17.05.2026
Новый кроссовер Voyah Passion S: первые изображения

Официально представленный в России бренд Voyah готовит к премьере новый кроссовер, и благодаря опубликованным министерством промышленности Китая фотографиям у нас есть возможность составить практически полное представление о его внешности.

Марка Voyah была основана в 2020 году и является премиальным подразделением китайской компании Dongfeng. Первой моделью бренда стал достаточно популярный в России кроссовер Free, чуть позже к нему присоединились минивэн Dream и седан Passion. В скором времени компанию последнему составит паркетник с этим же именем, но с приставкой S. Каким он будет?

Новинка получит новый для бренда дизайн, а по форме кузова и пропорциям кроссовер достаточно сильно похож на другой китайский паркетник — Xiaomi YU7. Спереди Passion S отдалённо напоминает родственный седан Passion, при этом здесь «двухэтажная» передняя оптика с габаритными огнями в верхней части, объединёнными светодиодной полосой, а блоки основного света встроены в бампер. Дверные ручки утопленные, сами же двери сделаны безрамочными. Сзади растянувшийся во всю ширину кормы фонарь, по бокам от которого сделаны практически вертикальные декоративные вставки. Из интересных элементов — спойлер оригинальной формы над задним стеклом.

Габариты уже известны: длина составит 5050 мм, ширина — 1998 мм,  высота — 1656 мм, расстояние между осями ровно 3 метра. Для сравнения, габариты визуально схожего Xiaomi YU7 4999x1996x1608 мм при точно такой же колёсной базе. Как и последний, Passion S будет предлагаться с полностью электрической силовой установкой. Базовая версия с единственным электромотором на задней оси выдаёт 408 л.с., двухмоторная модификация — 646 л.с. Ожидаемый запас хода составит до 640 км по циклу CLTC.

Между тем, в прошлом месяце были раскрыты все характеристики большого кроссовера Voyah Taishan X8.

