Спортивное или псевдоспортивное купе – это практически отсутствующий сегодня класс автомобилей. А ведь в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века существовало немало машин, отличительной особенностью которых было сочетание «народной» платформы, броского облика и спортивного имиджа. Этакая доступная мечта автомобильного эгоиста с лишь одной большой дверью в каждой боковине.

И как это ни удивительно, народная марка Volkswagen более полувека назад имела в своём арсенале подобный автомобиль, который, пусть и с перерывами, присутствовал в модельном ряду производителя с 1974 до 2017 года.

Сегодня мы будем вспоминать, как появился самый первый Scirocco и почему он остался в тени младшего брата – хэтчбека Golf первого поколения.

Начало

Шестидесятые годы обозначили некую системную проблему в гамме моделей Volkswagen: кроме заслуженного и уже явно устаревшего Kafer, в модельном ряду была довольно ординарная модель 1500, а также купе и кабриолет Karmann-Ghia.

Volkswagen 1500 (1961-1973)

Volkswagen Karmann Ghia (1955-1974)

Однако эти машины к концу десятилетия также выглядели достаточно устаревшими, и было очевидно, что в семидесятых годах рассчитывать на рыночный успех марки при таких раскладах не стоит. Именно поэтому Volkswagen под руководством Рудольфа Ляйдинга должен был вернуть себе статус многолетнего лидера, всё-таки отобранный компанией Opel в 1972 году.

Первым ответным ударом стал Passat, и требовалось продолжение, причём не простое, а имиджевое.

Volkswagen Kafer к тому времени практически ушел из автоспорта, уступив «заднемоторное» место Porsche 911 и отдав раллийный пьедестал переднеприводному Mini, да и «гражданские» продажи «Жука» неуклонно падали. Не лучше была ситуация и с моделью Karmann Ghia, которая также выглядела пришельцем из прошлого.

Volkswagen все же не сразу решился уйти от такой привычной заднеприводной компоновки и даже заказал прототип будущей машины Анатолю Лапину, перешедшему из Opel в Porsche в 1969 году. Но вскоре от идеи отказались в пользу принципиально другой концепции.

EA266 – заднеприводный и среднемоторный (!) прототип будущего Гольфа

Выход был найден не самый простой: с целью экономии времени и финансовых средств, которыми тогда Volkswagen располагал отнюдь не в избытке, было принято решение создать не просто какую-то новую модель, а целую платформу. Переднеприводная и переднемоторная платформа А1 была создана при помощи специалистов Audi, которые после присоединения NSU примкнули к большой семье Volkswagen. И если модель 80В1 поделилась базой с Пассатом, то тележка поменьше стала общей для Golf и Jetta первого поколения и модели Audi 50.

Платформа А1 стала основой для нескольких моделей Volkswagen и Audi

Но ведь Volkswagen остро нуждался не только в городском хэтчбеке, но и в эффектном купе новой эпохи – современном и внешне, и по сути.

Еще одно творение маэстро

То, что Джорджетто Джуджаро нарисовал первый Golf, знают многие. А вот то, что он в той же мере причастен к облику Scirocco, известно не всем. А ведь именно маэстро, основавший собственную студию ItalDesign в 1968 году, в то время как раз занялся разработкой компактного хэтчбека для Volkswagen. И не одного, а целой россыпи.

Существует версия, что выбор Джуджаро в качестве дизайнера Golf и других моделей марки связан с тем, что руководство Volkswagen попросило своего итальянского импортёра найти лучшего дизайнера для перспективных разработок. И на Туринской выставке 1969 года среди шести наиболее ярких концептов четыре принадлежали авторству Джуджаро. Однако дизайнер Porsche Анатоль Лапин в своём интервью изданию "Авторевю" в 2001 году назвал иную причину: первая жена Фердинанда Пиеха была итальянкой.

Джорджетто Джуджаро и одно из его наиболее известных творений Volkswagen

И чтобы ответить Опелю с его моделью Manta и Форду с его Capri, Volkswagen при финансовой поддержке ателье Karmann занялся не только разработкой будущего Гольфа под рабочим обозначением ЕА400, носившим тогда предварительное название Scirocco, но и Scirocco Coupe (ЕА398), который должен был отличаться от обычной модели более стремительным силуэтом и ярким дизайном. Предприятие Karmann приняло активное участие в работе не просто так, а с целью загрузить новым автомобилем собственные производственные линии в Оснабрюке, где выпускали прежние купе и кабриолет.

Впоследствии серийная модель под внутризаводским обозначением Typ 53 получила название Scirocco, лишившись приставки «Coupe», а более простой хэтчбек получил мировую известность как Golf.

Предсерийный прототип Scirocco

Volkswagen Golf Typ 17 (1974-1983)

Scirocco был представлен на Женевском автосалоне и в 1974 году поступил в продажу в Европе, причем произошло это за шесть месяцев до старта продаж Гольфа, то есть Scirocco был первым.

