Обновлённый Voyah Free доступен к заказу: чуть дороже, но, вероятно, временно

В Китае начали принимать предварительные заявки на кроссовер Free+ с модернизированной внешностью и новым салоном. Гибридный паркетник по-прежнему доступен как с задним, так и с полным приводом. «Живые» продажи стартуют чуть позже, а впоследствии такой SUV должен добраться и до России.

Мировая премьера обновленного паркетника Voyah Free (премиум-бренд Voyah принадлежит концерну Dongfeng) состоялась в апреле на Шанхайском автосалоне. Тогда на выставку привезли машины с запертыми дверями и тонированными стеклами. Еще одну презентацию – уже с демонстрацией интерьера – провели в мае. Ну а сегодня в Китае объявили предварительную стартовую цену и открыли прием заказов. Напомним, это уже вторая модернизация для модели, которая на домашнем рынке присутствует с 2021 года: предыдущую провели в 2023 году. Причем в России обновленный в первый раз кроссовер и вовсе считается спецверсией Sport Edition. Также добавим, что нынешний модернизированный SUV в Поднебесной представлен под именем Voyah Free+.

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Паркетник обрел новые передний бампер, головную оптику и капот. Между фарами теперь расположено табло, а над лобовым стеклом установлен лидар. Автопилот ADS 4 – от компании Huawei. Двери Voyah Free+ имеют электропривод и доводчики.

Длина рестайлингового кроссовера составляет 4915 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1660 мм. Размеры дореформенной модели для Китая: 4905/1950/1645 мм. Колесная база не изменилась – 2960 мм. Обновленному паркетнику положены 20-дюймовые диски.

Салон полностью перекроили. Вместо подъемной передней панели с тремя экранами Voyah Free+ имеет раздельные дисплеи приборки и мультимедиа (центральный планшет – диагональю 15,6 дюйма). Электроника работает на операционной системе Harmony Space 5 той же фирмы Huawei. Еще заменили руль и карты дверей. Бокс-подлокотник теперь с единой крышкой, которая при этом открывается с двух сторон. Внутри – 7-литровый отсек с функциями охлаждения и подогрева. Переднее пассажирское сиденье может иметь подставку для ног, а у спинок задних кресел есть регулировка наклона. Сиденья – с вентиляцией, подогревом и массажером.

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В списке оборудования Voyah Free+ также заявлены панорамная крыша, проекционный дисплей, две беспроводные зарядки и трехзонный климат-контроль. Наконец, есть аудиосистема Voyah Sound с 22 динамиками, четыре из которых встроены в подголовники передних сидений, а один расположен поверх передней панели и имеет выдвижной механизм и собственную подсветку.

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После предыдущего рестайлинга кроссовер Voyah лишился электроверсии – модель доступна в виде подзаряжаемого гибрида. Возвращение полностью «зеленого» варианта пока не планируется. Новый Voyah Free+ китайцам предложен в двух модификациях. Силовая установка базового паркетника включает бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с., работает в режиме генератора) и единственный 292-сильный электродвигатель на задней оси. Вторая версия – полноприводная, у нее спереди установлен дополнительный электромотор. Суммарная отдача Free+ 4WD составляет 476 л.с. Оба варианта укомплектованы батареей емкостью 45 кВт*ч. В Voyah уверяют, что дальнобойность на электротяге составляет «свыше 300 км» (видимо, по местному циклу CLTC). Дореформенный Free тоже бывает с задним или полным приводом, но у его моторов другие настройки.

Предварительная стартовая цена обновленного Voyah Free+ – 229 900 юаней (около 2,52 млн рублей по актуальному курсу). При этом не исключено, что после запуска «живых» продаж реальная цена базового гибрида окажется чуть ниже. Между тем прежний заднеприводный кроссовер лишь немногим дешевле – 228 900 юаней (2,5 млн рублей).

После того, как рестайлинговый кроссовер освоит домашний рынок, его планируют привезти в Россию. Ожидается, что у нас модель будут продавать без приставки в названии.