Стартовали продажи спортивной версии кроссовера Voyah Free EVR в РФ, цена известна

Основанный летом 2020 года премиальный бренд Voyah входит в состав китайского концерна Dongfeng. Согласно задумке производителя, название марки должно вызывать ассоциации со словом «voyage», которое в переводе с английского означает «путешествие». Роль первенца Voyah исполнил кроссовер Free, дебютировавший в декабре 2020-го. Напомним, на домашнем рынке продажи стартовали в августе следующего года, а до российского рынка он добрался в конце 2022-го. Теперь семейство пополнилось за счёт варианта с прибавкой Sport Edition.

На фото: Voyah Free EVR Sport Edition

И если в РФ такой кроссовер решили продавать в качестве спецверсии актуального Voyah Free EVR, то в родном Китае это рестайлинговая модель, которая дебютировала летом 2023 года. Напомним, премьера варианта Sport Edition для российского рынка прошла в конце апреля текущего года в ходе 46-го Московского международного кинофестиваля. Местные дилеры стали собирать предзаказы во второй половине прошлого месяца.



Теперь в российском офисе марки рассекретили ценник новинки. Согласно официальному сайту Voyah, рекомендованная розничная цена Free EVR Sport Edition равна 6 490 000 рублей. А с учётом действующих акций покупка этого гибрида обойдётся в 5 890 000 рублей, при этом в компании подчеркнули, что предложение распространятся на ограниченное количество экземпляров.



Спорт-версия кроссовера имеет иную радиаторную решётку более узкой формы с другим рисунком, сверху находится светящаяся полоса, которая соединяет фары между собой. По-другому оформлена и нижняя часть переднего бампера с воздухозаборником. Ещё у Voyah Free EVR Sport Edition новый спойлер на верхней части багажной двери и комплект оригинальных 20-дюймовых колёсных дисков чёрного цвета.



Интерьер спортивного исполнения кроссовера тоже имеет свои отличия: так, ряд функциональных элементов и органов управления поменяли расположение, кроме того, была пересмотрена центральная консоль, селектор коробки передач переехал на рулевую колонку. Пассажирам, расположившимся сзади, доступен мультифункциональный дисплей, которые позволяет управлять различными функциями автомобиля. На передней панели три дисплея, диагональ каждого равна 12,3 дюйма. В списке электронных ассистентов числятся: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, автопарковщик, камеры кругового обзора, системы удержания в полосе и экстренного торможения и др.



На фото: салон Voyah Free EVR Sport Edition

Voyah Free EVR Sport Edition оснастили гибридной установкой, в состав которой входит бензиновый турбомотор, исполняющий роль генератора для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 39,2 кВт*ч. За движение отвечают два электромотора (по одному на каждой оси), их совокупная мощность равна 490 л.с., максимальный крутящий момент – 720 Нм. Общий запас хода равен 1000 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» спорт-версии требуется 4,8 секунды, а её максимальная скорость равна 200 км/ч.



Тем временем, на домашнем рынке кроссовер Voyah Free получил «бюджетную» версию. Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлого месяца, такой гибрид предлагается с одним электромотором вместо двух, кроме того, для такой модели предусмотрено несколько обновок.