Серийный Volkswagen Scirocco

Направление ветра: обратите внимание, насколько представленный на Франкфуртском автосалоне 1973 года концепт Audi Karmann Asso Di Picche от ItalDesign схож с Scirocco

Бытует мнение, что Volkswagen сделал так намеренно, чтобы избавиться от «детских болезней» и мелких огрехов новой платформы не на массовом Гольфе, а на более мелкосерийном и не таком стратегически важном купе. Год спустя продажи Scirocco начались в Северной Америке. Но еще в декабре 1974 года издание «Car and Driver» провело тест-драйв новинки и отметило мощное ускорение, высокую топливную экономичность и экологичность выхлопа, что, по мнению журналистов, являлось результатом тщательного подхода Volkswagen к проектированию. Справедливости ради, похвалив машину за «дерзкий и уникальный дизайн», американцы всё же посетовали на не самую лучшую шумоизоляцию и на не слишком эффективные тормоза.

В отличие от Golf, ставшего в Америке «кроликом» (Rabbit), экспортный Scirocco сохранил своё «ветренное» имя

Интересно, что с 1970 по 1975 год в Бразилии выпускалось заднемоторное купе Volkswagen Karmann Ghia TC (Typ 145), дизайнером которого являлся все тот же Джуджаро, тогда еще работавший не на себя, а для кузовного ателье Ghia. Так что тема купе для Volkswagen была знакома и близка маэстро как никому другому еще до Scirocco.

Volkswagen Karmann Ghia TC Typ 145 (1972-1975)

Scirocco – не первое и далеко не единственное в истории марки Volkswagen название модели, напрямую связанное с ветрами. Ведь и вышедший годом ранее Passat, и Jetta, и Santana, и Vento, и Bora – все это названия ветров. Двухдверку решили назвать Scirocco – именем теплого сильного южного или юго-восточного ветра в Средиземноморье, который иногда приносит в Южную Европу много пыли из пустынь Северной Африки и Аравийского полуострова. И для многих русскоязычных автомобилистов это слово стало настоящим камнем преткновения.

Ведь Сирокко (а именно так правильно произносится название по-русски) в разговоре нередко превращался и в «Широкко», и в «Скирокко», и в «Сцирокко», и даже в «Сцироццо». Интересно, что следующее после второго поколения Scirocco купе получило новое имя Corrado от испанского глагола correr – «бежать, нестись».

Как же выглядел Scirocco первого поколения? Ярко, броско, динамично. Автомобиль получил относительно длинную переднюю часть и эффектно обрезанную корму, причем поднимающаяся подоконная линия подчеркивала стремительность силуэта.

Вместе с тем внешность получилась лаконичной и не перегруженной чисто декоративными элементами. Стараниями Джуджаро экстерьер вышел очень чистым и функциональным – разумеется, будучи весьма самобытным при этом. И если задуматься, что дело было почти 55 лет назад, когда просторы СССР вовсю бороздили ранние Жигули первой модели, а новейшую «трёшку» только-только запускали в производство, то на их фоне Scirocco казался если не НЛО, то пришельцем из будущего десятилетия, в котором в СССР появился «советский Сирокко» модели ВАЗ-2108.

В младших европейских комплектациях "L" и "S" на передке красовались две небольшие прямоугольные фары, в то время как более мощная версия TS получила четыре круглые фары – точно такие же, как на Scirocco для североамериканского рынка.

Интересно, что многие европейские владельцы Scirocco с двигателями меньшего объема заменяли две прямоугольные фары квартетом круглых, чтобы визуально автомобиль выглядел, как версия с большим рабочим объемом двигателя.

В базе машина также комплектовалась скромными штампованными дисками без колпаков на шинах размерности 175/70 R13, что также навевает определенные ассоциации с нашей «восьмеркой».

Летом 1976 года был представлен Scirocco GTI, в то время как культовый Golf GTI дебютировал только осенью. Словом, и здесь Scirocco был первым.

Volkswagen Scirocco GTI (1976-1981)

Volkswagen Golf GTI (1976-1983)

За время производства первого Scirocco автомобиль претерпел несколько незначительных изменений в экстерьере. Так, с 1976 модельного года пара традиционных стеклоочистителей лобового стекла была заменена одним со стационарным положением на стороне пассажира (как на Таврии), а с 1978-го передок получил более крупные указатели поворота, заходящие на боковую плоскость крыла. Кроме того, хромированные бамперы с угловыми накладками заменили более современными по виду, также обновился дизайн корпусов зеркал.

Отличить более позднюю версию (второе фото) от ранней легко по бамперам и указателям поворота, заходящим на крылья

В таком практически неизменном виде Scirocco существовал до самого конца конвейерной жизни первого поколения.

Лёгкая атлетика

В салоне с посадочной компоновкой 2+2 в глаза бросалась прежде всего массивное торпедо, в которой комбинация приборов была выделена в единый блок c системой отопления и вентиляции, а также радиоприёмником.

