Гибридные авто ×

Премиальный кроссовер Voyah Free получил «бюджетную» версию

24.05.2024 105 0 0

Гибридный паркетник предложат с одним электромотором вместо двух, для модели также заявлено несколько обновок. Заказы начнут принимать на следующей неделе.

Кроссовер Free стартовал в Китае в 2021-м. Он стал первенцем марки Voyah, созданной китайским концерном Dongfeng специально для дорогих электрифицированных моделей. Изначально паркетник был доступен на родине в виде последовательного гибрида или электрокара, но после рестайлинга, проведенного в прошлом году, в КНР осталась только гибридная версия, причем на данный момент Free там предложен в единственной комплектации. А вот теперь объявлено о расширении местной гаммы – но нет, «электричка» в Китай пока не вернется, новое исполнение анонсировано для гибрида. Отметим, в других странах, включая Россию, паркетник до сих пор представлен в нескольких модификациях, а модернизированный Voyah Free у нас и вовсе объявлен спецверсией Sport Edition.

Voyah Free 318
1 / 5
Voyah Free 318
2 / 5
Voyah Free 318
3 / 5
Voyah Free 318
4 / 5
Voyah Free 318
5 / 5

Новый вариант называется Free 318. Как и прежде, в состав установки входит работающий по экономичному циклу Миллера бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который трудится только в режиме генератора. Но при этом у новинки один 272-сильный электродвигатель на задней оси, тогда как у присутствующего сейчас в продаже гибрида спереди вдобавок установлен электромотор мощностью 218 л.с. (суммарная отдача такого кроссовера – 489 л.с.).

Voyah Free 318

Кроме того, Voyah Free 318 обрел другую батарею – емкостью 43 кВт*ч против 39,2 кВт*ч у полноприводного кросса. Сообщается, что только на электротяге новая версия проедет 318 км по циклу CLTC (отсюда и Free 318), совокупная дальнобойность – 1458 км. Показатели полноприводного паркетника со старым аккумулятором – 210 и 1201 км.

Интерьер Voyah Free 318

У Free 318 есть и другие обновки. В частности, кроссовер обрел красные тормозные суппорты, расширена палитра цветов кузова, в салоне появились ярко-зеленые акценты. Также сообщается об улучшенной работе мультимедиа: система быстрее реагирует на голосовые команды.

Гибридный Voyah Free с двумя электромоторами
1 / 3
Гибридный Voyah Free с двумя электромоторами
2 / 3
Гибридный Voyah Free с двумя электромоторами
3 / 3

В Китае заказы на новую версию начнут принимать 30 мая. Цена еще не объявлена, но Free 318 должен оказаться дешевле паркетника с двумя электродвигателями. Последний же на родине сейчас стоит 266 900 юаней – это около 3 317 000 рублей по текущему курсу.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Voyah Voyah Free

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Много силы из ничего: как работает вакуумный усилитель тормозов и как его проверить Сейчас, в эпоху сложных электронных систем, помогающих водителю управлять автомобилем, вакуумным усилителем тормозов (он же ВУТ) никого не удивить. Машины с ВУТ появились несколько десятков... 34 0 0 24.05.2024
Статьи / История Лишняя педаль, кислотные ванны и диванный эксперт: самые хитрые способы обойти регламент гонок Любое соревнование имеет смысл исключительно в рамках строго сформулированных правил. С развитием автоспорта появлялись многочисленные дисциплины, ассоциации и серии, в контексте которых сущ... 482 0 0 23.05.2024
Статьи / Авто с пробегом Toyota RAV4 IV (XA40) с пробегом: идеальный ржавеющий кузов, потные фары и тысяча мелочей Toyota раньше многих распознала страсть покупателей к кроссоверам, и RAV4, ставший одним из первых массовых автомобилей в этом сегменте, начал свое гордое шествие по крупнейшим рынкам мира.... 4151 5 1 22.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 83375 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14884 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12158 19 171 14.03.2024
Change privacy settings