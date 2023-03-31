Voyah привёз в РФ новую дальнобойную версию кроссовера Free

Цена ещё одного гибридного варианта Voyah Free EVR Long Range на российском рынке уже известна, она составляет 7,79 млн рублей.

Премиальная марка Voyah принадлежит китайскому концерну Dongfeng, она была создана летом 2020 года. По задумке, её название должно вызывать ассоциации со словом «voyage» (в переводе с английского «путешествие»). Напомним, в роли первенца бренда выступил кроссовер Free, модель дебютировала в декабре того же года, а продажи на домашнем рынке стартовали в августе 2021-го. На российский рынок Voyah вышел в декабре 2022-го.

На фото: Voyah Free

В РФ первенцем премиальной марки также стал кроссовер Free. К двум уже имеющимся версиям – EV и EVR – теперь добавился ещё один вариант: Voyah Free EVR Long Range. Как рассказали в местном представительстве компании, российские дилеры Voyah уже начали принимать заказы на самую дальнобойную модификацию SUV. Рекомендованная розничная цена – 7 790 000 рублей. Отметим, самым доступным остаётся исполнение EVR (7 290 000 рублей), а самым дорогим – полностью электрический кроссовер с прибавкой EV (7 990 000 рублей).



Как Kolesa.ru рассказывал ранее, в основе Voyah Free лежит модульная платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), у неё конструкция с батареей в полу и пневмоподвеской «по кругу»: спереди двойные поперечные рычаги, сзади – «многорычажка». Длина кроссовера составляет 4905 мм, ширина – 1950 мм, а высота – 1645 мм; расстояние между осями равно 2690 мм.



Гибридный кроссовер Voyah Free EVR Long Range оснащается бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой», её мощность равна 108 л.с., а максимальный крутящий момент – 192 Нм. Этот двигатель исполняет роль генератора для подзарядки тяговой батареи, он может «питаться» бензином Аи-92. Непосредственно за движение отвечает пара электромоторов (по одному на каждой оси), их совокупная отдача составляет 489 л.с. (720 Нм). Отметим, у исполнения EVR электродвигатели суммарно выдают 693 л.с. (1040 Нм).



У новой версии более ёмкий литий-ионный тяговый аккумулятор – показатель составляет 39 кВт*ч (у варианта EVR – 33 кВт*ч). В результате дальнобойность при движении чисто на электротяге подросла до 171 км (расчёт вели по циклу WLTP). Напомним, у варианта с батареей меньшей ёмкости и более мощными электромоторами запас хода в «зелёном» режиме составляет 110 км. При полном топливном баке максимальный пробег EVR Long Range составляет 800 км (у версии EVR – 674 км).



Снаряженная масса самой дальнобойной версии Voyah Free равна 2290 кг (на 10 кг больше по сравнению с исполнением EVR). При этом такой кроссовер разгоняется с места до «сотни» на 0,3 секунды медленнее: за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на прежней отметке 200 км/ч.

На фото: салон Voyah Free

Отметим, полностью электрический полноприводный кроссовер, представленный в РФ, оснащается тяговой батареей ёмкостью 106 кВт*ч и двухмоторной силовой установкой, её совокупная отдача равна 488 л.с. (750 Нм). У такого Voyah Free EV запаса хода на одной зарядке хватит на 500 км пути (по циклу WLTP).



Модельная линейка у российских дилеров бренда расширилась в минувшем месяце: на рынок вышел премиальный минивэн Voyah Dream в варианте подключаемого гибрида. По плану, осенью в РФ приедет и полностью электрический вариант MPV. Ещё гамму в текущем году обещает пополнить представительский седан Chasing Light (он же Zhuiguang).

