Роскошный минивэн Voyah готовится к официальному старту продаж в РФ: модель сменила имя

У себя на родине MPV представлен в виде последовательного гибрида или электрокара, а вот будут ли обе версии продавать в России – пока неизвестно.

Минивэн Voyah Dreamer уже можно купить в России, но то речь о машинах, которые дилеры привезли по схеме параллельного импорта. Теперь же MPV анонсирован официально: у модели появилась собственная страница на российском сайте марки, пусть пока и малоинформативная. Причем выяснилось, что для РФ вэн переименовали: название урезали до Dream.

Напомним, премиальный бренд Voyah, коим владеет концерн Dongfeng, дебютировал на нашем рынке под конец прошлого года, первенцем стал крупный электрический кроссовер Free. Официальным импортером марки является компания Моторинвест, которая наладила в Липецкой области производство китайских «электричек» под собственным брендом Evolute. При этом локальная сборка «премиума» не планируется, в РФ автомобили поставляют напрямую из Китая.



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В основе Voyah Dream/Dreamer лежит платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), на которой построен и паркетник Free. У минивэна пневматическая подвеска с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Длина вэна составляет 5315 мм, ширина – 1985 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3200 мм. В Китае модель представлена с семи- или четырехместным салоном (кресла – с подогревом, вентиляцией и функцией массажа), в арсенале значатся гигантское табло (это три экрана), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.



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В каких версиях Voyah Dream будет официально продаваться в России – пока неизвестно. К слову, Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в открытой базе Росстандарта на момент публикации новости не было. На домашнем рынке минивэн доступен в виде последовательного гибрида или электрокара, и оба варианта имеют полный привод. В состав установки гибридного MPV входят бензиновый 136-сильный турбомотор 1.5 (не связан с колесами, работает в режиме генератора для подзарядки батареи), пара электродвигателей и батарея на 25,6 кВт*ч. Суммарная отдача – 394 л.с. и 610 Нм, только на электротяге такой минивэн сможет проехать 82 км (по циклу WLTC). Чисто электрический вэн – это два электромотора с совокупной отдачей в 435 л.с. и 620 Нм, «зеленый» Voyah Dream комплектуется батареей емкостью 82 или 108,7 кВт*ч, дальнобойность – 475 или 605 км (уже по китайскому циклу CLTC).



Что же касается ввезенных «серых» минивэнов, то это гибриды. Один из крупных столичных автоцентров просит за Voyah Dreamer (машины продают под родным именем) минимум 8 290 000 рублей. Официальная цена кроссовера Voyah Free – 7 990 000 рублей. Согласно сайту марки, у Voyah сегодня 17 дилеров, в список городов входят Москва (в столице 7 салонов), Санкт-Петербург, Кудрово, Ижевск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Симферополь и Сочи.



Между тем в родном Китае Voyah готовится запустить свою третью модель – седан Chasing Light (он же Zhuiguang). Скорее всего, впоследствии этот автомобиль тоже доберется до России.