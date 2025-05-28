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  • Обновлённый кроссовер Voyah Free: ещё одна премьера – теперь с демонстрацией салона

Обновлённый кроссовер Voyah Free: ещё одна премьера – теперь с демонстрацией салона

28.05.2025 242 0 0

Марка Voyah готовится вывести на рынок модернизированный паркетник Free. Модель получила новое оформление передней части, а также совершенно другой интерьер. Кроме того, был расширен список оборудования.

Публичная премьера рестайлингового кроссовера Voyah Free (премиум-бренд принадлежит концерну Dongfeng) состоялась в апреле на Шанхайском мотор-шоу. Однако интерьер тогда не показали – машина была с запертыми дверями и тонированными стеклами. А сегодня в Китае для местных журналистов провели еще одну презентацию, в рамках которой и был продемонстрирован салон. Вдобавок марка опубликовала свежие проморолики. Напомним, это уже вторая модернизация для модели, которая на домашнем рынке присутствует с 2021 года: предыдущую провели в 2023 году. Причем в России обновленный в первый раз кроссовер и вовсе считается спецверсией Sport Edition. Также добавим, что нынешний модернизированный SUV в Поднебесной будут продавать под именем Voyah Free+.

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Второй рестайлинг принес кроссоверу новые передний бампер, головную оптику и капот. Между фарами появилось табло, а над лобовым стеклом установили лидар. К слову, автопилот – от компании Huawei, этот комплекс называется ADS 4. Двери – с электроприводом и доводчиками. 

Длина Voyah Free+ равна 4915 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1660 мм. Размеры дореформенного паркетника для Китая: 4905/1950/1645 мм. Колесная база не изменилась – 2960 мм.

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Интерьер полностью перекроили. Кроссовер лишился подъемной передней панели с тремя экранами – Voyah Free+ имеет раздельные дисплеи приборки и мультимедиа. Электроника работает на операционной система Harmony Space 5 той же фирмы Huawei. Также заменили руль и карты дверей. Бокс-подлокотник теперь с единой крышкой, которая при этом открывается с двух сторон. Внутри – 7-литровый отсек с функциями охлаждения и подогрева. Переднее пассажирское сиденье может иметь подставку для ног, а у спинок задних кресел есть регулировка наклона.

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Для кроссовера также заявлены проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и отдельный крупный планшет для задних седоков (крепится к спинке переднего сиденья). Кроме того, в списке оборудования значится аудиосистема Voyah Sound с 22 динамиками, четыре из которых встроены в подголовники передних сидений, а один расположен поверх передней панели (у него выдвижной механизм и собственная подсветка).

После предыдущего рестайлинга Voyah Free лишился в Китае электроверсии, там оставили только подзаряжаемый гибрид. Судя по всему, возвращение полностью «зеленого» варианта не планируется – по крайней мере, пока. Более того, по информации портала «Китайские автомобили», марка Voyah сворачивает продажи электрических вариантов своих моделей и в России – основную кассу делают гибриды. В Китае же, как ожидается, новый Free+ на первых порах будет доступен с силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с., работает в режиме генератора) и единственный электродвигатель мощностью 292 л.с. Дореформенный кроссовер там представлен в двух модификациях. Начальная версия имеет бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), 272-сильный электродвигатель на задней оси и батарею емкостью 43 кВт*ч. Более дорогой Free – полноприводный, у него спереди установлен дополнительный электромотор на 218 л.с., суммарная отдача топ-версии составляет 489 л.с. Вероятно, впоследствии у обновленного кроссовера тоже появится вариант 4WD.

На родине прием заказов на рестайлинговый Voyah Free+ откроют в июне, цены еще не объявлены. Кроссовер с новым дизайном планируют привезти и в Россию, причем у нас он, возможно, будет без приставки в названии.

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