Приговорённый к ссылке в РФ кроссовер Voyah Free обзавёлся дальнобойной версией

Voyah — это премиальный бренд компании Dongfeng, запущенный в 2020 году для освоения верхнего сегмента китайского рынка. Большой кроссовер Free выпускается с прошлого года, нам он интересен тем, что в недалёком будущем превратится во флагманскую модель российского электромобильного бренда Evolute и пропишется на липецком заводе «Моторинвест». Ну а в Китае только что представлена самая дорогая и дальнобойная версия Voyah Free, способная проехать на одной зарядке более 600 км.

У бренда Voyah пока всего две модели — минивэн Dreamer и кроссовер Free. Кроссовер вышел на домашний рынок в августе прошлого года и пока продаётся не слишком бодро: по данным ресурса CarSalesBase, до конца прошлого года реализован 6431 экземпляр, за первую половину 2022-го — 6647. В Китае Voyah Free предлагается как с plug-in гибридной силовой установкой, так и с чисто электрической (несколько на выбор). Гибрид нас сейчас не интересует, так как российский бренд Evolute, который собирается освоить модель Free, позиционируется как строго электромобильный.

В основе Voyah Free лежит оригинальная модульная платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture) с батареей в полу и пневмоподвеской «по кругу»: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Дизайн разрабатывался при поддержке итальянской студии Italdesign. Габаритная длина кроссовера — 4905 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1645 мм, колёсная база — 2690 мм. Салон — пятиместный, третьего ряда нет. Объём багажника — 560 л (со сложенными сиденьями второго ряда — 1320 л), электрические версии имеют дополнительный передний багажник объёмом 72 л.



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До сегодняшнего дня электрические версии имели единую батарею ёмкостью 88 кВт·ч. Условно городская версия имеет один электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 255 кВт (347 л.с.) и 520 Нм, запас хода на одной зарядке — 505 км по устаревшему ездовому циклу NEDC. Двухмоторная полноприводная версия располагает совокупной отдачей в 510 кВт (694 л.с.) и 1040 Нм, запас хода на одной зарядке — 475 км по циклу NEDC, разгон с места до 100 км/ч занимает 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.



Представленная сегодня «долгоиграющая» версия снабжена батареей на 106 кВт·ч, а пиковая отдача двухмоторной силовой установки снижена до 360 кВт (490 л.с.) и 720 Нм, при этом динамика разгона, если верить официальному сайту марки, улучшилась (!) — первую «сотню» дальнобойный кроссовер набирает за 4,4 с. Запас хода для новой версии указан уже по современному китайскому ездовому циклу CLTC и составляет 631 км (по NEDC — 730 км).



Базовое оснащение у всех версий Voyah Free очень богатое, в него входят красочное трёхэкранное табло на передней панели с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155 и функцией обновления ПО «по воздуху», кожаный салон, двухзонный климат-конроль, дорогая аудиосистема, куча камер, современные электронные ассистенты водителя, панорамная стеклянная крыша и многое другое.



Моноприводная электрическая версия стоит в Китае от 343 600 юаней (2,95 млн рублей в переводе по текущему курсу), самая мощная полноприводная — от 373 600 юаней (3,2 млн рублей), представленная сегодня дальнобойная версия — от 393 600 юаней (3,37 млн рублей).



Какая из трёх версий будет в итоге адаптирована для российского рынка, неизвестно — Evolute официально флагманский кроссовер ещё не представлял. Не исключено, что китайский производитель сделает для российских партнёров отдельную спецификацию — например, упрощённую и удешевлённую, при этом надо понимать, что для нас она в любом случае будет стоить дороже, чем любая китайская у себя на родине. О других грядущих моделях Evolute читайте в нашем отдельном материале.

