, спорткар актуального восьмого поколения (с индексом С8) появился в 2020-м. Нынешнее «горячее» семейство включает в себя версии Stingray, E-Ray, Z06 и ZR1. Как рассказали в пресс-службе американской марки, к 2026 модельному году все модификации Corvette обзавелись обновлённым интерьером.

На фото: салон дореформенной версии Chevrolet Corvette (с рядом кнопок на «стенке» между креслами)

Главным изменением в салоне посвежевшего Chevrolet Corvette стало отсутствие длинного ряда кнопок, который у дореформенной версии находится на отдельной от центрального тоннеля панели, разделяющей кресла водителя и переднего пассажира. Стоит отметить, что эту «стенку» разработчики в итоге превратили в поручень для переднего пассажира. Физические клавиши с этого спорного элемента интерьера исчезли.

На фото: салон Chevrolet Corvette Stingray 2026 модельного года 1 / 3 На фото: салон Chevrolet Corvette Stingray 2026 модельного года 2 / 3 На фото: салон Chevrolet Corvette Stingray 2026 модельного года 3 / 3

Так, часть кнопок, отвечающих за управление климатической установкой, теперь можно увидеть под расположенным под углом к водителю новым планшетом, исполняющим роль тачскрина информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 12,7 дюйма. Ручку регулировки громкости мультимедиа увеличили в размере, кроме того, её снабдили подсветкой.

На фото: салон Chevrolet Corvette E-Ray 2026 модельного года

В целом на передней панели у обновлённого суперкара теперь находится три дисплея, причём 14-дюймовый центральный исполняет роль виртуального щитка приборов. Ещё один сенсорный экранчик (на 6,6 дюйма) расположен слева от приборки, он является вспомогательным и служит для отображения необходимой водителю информации.

На фото: салон Chevrolet Corvette Z06 2026 модельного года 1 / 2 На фото: салон Chevrolet Corvette Z06 2026 модельного года 2 / 2

Chevrolet Corvette 2026 модельного года снабдили устройством для беспроводной зарядки смартфонов, парой подстаканников на центральном тоннеле, портом с разъёмом USB-C. Ещё модели обновили систему записи показателей PDR (она предлагает более подробную информацию о треке и видеозаписи кругов).

На фото: салон Chevrolet Corvette ZR1 2026 модельного года 1 / 2 На фото: салон Chevrolet Corvette ZR1 2026 модельного года 2 / 2

Элементы из углеволокна входят в стандартное оснащение комплектации ZR1 и доступны за доплату для E-Ray и Z06. Список цветовых схем для отделки салона пополнился за счёт четырёх новых вариантов; всем версиям доступно и ассиметричное оформление салона – когда передние кресла выполнены в разных контрастных оттенках.

На фото: Chevrolet Corvette ZR1 2026 модельного года 1 / 2 На фото: Chevrolet Corvette ZR1 2026 модельного года 2 / 2

Внешность суперкара 2026 модельного года оставили без изменений за исключением расширенной палитры цветов кузова. В ходе обновления Chevrolet Corvette не стали трогать технику и ходовую часть. При этом в опциональном пакете ZTK performance теперь доступны мощные карбон-керамические тормоза с 10-поршневыми передними и 6-поршневыми задними суппортами.

Посвежевший суперкар американской марки появится в продаже позже в 2025 году, цены в компании пока не раскрыли. Стартовая стоимость нынешнего Corvette Stingray в США составляет 68 300 долларов (эквивалентно примерно 5,62 млн рублей по текущему курсу), за E-Ray просят минимум 106 900 долларов (около 8,79 млн рублей), за Z06 – 112 100 долларов (около 9,22 млн рублей), а ценник версии ZR1 равен 173 300 долларов (около 14,3 млн рублей).