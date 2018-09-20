Жигули – это больше, чем просто советская (а затем и российская) малолитражка. Это автомобиль-явление, который дал возможность жителям СССР по-новому взглянуть на частный автотранспорт, став по-настоящему массовой машиной для миллионов советских граждан – ведь с 1970 до 1988 года было выпущено почти пять миллионов «копеек» различных модификаций. Не зря ведь в 2000 году по итогам всероссийского опроса, проведённого журналом "За Рулем", именно ВАЗ-2101 был признан российским автомобилем ХХ века. Однако с "копейкой" при этом связано множество мифов, первые из которых появились в обиходе еще до начала серийного производства "русского Фиата"! А за долгие годы выпуска первая модель обросла целой вереницей домыслов и баек, постоянно развиваемых «гаражными корифеями». Сегодня мы попытаемся отделить правду от небылиц, вспомнив факты из истории легендарной "копейки".

МИФ 1: ВАЗ-2101 являлся полной копией автомобиля Fiat 124

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миф

Принято считать, что ВАЗ-2101 является лицензионной, а значит точной копией Fiat 124 — машины, ставшей европейским автомобилем года в 1967 году. Однако в действительности же итальянские и советские специалисты за почти четыре года совместной работы внесли около 800 изменений в конструкцию исходного автомобиля. И на это были достаточно веские причины.

1 / 4 Наша «копейка» снаружи очень похожа на Fiat 124 (на фото). Но отличия всё же есть 2 / 4 Наша «копейка» снаружи очень похожа на Fiat 124 (на фото). Но отличия всё же есть 3 / 4 Наша «копейка» снаружи очень похожа на Fiat 124 (на фото). Но отличия всё же есть 4 / 4 Наша «копейка» снаружи очень похожа на Fiat 124 (на фото). Но отличия всё же есть

Итальянский автомобиль (слева) с нашей Lada роднила даже тематика рекламных фото!

Статьи / История Руссо-не-туристо: как Fiat 124 стал Жигулями В СССР "дожигулевской" эпохи личный (как тогда говорили – частный) автомобиль был больше экзотикой, чем обыденностью. Дело было не только в цене: эксплуатация автомобиля была сопряжена с немалыми...

58137 14 34 09.11.2015

Первые образцы Fiat 124, поступившие на испытания в СССР летом 1966 года, начали «сыпаться» на дорогах Дмитровского полигона уже после пяти тысяч километров пробега! В частности, не выдерживал поездок по булыжникам тарированной «бельгийской мостовой» кузов, у которого появлялись трещины в местах соединения крыши и стоек, лопнул картер заднего моста, выходили из строя резиновые буферы передней подвески… И это еще не всё: в условиях советской действительности на посыпанных песком и солью зимних дорогах тормозные колодки задних дисковых тормозов изнашивались до металла всего за несколько сотен километров! Словом, «натурные» испытания показали, что итальянский автомобиль явно требует адаптации к нашим условиям.

Вдобавок советские специалисты еще на ранних стадиях переговоров с итальянцами настаивали на верхнем расположении распределительного вала (схема OHC) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, в котором распредвал располагался в блоке цилиндров. В итоге серийный ВАЗ-2101 получил более современный мотор, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный дорожный просвет и множество других доработок, благодаря которым новая малолитражка с честью выдерживала испытания суровым климатом и не самыми лучшими дорогами огромной страны. Тысячи новоиспеченных владельцев в первый же год с радостью обнаружили, что новинка зимой на порядок теплее и устойчивее, чем советские машины того времени, а двигатель Жигулей легко и уверенно запускался даже в двадцатиградусный мороз.

Двигатель Fiat 124 был выполнен по схеме OHV – то есть, с нижним расположением распределительного вала

Два ключевых отличия между Жигулями и Фиатом – конструкция двигателя и тип задних тормозов

МИФ 2: ВАЗ-2101 в чем-то уступал Москвичам

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правда

Вместе с Жигулями в СССР появились новые промышленные стандарты — в обиход были введены высококачественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.

