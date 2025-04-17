Новинки ×
  • Рассекречена внешность обновлённого премиального кроссовера Voyah Free

Рассекречена внешность обновлённого премиального кроссовера Voyah Free

17.04.2025 54 0 0

Посвежевший SUV китайской марки слегка подрос в габаритах, кроме того, базовая версия стала мощнее.

Премиальный бренд Voyah принадлежит поднебесному концерну Dongfeng. Первенцем стал кроссовер Free, который появился на китайском рынке в 2021 году, а рестайлинг пережил в 2023-м. Напомним, изначально на родине он продавался в модификациях последовательного гибрида и полноценного электромобиля, однако после первого рестайлинга модель в КНР стала предлагаться только с гибридной «начинкой».

На фото: обновлённый кроссовер Voyah Free

Кстати, на экспортных рынках, в том числе в РФ, Voyah Free по-прежнему предлагается как с бензоэлектрической, так и с полностью «зелёной» техникой. При этом обновлённый кроссовер на российском рынке продаётся отдельно в качестве спецверсии Sport Edition. О том, что нынешняя модель готовится ко второму рестайлингу в Китае, стало известно на прошлой неделе: тогда появились первые тизеры с замаскированным прототипом.

Теперь внешность посвежевшего кроссовера рассекретили: марка опубликовала одно официальное изображение пережившего рестайлинг Voyah Free, кроме того, снимки прототипа без маскировки оказались опубликованы в базе китайского минпрома. Судя по изображениям, головной оптике оставили прежнюю форму, но изменили световой рисунок, кроме того, иначе оформлена радиаторная решётка, а также нижняя часть переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками – теперь она смотрится менее агрессивно.

Корма оформлена по-другому за счёт более лаконичного спойлера на верхней части багажной двери, а также иного исполнения нижней части заднего бампера. Фонари Voyah Free в ходе рестайлинга трогать не стали. Отметим, спереди на крыше, над лобовым стеклом располагается лидар. Сообщается, что обновлённый кроссовер получит передовой комплекс водительских помощников от Huawei.

На фото: актуальный кроссовер Voyah Free (версия для китайского рынка)

Согласно данным минпрома КНР, в ходе рестайлинга модель слегка подросла в габаритах: так, длина у посвежевшего Free равна 4915 мм (на 10 мм больше по сравнению с дореформенной версией), ширина – 1960 мм (тоже на 10 мм больше), высота – 1660 мм (на 15 мм больше), а расстояние между осями не изменилось и по-прежнему составляет 2960 мм.

Обновлённому кроссоверу оставили гибридную установку, в состав которой, как и раньше входят: исполняющий роль генератора бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра (судя по данным минпрома, его отдача равна 129 л.с, хотя у дореформенной версии 150 л.с.), а также электродвигатель, установленный на задней оси (его мощность наоборот увеличилась с 272 до 292 л.с.). Ёмкость тяговой батареи пока не раскрывается, у нынешнего кроссовера показатель равен 43 кВт*ч. Ещё у нынешней версии есть топовый полноприводный вариант с дополнительным 218-сильным электромотором на передней оси (совокупная отдача – 489 л.с.).

На фото: салон актуального кроссовера Voyah Free (версии для китайского рынка)

Вероятно, полноценная премьера рестайлингового Voyah Free пройдёт в рамках автосалона в Шанхае? который совсем скоро откроет свои двери. Напомним, в конце прошлого месяца корреспондент Kolesa.ru изучил актуальный для российского рынка «спортивный» гибридный кроссовер Voyah Free EVR в деле: все подробности в нашем тест-драйве.

кроссовер Китай новинки Voyah Voyah Free
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jeep Wrangler III JK с пробегом: непривычная коррозия и грубый, но выносливый салон Jeep Wrangler – мечта почти каждого ребенка из девяностых. В боевиках на таких ездили самые дерзкие персонажи, потому что нет ничего круче, чем внедорожный кабриолет. Сейчас эти дети из девя... 1021 1 1 16.04.2025
Статьи / Мнение без фильтров Владельцы «крузаков» могут выдохнуть: о чём говорит странная статистика угонов Признаюсь честно: зная, как у нас иногда получают статистику, я к ней отношусь немного предвзято и иногда даже жалею, что она приходит на электронную почту, а не в виде бумажного рулончика.... 972 1 2 14.04.2025
Статьи / Авторынок Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП дешевле 4 миллионов Хотите купить новую машину с заводской гарантией и автоматической трансмиссией, но при этом вам не нравятся вариаторы и вы не доверяете роботизированным коробкам? Да еще и бюджет ограничен?... 1885 7 1 13.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26250 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25827 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11633 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
7 Почти немец и корейцы: выбираем новый автомобиль с классической АКП де...
5 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
2 Планы MG: брутальный кроссовер Cyber X, обновлённый Cyberster и ещё ше...
Новые комментарии
Change privacy settings