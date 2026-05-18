Brabus Bodo: образцовое купе Gran Turismo с 1000-сильным V12 и карбоновым кузовом

Бодо Бушманн покинул наш грешный мир в 2018 году, но основанная им в 1977 году вместе с Клаусом Бракманном компания живёт и процветает. Сегодня Brabus — это намного больше, чем одни из ведущих тюнеров автомобилей Mercedes-Benz: компания освоила работу с другими марками, а уровень её инженерных компетенций таков, что она может разработать новый автомобиль самостоятельно, пусть и с применением отдельных заимствованных узлов и агрегатов. Первым таким самостоятельным проектом в 2022 году стал внедорожный монстр Brabus 900 Crawler, вторым — представленное в минувший уик-энд купе Brabus Bodo.

Пресс-служба Brabus не говорит, что за основу Bodo взят какой-либо сторонний автомобиль, но детали интерьера и силовой агрегат указывают на то, что донором стал актуальный Aston Martin Vanquish. Bodo — это больше, чем Vanquish с новым кузовом: по сути, на платформе «британца» сделан новый автомобиль с собственным стилем и полностью переработанной технической начинкой.

Габаритная длина Brabus Bodo — 5062 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1305 мм. Кузов имеет посадочную формулу 2+2. Всё наружное оперение полностью новое, изготовленное из углепластика, светотехника тоже разработана с нуля специально для этой модели. Элегантная корма увенчана активным спойлером, способным работать в режиме аэродинамического тормоза при резком замедлении со скорости более 140 км/ч.

В салоне Bodo, разумеется, очень много лакированного карбона и нежной стёганой кожи, из которой изготовлены даже коврики. От Vanquish у немецкого купе щиток приборов, мультимедийная система и блок кнопок на центральной консоли, но форма передней панели перекроена, козырёк щитка приборов и воздуховоды у Bodo свои. Кресла и дизайн дверных карт у Bodo тоже уникальные, на обивке дверей вышиты автографы Бодо Бушманна.

Подвеска у Bodo тоже авторская, разработанная в партнёрстве с KW Suspensions: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. У амортизационных стоек есть пять режимов работы с разной жёсткостью, менять режимы можно из салона. Для проезда крупных дорожных неровностей можно увеличить дорожный просвет на 25 мм и ехать в таком режиме на скорости до 45 км/ч, затем подвеска автоматически вернётся в стандартное положение. Высокоскоростные шины Continental SportContact 7 Force адаптированы специально к этой машине и кованым 21-дюймовым колёсным дискам Brabus Monoblock Z-GT Shadow Edition с центральной гайкой крепления. Надёжное замедление обеспечивают карбон-керамические тормоза: на передней оси установлены тормозные диски диаметром 410 мм и 6-поршневые суппорты, на задней — диски диаметром 360 мм и 4-поршневые суппорты.

5,2-литровый бензиновый битурбомотор V12 Brabus Bodo позаимствовал у Vanquish, но мастера из Ботропа его как следует «подкормили» и увеличили отдачу с 835 л.с. и 1000 Нм до 1000 л.с. и 1200 Нм. Яркий звук выхлопа обеспечивает новая, тщательно настроенная выхлопная система, увенчанная сдвоенными прямоугольными патрубками. Вся мощность от V12 передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF и самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч Bodo разгоняется за 3 с, до 200 км/ч — за 8,5 с, до 300 км/ч — за 23,9 с, максимальная скорость — 360 км/ч. Весит Bodo 1774 кг.

Brabus будет производить по 10-15 экземпляров Bodo в год, общий тираж составит 77 экземпляров, в честь года основания компании Brabus. Минимальная цена в Германии без учёта налогов — 1 000 000 евро, но демо-экземпляр на фотографиях стоит 1 152 800 евро, а с налогами выходит 1 371 832 евро.