При этом первую модель Жигулей неизбежно и немедленно стали сравнивать с АЗЛК-412 – автомобилем, который был близок к «копейке» по габаритам, цене и назначению, но при этом являлся развитием «четыреста восьмого» и отличался от тольяттинской машины конструкцией. Москвич уступал Жигулям по уровню комфорта, ведь на заднем сиденье было заметно теснее, поскольку его часть съедали «окорока» колёсных ниш. Вдобавок московская машина была более шумной, а в салоне (особенно сзади) зимой было не столь тепло, как в «итальянце». Наконец, управлять Жигулями даже новичку было заметно легче и приятнее, а пружинная задняя подвеска лучше справлялась с неровностями, чем рессоры Москвича.

1 / 2 Практически одновременно с выходом Жигулей Москвич-412 получил «новое выражение лица» с прямоугольными фарами, которые на ВАЗах появились только в 1980 году 2 / 2 Практически одновременно с выходом Жигулей Москвич-412 получил «новое выражение лица» с прямоугольными фарами, которые на ВАЗах появились только в 1980 году

Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» была комфортабельнее и быстроходнее, а Москвич – более выносливым и неприхотливым

Но при этом Москвичи были менее чувствительны к ухабам и неровностям. Ведь картер двигателя М-412 был надёжно «укрыт» мощной передней балкой, в то время как на Жигулях многие водители на каменистых дорогах иногда пробивали поддон. Кузов волжской малолитражки даже после советских доработок не любил перегрузок и лихой езды по бездорожью, отчего он мог необратимо деформироваться и без явных ДТП! Да и пружинная подвеска не терпела перегрузов и быстро проседала у тех владельцев, которые возили слишком много тяжестей на своей машине.

Кроме того, у двигателя ВАЗ-2101 была своя «ахиллесова пята» — печально известный распределительный вал, который в первое десятилетие в редких случаях служил хотя бы 80-100 000 километров, в то время как на Москвичах и ИЖах об этой детали газораспределительного механизма владелец вспоминал разве что при капитальном ремонте мотора.

Посадка водителя за рулём Жигулей отличалась от той, к которой привыкли советские водители. Ведь чтобы увеличить простор на заднем сиденье, фиатовские конструкторы сильно наклонили руль

А еще Москвич был куда более неприхотливым — он спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, в то время как Жигули требовали использования исключительно качественных горюче-смазочных материалов — топлива топлива АИ-93, современного моторного масла категории «Г» с пакетом антиизносных и окислительных присадок, антифриза вместо воды в замкнутой системе охлаждения… Не будем забывать о том, что к Москвичу благодаря его простой и хорошо известной конструкции было гораздо проще «приложить руки», в то время как для обслуживания Жигулей требовался специальный инструмент.

Наконец, многие водители отмечали, что сидеть за рулём АЗЛК (особенно – в модели 2140) удобнее, чем в «копейке», где ноги и руки водителя оказывались согнуты больше, чем обычно.

МИФ 3: ВАЗ-2101 первых выпусков целиком состояли из фиатовских деталей

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миф

«Копейка» была не первым советским автомобилем, выпущенным по иностранной лицензии. Но именно эта машина была первой «иномаркой», которую смогли за свои кровные приобрести простые граждане. И если в первые годы сам факт присутствия итальянских специалистов на заводе и их постоянная «техническая поддержка» воспринимались современниками довольно спокойно, то примерно с конца девяностых годов, когда ценность сохранившихся в первозданном виде машин резко выросла, в странах СНГ стали муссироваться слухи об эксклюзивных автомобилях первых лет выпуска, которые целиком состояли из итальянских комплектующих. В качестве аргументов неизменно фигурировали «болты с надписью Fiat», а при продаже Жигулей первой модели в «чистые итальянцы» нередко записывались даже автомобили, выпущенные в конце семидесятых годов!

Ранние «копейки» можно было отличить по так называемым «полумесяцам» между решеткой радиатора и ободками фар (1970-1971 гг.), а также по круглому зеркалу, расположенному на крыле (до 1975 года)

В действительности же итальянские инженеры действительно контролировали производство в Тольятти, но это происходило до 1974 года. И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103) действительно создавались при непосредственном участии фиатовцев, то все последующие Жигули на базе «копейки» (21011, 2105) были разработаны уже собственными силами.

