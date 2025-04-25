Обновлённый премиальный кроссовер Voyah Free представлен официально

Дебют посвежевшего SUV прошёл в рамках Шанхайского автосалона-2025. Этот вариант в дальнейшем, вероятно, доберётся и до российского рынка.

Принадлежащая китайскому концерну Dongfeng премиальная марка Voyah вывела на домашний рынок своего первенца – кроссовер Free – в 2021 году, рестайлинг эта модель пережила в 2023-м. На родине он изначально был представлен как последовательный гибрид и как электромобиль, но после первого рестайлинга кроссоверу в Поднебесной оставили лишь гибридную технику, хотя на экспортные рынки поставляются и «электрички».

На фото: обновлённый кроссовер Voyah Free

Напомним, Voyah Free представлен в том числе на российском рынке, при этом переживший первый рестайлинг кроссовер здесь продаётся отдельно – в качестве спецверсии Sport Edition. Ранее стало известно о том, что премиальный SUV готовится ко второму рестайлингу, а теперь модель представлена официально: премьера посвежевшего Free прошла в рамках открывшего на днях свои двери автосалона в Шанхае. «Живые» снимки новинки сделал наш корреспондент Александр Пономарёв.

В родном Китае обновлённый кроссовер презентовали под названием Voyah Free + (до экспортных рынков он, вероятно, доберётся без «плюса»). У модели иначе оформлен элемент с фарами и решёткой между ними фарами: головной оптике оставили прежнюю форму, но изменили световой рисунок. Тонкая полоска ходовых огней проходит через всю ширину передней части и с двух сторон «впадает» в светящийся логотип.

Нижняя часть переднего бампера получила иначе оформленные центральный и боковые воздухозаборники. В профиль можно увидеть новые 21-дюймовые колёсные диски. Корму «освежили» за счёт спойлера на верхней части багажной двери, которому придали более простую форму, по-новому выполненной нижней части заднего бампера, при этом фонари остались прежними. Спереди на крыше можно увидеть установленный лидар. Известно, что обновлённый Voyah Free снабдили современным набором водительских помощников от Huawei.

Как мы сообщали ранее, в ходе рестайлинга модель немного увеличилась в габаритах. Длина у посвежевшего Free равна 4915 мм (на 10 мм больше по сравнению с дореформенной версией), ширина – 1960 мм (тоже на 10 мм больше), высота – 1660 мм (на 15 мм больше), а расстояние между осями не изменилось и по-прежнему составляет 2960 мм.

Кроссовер по-прежнему оснащается гибридной установкой, в состав которой входят исполняющий роль генератора бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра (судя по данным китайского Минпрома, его отдача равна 129 л.с, хотя у дореформенной версии 150 л.с.), электродвигатель, установленный на задней оси (мощность подросла с 272 до 292 л.с.), а также 218-сильный электромотор на передней оси (совокупная отдача – 489 л.с.). На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется 4,4 секунды, запас хода при движении чисто на электротяге составляет 210 км (по циклу CLTC).

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Ожидается, что дилеры на домашнем рынке начнут собирать предзаказы на обновлённый кроссовер Voyah Free + в ближайшие месяцы, цены станут известны позже.