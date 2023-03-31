Voyah привёз в РФ новую дальнобойную версию кроссовера Free

Премиальная марка Voyah принадлежит китайскому концерну Dongfeng, она была создана летом 2020 года. По задумке, её название должно вызывать ассоциации со словом «voyage» (в переводе с английского «путешествие»). Напомним, в роли первенца бренда выступил кроссовер Free, модель дебютировала в декабре того же года, а продажи на домашнем рынке стартовали в августе 2021-го. На российский рынок Voyah вышел в декабре 2022-го.
В РФ первенцем премиальной марки также стал кроссовер Free. К двум уже имеющимся версиям – EV и EVR – теперь добавился ещё один вариант: Voyah Free EVR Long Range. Как рассказали в местном представительстве компании, российские дилеры Voyah уже начали принимать заказы на самую дальнобойную модификацию SUV. Рекомендованная розничная цена – 7 790 000 рублей. Отметим, самым доступным остаётся исполнение EVR (7 290 000 рублей), а самым дорогим – полностью электрический кроссовер с прибавкой EV (7 990 000 рублей).
Как Kolesa.ru рассказывал ранее, в основе Voyah Free лежит модульная платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), у неё конструкция с батареей в полу и пневмоподвеской «по кругу»: спереди двойные поперечные рычаги, сзади – «многорычажка». Длина кроссовера составляет 4905 мм, ширина – 1950 мм, а высота – 1645 мм; расстояние между осями равно 2690 мм.
Гибридный кроссовер Voyah Free EVR Long Range оснащается бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой», её мощность равна 108 л.с., а максимальный крутящий момент – 192 Нм. Этот двигатель исполняет роль генератора для подзарядки тяговой батареи, он может «питаться» бензином Аи-92. Непосредственно за движение отвечает пара электромоторов (по одному на каждой оси), их совокупная отдача составляет 489 л.с. (720 Нм). Отметим, у исполнения EVR электродвигатели суммарно выдают 693 л.с. (1040 Нм).
У новой версии более ёмкий литий-ионный тяговый аккумулятор – показатель составляет 39 кВт*ч (у варианта EVR – 33 кВт*ч). В результате дальнобойность при движении чисто на электротяге подросла до 171 км (расчёт вели по циклу WLTP). Напомним, у варианта с батареей меньшей ёмкости и более мощными электромоторами запас хода в «зелёном» режиме составляет 110 км. При полном топливном баке максимальный пробег EVR Long Range составляет 800 км (у версии EVR – 674 км).
Снаряженная масса самой дальнобойной версии Voyah Free равна 2290 кг (на 10 кг больше по сравнению с исполнением EVR). При этом такой кроссовер разгоняется с места до «сотни» на 0,3 секунды медленнее: за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на прежней отметке 200 км/ч.
Отметим, полностью электрический полноприводный кроссовер, представленный в РФ, оснащается тяговой батареей ёмкостью 106 кВт*ч и двухмоторной силовой установкой, её совокупная отдача равна 488 л.с. (750 Нм). У такого Voyah Free EV запаса хода на одной зарядке хватит на 500 км пути (по циклу WLTP).
Модельная линейка у российских дилеров бренда расширилась в минувшем месяце: на рынок вышел премиальный минивэн Voyah Dream в варианте подключаемого гибрида. По плану, осенью в РФ приедет и полностью электрический вариант MPV. Ещё гамму в текущем году обещает пополнить представительский седан Chasing Light (он же Zhuiguang).
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Совсем озверел проклятый Абдулла?! За китайское самогниющее ведро почти 8 мультов?! Кому то после тяжелых наркотиков оно приснилось еще и премиальным… бутик экскрементов.