Первые три модели ВАЗ создавались под присмотром фиатовских инженеров

К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, изготовление всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых лет выпуска действительно активно комплектовались деталями иностранного производства. К примеру, во второй половине 1970-го и в начале 1971 года «копейки» оснащались более угловатыми «клыками» бамперов производства Fiat, а также «фиатовскими» стартером, генератором, рулевым редуктором, домкратом и тем самым крепежом с характерной надписью. В этот период на машины ставили напольную педаль газа, фонарь подсветки заднего номера, задние катафоты и накладку руля производства итальянской фирмы Stars. Из родины Fiat в Тольятти также поступали фары (Carello), стеклоочистители (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber). Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно снизилось — в основном их использовали для комплектации Жигулей, предназначенных на экспорт.

1 / 4 На самых первых «копейках» встречались фары производства итальянской фирмы Carello 2 / 4 На самых первых «копейках» встречались фары производства итальянской фирмы Carello 3 / 4 На самых первых «копейках» встречались фары производства итальянской фирмы Carello 4 / 4 На самых первых «копейках» встречались фары производства итальянской фирмы Carello

Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере – так выглядели детали Fiat, поставленные из Италии

МИФ 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом

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правда

Запуск массового автомобиля на ВАЗе преследовал несколько целей, одной из которых являлось поступление в казну иностранной валюты за счет экспортных поставок машин, начавшихся уже год спустя после запуска серийного производства Жигулей. Чтобы достойно выступать на внешних рынках, новенькие Жигули проходили почти четыре десятка различных дополнительных проверок, которые позволяли выявить даже незначительные огрехи сборки.

1 / 3 Lada 1200 – именно такое наименования получила экспортная версия ВАЗ-2101. Отличить её от обычной «копейки» для внутреннего рынка можно было по оранжевому цвету передних «подфарников». 2 / 3 Lada 1200 – именно такое наименования получила экспортная версия ВАЗ-2101. Отличить её от обычной «копейки» для внутреннего рынка можно было по оранжевому цвету передних «подфарников». 3 / 3 Lada 1200 – именно такое наименования получила экспортная версия ВАЗ-2101. Отличить её от обычной «копейки» для внутреннего рынка можно было по оранжевому цвету передних «подфарников».

При этом советские Лады (а именно такое благозвучное название получили экспортные Жигули) в начале семидесятых не сильно проигрывали «соплатформенным» Фиатам, но были существенно дешевле европейских автомобилей. Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны СЭВ — так называемый «соцлагерь». Автомобилисты Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР вполне охотно пересаживались со своих Трабантов, Вартбургов и Шкод на новую советскую малолитражку, в которой без труда угадывался итальянский «исходник». Ну а в страны Западной Европы «копейка» начала активно поставляться с 1974 года, когда Fiat 124 уже сняли с производства на родине, и советский автомобиль никак не вступал в конкуренцию со своим итальянским прообразом.

В странах «соцлагеря» новую советскую машину приняли весьма тепло. Да и в капиталистических тоже не гнушались – по крайней мере, те, кто хотел купить «много автомобиля за свои деньги»

Fiat 124S по отделке был схож с советским ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Fiat в Италии прекратили выпускать как раз в тот момент, когда в СССР запускали модернизированную «копейку»

Именно поэтому экспорт советских автомобилей начал увеличиться рекордными темпами: если в 1971-м СССР поставил за рубеж 150 000 автомобилей, то в 1975-м цифра выросла вдвое — до 300 000 машин в год! Как нетрудно догадаться, львиная доля в этом объеме принадлежала именно Жигулям первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также некоторые страны Латинской Америки — Боливию, Панаму, Перу и Уругвай. Покупали Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) и в Англии, куда поставлялись автомобили с правосторонним расположением органов рулевого управления.

1 / 2 За рубежом на Жигулях ездили не только частные автовладельцы, но и полиция! Например, венгерские «рендоршеги» 2 / 2 За рубежом на Жигулях ездили не только частные автовладельцы, но и полиция! Например, венгерские «рендоршеги»

Праворульная «копейка» — было и такое!

В 1979 году в страны СЭВ поставили миллионный автомобиль советского производства — и это были именно Жигули! Правда, интерес к «копейке» за рубежом к этому времени стал стремительно угасать — для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью. Поэтому они переключились на другие модели ВАЗ, а производство «чистой единички» весной 1983 года прекратили, оставив в гамме моделей «наследницу» ВАЗ-21013, которая представляла собой сочетание кузова модели ВАЗ-21011 с 1,2-литровым двигателем 2101.

