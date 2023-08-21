Доступный и в России кроссовер Voyah Free стал дешевле после рестайлинга

Обновлённый SUV дебютировал на родине в единственной гибридной версии. Модель изменилась как снаружи, так и внутри, технику тоже модернизировали.

Кроссовер с именем Free стартовал на домашнем рынке в 2021 году, он стал первенцем марки Voyah, созданной компанией Dongfeng специально для дорогих электрифицированных моделей (позже гамму пополнили минивэн и седан). Увы, на родине очереди за паркетником не выстраиваются: с января по июль 2023-го реализовано 6620 единиц, тогда как кросс Li Ideal L7, один из главных конкурентов Free, лишь за прошлый месяц разошелся тиражом 13 389 экземпляров. Взбодрить интерес, как водится, призван рестайлинг. Любопытно, что если прежде Voyah Free был доступен в КНР в виде последовательного гибрида или электрокара, то обновленный кроссовер пока представлен только в гибридной модификации.



Было — стало

Внешне паркетник теперь повторяет лимитированное исполнение Free DNA, которое в Поднебесной появилось в прошлом году (было выпущено 3000 шт.). От спецверсии модели достались узкая радиаторная решетка, более агрессивные бамперы и крупный раздвоенный спойлер (у спецсерии еще были щитки на задних колесных арках, но на массовый SUV они не перешли). Габариты при этом не изменились: длина равна 4905 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2960 мм. Кроссоверу положены 20-дюймовые колеса нового дизайна. Как и прежде, Voyah Free по умолчанию имеет пневмоподвеску, которая способна увеличить дорожный просвет со 113 до 213 мм.



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В салоне переделали центральный тоннель: вместо джойстика коробки на нем отныне расположены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, а за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок. Кроме того, над предназначенными для задних пассажиров дефлекторами обдува установили сенсорную панель, с ее помощью можно переключать треки мультимедиа, регулировать звук, освещение и положение панорамного люка. Сама мультимедийная система стала шустрее.



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За доплату для кросса предусмотрена «интеллектуальная система помощи при вождении» под названием Apollo от фирмы Baidu: это расширенный и улучшенный комплекс ассистентов (удаленная парковка с телефона, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, предотвращения столкновений и т.д.).



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Гибридную установку тоже модернизировали. Как и раньше, в ее состав входит бензиновый турбомотор 1.5, работающий только в режиме генератора для подзарядки батареи. Но сам ДВС – другой, он работает по экономичному циклу Миллера и выдает 150 л.с. (мощность предшественника – 109 л.с.). Voyah Free все так же имеет два электродвигателя (то есть кросс полноприводный), суммарная отдача которых составляет 489 л.с. и 720 Нм. Батарея – емкостью 39,2 кВт*ч (было 39 кВт*). Заявлено, что только на электротяге кроссовер проедет 210 км вместо прежних 205 км (по циклу CLTC). Первую «сотню» паркетник наберет за 4,8 секунды.



Комплектация на данный момент одна, зато Voyah Free подешевел: если за аналогичный дореформенный гибрид в Китае в последнее время просили минимум 333 600 юаней (около 4 380 000 рублей по актуальному на сегодня курсу), то обновленный кроссовер стоит 266 900 юаней (примерно 3 500 000 рублей).



Российский офис Voyah уже упомянул посвежевший Free на своих страницах в соцсетях, но когда такой SUV доберется до нашего рынка – неизвестно. Нынешний кроссовер в РФ представлен в двух гибридных версиях («стандартная» и дальнобойная), продают у нас и электрокар. Цена модели – от 7 990 000 рублей.