Низкая посадка водителя настраивала на спортивный лад, хотя комплектация была довольно спартанской – механические стеклоподъемники, регулируемые вручную зеркала...

Интерьер выглядел неплохо и очень типично для семидесятых годов

С кожаной обивкой сидений и деревянной отделкой панели салон смотрелся даже роскошно

Правда, трёхступенчатая автоматическая коробка передач стала доступна уже с января 1975 года, а кондиционер был предусмотрен в качестве опции с августа 1975-го.

Однако обе эти опции встречались, разумеется, на американских машинах, а «европейки» обычно были оснащены настолько же бедно, как и соплатформенные Гольфы. Впрочем, в качестве дополнительной опции был доступен люк в крыше.

Динамика купе сильно зависела от двигателя. С «овощным» 1,1-литровым 50-сильным моторчиком Scirocco разгонялся до 100 км/ч целую вечность – более 16 секунд, в то время как полуторалитровая версия была гораздо быстрее, набирая сотню с места примерно за 12 секунд.

Версия GTI с 1,6-литровым двигателем мощностью свыше 100 л.с. была ещё резвее, загоняя стрелку спидометра до цифры «100» менее, чем за 10 секунд, что было для конца семидесятых годов отличным показателем.

Объяснялось это небольшой снаряженной массой – от 750 до 875 кг, но соплатформенный Golf с аналогичным силовым агрегатом ехал примерно так же и отличался от Scirocco лишь менее приметным дизайном.

Разгон до 60 миль в час занимает 8,8 секунды, что, как отмечали обзоры того времени, делало его быстрее, чем Porsche 924 или Mazda RX-7. Кажется, что машина динамичнее, чем есть на самом деле, и это исключительно потому, что вы гораздо меньше изолированы от того, что происходит вокруг. При этом заметный шум не является чрезмерно навязчивым. Управляемость не такая хорошая, как у современных автомобилей, но она, безусловно, доставляет удовольствие... Есть крен, и это весело, но рулевое управление по современным меркам не слишком острое (для своего времени, как нам кажется, нормальное), а тормоза эффективнее, чем мы ожидали. Лучше, чем у Fiesta XR2. Том Харрисон, Top Gear, сентябрь 2017

Максимальная скорость колебалась от 144 км/ч с мотором объёмом 1,1 л до 185-200 км/ч у версий 1,6/GTI. Для американского рынка машина оснащалась 1,7-литровым мотором, а объединяло все двигатели верхнее расположение распределительного вала и количество клапанов – восемь. Эра «шеснарей» у Volkswagen наступит только во втором поколении Golf и Scirocco.

Полёт фантазии тюнинг-ателье Zender и Rieger в отношении Scirocco был поистине безграничным

Scirocco гонял не только в Кубке юниоров, но и выступал в Группе 2

Существовали специальные «именные» комплектации Scirocco – Sidewinder, Sidewinder II, Champagne Edition, Champagne Edition II и S. Они отличались цветовой гаммой кузова и отдельными цветовыми акцентами, а также оригинальной отделкой и «спортивными» элементами вроде легкосплавных колёс и сидений Recaro.

Если про экспорт модели в Америку хорошо известно, то японская тема для многих является неизвестной страницей истории первого Scirocco. Тем временем, начиная с 1976 года, этот автомобиль действительно продавался в дилерских центрах Yanase, специализирующихся на североамериканских и европейских автомобилях с правым рулем.

Made for Japan: как и Scirocco, первый Гольф поставлялся не только за океан, но и в Японию

Первоначально предлагалась комплектация TS с 1,5-литровым двигателем и 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. В 1977-м стали предлагаться версии GTE и LS с 1,5-литровым двигателем и системой впрыска топлива Bosch.

Был ли Scirocco первого поколения успешным? Вполне: до 1981 года было выпущено чуть более 500 000 экземпляров, что можно считать неплохим показателем для имиджевого купе, которое изначально было задумано к производству в гораздо меньшем количестве. Конечно, это не идёт ни в какое сравнение с шестью миллионами экземпляров Golf MkI, но ведь он выпускался в качестве самой массовой модели с различными типами кузова до 1983 года (кабриолеты – до 1993), а соплатформенный Scirocco заменили автомобилем второй генерации уже в 1981-м. Новая машина на той же платформе А1 получила от дизайнера Герберта Шефера другой силуэт с равными по размеру боковыми стёклами и широкой центральной стойкой и выпускалась до 1992 года, а с 1988-го к ней добавилось купе Corrado на новой платформе А2. Впрочем, это совершенно другие истории, а Scirocco первого поколения совершил важную миссию, став первым переднемоторным и переднеприводным купе Volkswagen, имя которого в разном воплощении звучало в производственной линейке до 2017 года, пока Scirocco окончательно не стал достоянием славной автомобильной истории «доэлектрической» эры.