Премиальный кроссовер Voyah Free получил «бюджетную» версию

Гибридный паркетник предложат с одним электромотором вместо двух, для модели также заявлено несколько обновок. Заказы начнут принимать на следующей неделе.

Кроссовер Free стартовал в Китае в 2021-м. Он стал первенцем марки Voyah, созданной китайским концерном Dongfeng специально для дорогих электрифицированных моделей. Изначально паркетник был доступен на родине в виде последовательного гибрида или электрокара, но после рестайлинга, проведенного в прошлом году, в КНР осталась только гибридная версия, причем на данный момент Free там предложен в единственной комплектации. А вот теперь объявлено о расширении местной гаммы – но нет, «электричка» в Китай пока не вернется, новое исполнение анонсировано для гибрида. Отметим, в других странах, включая Россию, паркетник до сих пор представлен в нескольких модификациях, а модернизированный Voyah Free у нас и вовсе объявлен спецверсией Sport Edition.

Voyah Free 318 1 / 5 Voyah Free 318 2 / 5 Voyah Free 318 3 / 5 Voyah Free 318 4 / 5 Voyah Free 318 5 / 5

Новый вариант называется Free 318. Как и прежде, в состав установки входит работающий по экономичному циклу Миллера бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который трудится только в режиме генератора. Но при этом у новинки один 272-сильный электродвигатель на задней оси, тогда как у присутствующего сейчас в продаже гибрида спереди вдобавок установлен электромотор мощностью 218 л.с. (суммарная отдача такого кроссовера – 489 л.с.).



Voyah Free 318

Кроме того, Voyah Free 318 обрел другую батарею – емкостью 43 кВт*ч против 39,2 кВт*ч у полноприводного кросса. Сообщается, что только на электротяге новая версия проедет 318 км по циклу CLTC (отсюда и Free 318), совокупная дальнобойность – 1458 км. Показатели полноприводного паркетника со старым аккумулятором – 210 и 1201 км.

Интерьер Voyah Free 318

У Free 318 есть и другие обновки. В частности, кроссовер обрел красные тормозные суппорты, расширена палитра цветов кузова, в салоне появились ярко-зеленые акценты. Также сообщается об улучшенной работе мультимедиа: система быстрее реагирует на голосовые команды.



Гибридный Voyah Free с двумя электромоторами 1 / 3 Гибридный Voyah Free с двумя электромоторами 2 / 3 Гибридный Voyah Free с двумя электромоторами 3 / 3

В Китае заказы на новую версию начнут принимать 30 мая. Цена еще не объявлена, но Free 318 должен оказаться дешевле паркетника с двумя электродвигателями. Последний же на родине сейчас стоит 266 900 юаней – это около 3 317 000 рублей по текущему курсу.