1 / 4 Европейские дилеры пытались «освежить» внешность Жигулей простыми и доступными способами – деколями, молдингами и новыми зеркалами 2 / 4 Европейские дилеры пытались «освежить» внешность Жигулей простыми и доступными способами – деколями, молдингами и новыми зеркалами 3 / 4 Европейские дилеры пытались «освежить» внешность Жигулей простыми и доступными способами – деколями, молдингами и новыми зеркалами 4 / 4 Европейские дилеры пытались «освежить» внешность Жигулей простыми и доступными способами – деколями, молдингами и новыми зеркалами

МИФ 5: ВАЗ-2101 отдельными партиями выпускался до начала девяностых годов

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миф

Жигули первой модели продержались на конвейере 13 лет – до 1983 года. С 1974 по 1981 годы выпускалась модификация ВАЗ-21011, отличавшаяся отделкой кузова и более мощным 1,3-литровым двигателем. Впоследствии «одиннадцатую» сменил ВАЗ-2105, а единственным прямым наследником «единички» в модельной гамме остался ВАЗ-21013. Эту модификацию выпускали вплоть до 1988 года, когда стали набирать обороты переднеприводное семейство в виде трёхдверной «восьмерки» и пятидверного ВАЗ-2109 и более новые «классические» модели.

ВАЗ-21011 отличался от «чистой копейки» элементами отделки

1 / 5 ВАЗ-21013 выпускался в Тольятти вплоть до 1988 года! Визуально отличить эту модификацию от «одиннадцатой» можно было только по шильдику «Lada 1200s» 2 / 5 ВАЗ-21013 выпускался в Тольятти вплоть до 1988 года! Визуально отличить эту модификацию от «одиннадцатой» можно было только по шильдику «Lada 1200s» 3 / 5 ВАЗ-21013 выпускался в Тольятти вплоть до 1988 года! Визуально отличить эту модификацию от «одиннадцатой» можно было только по шильдику «Lada 1200s» 4 / 5 ВАЗ-21013 выпускался в Тольятти вплоть до 1988 года! Визуально отличить эту модификацию от «одиннадцатой» можно было только по шильдику «Lada 1200s» 5 / 5 ВАЗ-21013 выпускался в Тольятти вплоть до 1988 года! Визуально отличить эту модификацию от «одиннадцатой» можно было только по шильдику «Lada 1200s»

Тем не менее, вплоть до самого развала СССР (и даже после него) ходили слухи о том, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени выпускают небольшие партии «копеек», чем, кстати, и объяснялся факт комплектации «копеечными» колёсными колпаками отдельных партий ВАЗ-2106 в 1990-1991 годах.

1 / 3 В 1991 году на «шестёрки» начали ставить колпаки типа ВАЗ-2101, которыми когда-то оснащался и ВАЗ-2103. Они и породили слухи о том, что производство «копейки» малым тиражом продолжается 2 / 3 В 1991 году на «шестёрки» начали ставить колпаки типа ВАЗ-2101, которыми когда-то оснащался и ВАЗ-2103. Они и породили слухи о том, что производство «копейки» малым тиражом продолжается 3 / 3 В 1991 году на «шестёрки» начали ставить колпаки типа ВАЗ-2101, которыми когда-то оснащался и ВАЗ-2103. Они и породили слухи о том, что производство «копейки» малым тиражом продолжается

В действительности же выпуск ВАЗ-2101 (точнее, 21013) был прекращен в 1988 году, поскольку к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и была легко заменяема другими моделями Жигулей – в частности, более современной «пятёркой».

МИФ 6: У Высоцкого была "копейка"

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правда

В 1971 году певец и актёр Владимир Высоцкий стал одним из первых счастливчиков, севших за руль новой советской малолитражки. Высоцкий ездил на серых Жигулях с госномером 16-55 МКЛ совсем недолго: в июле того же года Владимир Семёнович разбил свою «копейку».

Владимир Высоцкий не расставался с сигаретой и гитарой. Но ещё актёр, поэт и бард полюбил автомобили, а его первой личной машиной была именно «копейка»!

