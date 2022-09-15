Приговорённый к ссылке в РФ кроссовер Voyah Free обзавёлся дальнобойной версией

У бренда Voyah пока всего две модели — минивэн Dreamer и кроссовер Free. Кроссовер вышел на домашний рынок в августе прошлого года и пока продаётся не слишком бодро: по данным ресурса CarSalesBase, до конца прошлого года реализован 6431 экземпляр, за первую половину 2022-го — 6647. В Китае Voyah Free предлагается как с plug-in гибридной силовой установкой, так и с чисто электрической (несколько на выбор). Гибрид нас сейчас не интересует, так как российский бренд Evolute, который собирается освоить модель Free, позиционируется как строго электромобильный.
В основе Voyah Free лежит оригинальная модульная платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture) с батареей в полу и пневмоподвеской «по кругу»: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Дизайн разрабатывался при поддержке итальянской студии Italdesign. Габаритная длина кроссовера — 4905 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1645 мм, колёсная база — 2690 мм. Салон — пятиместный, третьего ряда нет. Объём багажника — 560 л (со сложенными сиденьями второго ряда — 1320 л), электрические версии имеют дополнительный передний багажник объёмом 72 л.
До сегодняшнего дня электрические версии имели единую батарею ёмкостью 88 кВт·ч. Условно городская версия имеет один электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 255 кВт (347 л.с.) и 520 Нм, запас хода на одной зарядке — 505 км по устаревшему ездовому циклу NEDC. Двухмоторная полноприводная версия располагает совокупной отдачей в 510 кВт (694 л.с.) и 1040 Нм, запас хода на одной зарядке — 475 км по циклу NEDC, разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Представленная сегодня «долгоиграющая» версия снабжена батареей на 106 кВт·ч, а пиковая отдача двухмоторной силовой установки снижена до 360 кВт (490 л.с.) и 720 Нм, при этом динамика разгона, если верить официальному сайту марки, улучшилась (!) — первую «сотню» дальнобойный кроссовер набирает за 4,4 с. Запас хода для новой версии указан уже по современному китайскому ездовому циклу CLTC и составляет 631 км (по NEDC — 730 км).
Базовое оснащение у всех версий Voyah Free очень богатое, в него входят красочное трёхэкранное табло на передней панели с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155 и функцией обновления ПО «по воздуху», кожаный салон, двухзонный климат-конроль, дорогая аудиосистема, куча камер, современные электронные ассистенты водителя, панорамная стеклянная крыша и многое другое.
Моноприводная электрическая версия стоит в Китае от 343 600 юаней (2,95 млн рублей в переводе по текущему курсу), самая мощная полноприводная — от 373 600 юаней (3,2 млн рублей), представленная сегодня дальнобойная версия — от 393 600 юаней (3,37 млн рублей).
Какая из трёх версий будет в итоге адаптирована для российского рынка, неизвестно — Evolute официально флагманский кроссовер ещё не представлял. Не исключено, что китайский производитель сделает для российских партнёров отдельную спецификацию — например, упрощённую и удешевлённую, при этом надо понимать, что для нас она в любом случае будет стоить дороже, чем любая китайская у себя на родине. О других грядущих моделях Evolute читайте в нашем отдельном материале.
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