Давление в шинах летом: почему опасно перекачивать колёса в жару

Летом многие водители внезапно вспоминают про давление в шинах. Обычно это происходит в двух случаях: либо загорелся индикатор на панели, либо машина начала странно вести себя на дороге. И если зимой колёса чаще страдают от недостатка давления, то в жару появляется другая проблема – перекачанные шины.

Опасный эффект возникает незаметно: утром всё было нормально, а после пары часов на раскалённом асфальте давление уже выросло выше нормы. Высокий уровень давления напрямую влияет на управляемость автомобиля. Когда воздуха внутри слишком много, уменьшается пятно контакта с дорогой. Из-за этого сцепление становится хуже, особенно на неровном покрытии или в поворотах.

Машина начинает жёстче реагировать на стыки и колею, а часть нагрузки переходит на подвеску. На плохой дороге такой эффект ощущается почти сразу – автомобиль словно решил, что комфорт придумали слабаки. Кроме того, перекачанные колёса быстрее изнашиваются. Центральная часть протектора стирается заметно активнее, а сам износ становится неравномерным.

Некоторые водители специально пытаются перекачать шины ради экономии топлива, но выгода обычно получается примерно как от выключенного кондиционера в +30: вроде что-то экономишь, а страдают все вокруг, включая тебя.

Чаще всего высокий уровень давления появляется по нескольким причинам:

проверка после поездки, когда воздух уже нагрелся

неправильные рекомендации из Интернета

попытка улучшить расход топлива

сильная жара и длительная езда по трассе

Проверять давление в шинах летом нужно регулярно, а не только перед дальней дорогой. Делать это лучше на холодных колёсах, пока машина не проехала даже несколько километров. Именно тогда показатели будут наиболее точными. Если измерять давление после движения, цифры окажутся выше нормы, и водитель может ошибочно решить, что нужно стравить воздух.

Основные признаки слишком высокого давления:

жёсткий ход автомобиля

плохое сцепление с дорогой

быстрый износ центральной части протектора

повышенная чувствительность к колее

ухудшение торможения

Для проверки подойдёт обычный компрессор с манометром или отдельный цифровой прибор. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя автомобиля, а не на советы в духе «я так привык ездить». Нормальные значения обычно указаны на лючке бензобака, на средней стойке в проёме водительской двери или в инструкции. Причём для передней и задней оси показатели давления могут отличаться.

Отдельная ошибка – пытаться сильно поднять давление перед трассой или полной загрузкой машины. Да, производитель иногда допускает небольшую корректировку, но превышать допустимый уровень опасно. Шины летом и без того нагреваются достаточно сильно. Дополнительное расширение воздуха увеличивает нагрузку на каркас покрышки, а на высокой скорости последствия могут оказаться очень серьёзной проблемой.

Что стоит делать летом для нормального состояния колёс:

проверять давление минимум раз в две недели

использовать исправный компрессор

контролировать состояние протектора

не ориентироваться только на ощущения от езды

учитывать загрузку автомобиля и температуру воздуха

Многие недооценивают, насколько давление в шинах влияет на поведение автомобиля. Хотя именно от него зависят управляемость, сцепление и ресурс резины. Несколько минут проверки способны сэкономить намного больше денег, чем потом уйдёт на новые колёса или ремонт подвески.