1 / 5 Жигули Высоцкого были окрашены в светло-серый цвет, характерный для автомобилей первых лет выпуска 2 / 5 Жигули Высоцкого были окрашены в светло-серый цвет, характерный для автомобилей первых лет выпуска 3 / 5 Жигули Высоцкого были окрашены в светло-серый цвет, характерный для автомобилей первых лет выпуска 4 / 5 Жигули Высоцкого были окрашены в светло-серый цвет, характерный для автомобилей первых лет выпуска 5 / 5 Жигули Высоцкого были окрашены в светло-серый цвет, характерный для автомобилей первых лет выпуска

Причем существует версия, что это произошло не случайно из-за его агрессивной манеры вождения, а на спор! Дескать, после футбольного матча Высоцкий решил взять «на слабо» соседа-владельца таких же Жигулей, но зелёного цвета. Два азартных болельщика решили поехать навстречу друг другу и выяснить, кто из них отвернёт в сторону первым. Увы, в споре проиграли оба автовладельца, ощутимо разбив и серую, и зелёную «копейки», что и послужило поводом для написания шуточной «Песни автозавистника».

Как бы то ни было, поврежденные вследствие аварии Жигули Владимира Семёновича были восстановлены, затем сняты с учёта осенью 1971-го и проданы, после чего Высоцкий за руль Жигулей уже не возвращался, предпочитая им автомобили иностранного производства вроде представительского седана Mercedes W116.

МИФ 7: В проблемах с распредвалом были виноваты советские конструкторы

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и миф, и правда

После того как советские конструкторы ознакомились с конструкцией Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона небезосновательно считала устаревшей конструкцию двигателя с нижним расположением распределительного вала и штанговым приводом клапанов. В это время на самом Фиате уже испытывали моторы с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в головке блока цилиндров, причем наши представители лично видели опытные образцы с двумя верхними распредвалами и ременным приводом ГРМ!

Однако итальянская сторона на тот момент еще не проработала эту схему и настаивала на поставке оборудования для производства двигателя с нижним расположением распредвала.

В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхнее расположение распределительного вала, согласившись при этом на использование чугуна для изготовления блока цилиндров вместо алюминия, на котором наши представители настаивали ранее.

Верхнее расположение распределительного вала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку с многими тысячами владельцев Жигулей, столкнувшихся с преждевременным износом распредвала

Таким образом, в серийное производство был запущен верхневальный 1,2-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и ходом поршня 66 мм.

Но вскоре выяснилось, что расположенный в головке двигателя распределительный вал достаточно быстро изнашивается и служит до замены (или перешлифовки кулачков) всего 40-60 тысяч километров! Причин было несколько. Во-первых, из-за новой схемы подача масла в зону контакта кулачков и рычага была не всегда достаточной — особенно если его уровень был понижен, или мотор заводили в сильный мороз, когда масло заметно густело. Во-вторых, на ВАЗе вместо стали 18ХН2М и цементирования на большую глубину стали азотировать вал и использовать для его изготовления сталь 40Х. Наконец, нередко причиной преждевременного износа распределительного вала был и сам автовладелец, который в условиях тотального дефицита лил в двигатель несчастных Жигулей вместо «жигулёвского» группы «Г» что угодно — «москвичёвское» марки АС-8 или даже «камазовское» масло.

Стремясь продлить ресурс кулачков, в СССР даже переделывали конструкцию распредвала! Один из вариантов — дополнительные маслосборники на корпусе для задерживания моторного масла и его подачи на рычаги и кулачки.

В дальнейшем технология изготовления распределительных валов была усовершенствована, а распространение качественных масел стало повсеместным. Поэтому примерно с начала восьмидесятых годов распределительные валы Жигулей стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в отдельных случаях — и до первого капитального ремонта мотора.

Тем не менее, одной из причин «распредвальной проблемы» ВАЗ-2101 стало именно вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не полностью представляли себе возможные последствия подобного переноса.

Несмотря на недостатки и даже особенности конструкции, для миллионов советских граждан в семидесятые годы Жигули стали настоящим откровением. Ведь именно «копейка» позволяла с комфортом ездить по своим делам всем тем, кто был достаточно далёк от техники и сторонился прежних советских машин из-за более трудоёмкого обслуживания. И даже спустя почти полвека после начала производства эта модель с трогательно-наивным выражением круглофарного передка пользуется уважением и вызывает уже ностальгическую улыбку на лицах тех, кто когда-то впервые поехал на такой же машине — и даже не за рулём, а из роддома.