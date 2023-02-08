В интересные времена мы живем… Еще недавно словосочетание «китайский премиальный бренд» казалось полнейшим оксюмороном, а сегодня китайские автомобильные концерны один за одним заявляют о выводе на рынок марки, претендующей на премиальный статус. Весьма типичным примером таких «парвеню» можно посчитать и марку Voyah. Более того, она пришла в Россию официально, так что это логичный повод для первого знакомства с ее моделями – кроссовером Free и минивэном Dream.

Марка Voyah является премиальным суббрендом «электрического» подразделения концерна Dongfeng, входящего в тройку крупнейших автопроизводителей Китая. Марка эта очень молодая, она была зарегистрирована в 2017-м, а первые автомобили показаны в 2020-м. Показательно, что все развитие марки началось с разработки собственной платформы. Более скромный собрат Voyah по имени Evolute уже прописался в сборочных цехах липецкого завода «Моторинвест», а вот автомобили Voyah, похоже, надолго останутся в статусе импортируемых – при планируемых объемах продаж нет никакого экономического смысла связываться даже с крупноузловой сборкой, не говоря уж о полном производственном цикле. Зато в части маркетинга – полный порядок: еще с осени прошлого года Voyah буквально бомбил российскую автомобильную прессу разнообразными инфоповодами: новые версии, официальное представление, начало приема предзаказов… Кроме того, представительство занималось формированием дилерской сети, и на сегодняшний день в России открыто 18 дилерских центров. Но особенно значимым событием представители марки сочли открытие в Москве фирменного бутика – без этого и премиум какой-то недостаточно премиальный получается. Именно на это открытие мы и приехали, чтобы лично познакомиться с новинками.



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Начнем с Voyah Free. Ничего не могу сказать – эффектный автомобиль получился у международной команды Voyah Design Team. Один из типовых источников вдохновения дизайнеров – океанские яхты, вот и в данном случае профиль автомобиля с «парящей крышей» весьма напоминает силуэт моторной яхты с флайбриджем. При этом сам образ получился очень «европейским». Ну и несколько исключительно удачных и эффектных штрихов – горизонтальные диодные полосы, пересекающие переднюю часть и корму от крыла до крыла, впереди – бело-голубая, сзади – красная, зрительно делают автомобиль более низким и приземистым, а 20-дюймовые диски «турбинного» дизайна создают ощущение движения. Ну и светящийся логотип в виде взлетающей сказочной птицы К’юнь П’ень, которая в китайской мифологии сначала была рыбой К’юнь, а потом, превратившись в птицу, била крыльями по воде, поднимая волны на три тысячи ли, летела ввысь, взмывая на девяносто тысяч ли. Птица П’ень летит, отдыхая один раз в шесть лун. Несет на плечах синее небо, взирает на мир с невероятной высоты и является образом свободы, идеалом существа, способного вознестись над мирским, выйти за рамки обыденного и увидеть полную картину мира. Ох, уж эта восточная мистика и философия…

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Есть и еще ряд элементов, на которые стоит обратить внимание, Во-первых, венчающий крышу козырек-дефлектор, направляющий поток воздуха вниз, на заднее стекло, и препятствующий образованию зоны разрежения, а значит, и загрязнению стекла. Во-вторых, выдвигающиеся дверные ручки – такое решение мы уже видели на массе машин, в том числе китайских, но в Voyah уверяют, что они учли все проблемы такой конструкции и у них они замерзать не будут. Наконец, накладки со специальным аэродинамическим профилем, расположенные между кузовом и боковыми зеркалами, снижают степень загрязнения боковых окон и зеркал при движении в сырую погоду.



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Но давайте сделаем первую закладочку: внешность Voyah Free вполне соответствует премиальному статусу. Но и внутреннее пространство ничуть не хуже! Открываешь дверь и понимаешь, что ничуть не удивился бы, увидев на массивной ступице руля не «птицу К’юнь П’ень», а какой-нибудь более именитый логотип. Дерево в отделке салона практически не использовано, зато очень много качественной кожи. Ну и полный, так сказать, «ондулянсион на дому»: климатическая система с ароматизацией и фильтром стандарта PM2.5, сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем и так далее.



И снова немного классической китайской философии даосизма: селектор выбора режима движения выполнен в форме «жезла Жуи», который должен приносить удачу и исполнять желания, а посему входит в число традиционных «восьми драгоценностей». Самое забавное, что изначально этот самый «жезл Жуи» был самой обычной чесалкой для спины…

Рядом с селектором – клавиша выбора специальных режимов. Их шесть, пять предустановленных (включая «внедорожный» режим Outing и «спортивный» Perf) и один – индивидуально настраиваемый. Параметры режима задают не только отклик на нажатие педали акселератора, но и высоту дорожного просвета. Да, Voyah Free оснащен пневмоподвеской, и в режиме Outing просвет увеличивается на 50 мм, а в режиме Perf уменьшается на 30 мм.

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Но, конечно, доминантой в оформлении салона является единый блок из трех сенсорных дисплеев, каждый с диагональю 12,3 дюйма – дисплей водителя, дисплей переднего пассажира и общий. И все это настраивается в соответствии с вашими желаниями – например, на дисплей водителя (а по совместительству – панель приборов) можно вывести навигационную карту или картинку с инфракрасной камеры ночного видения. Автомобиль вообще насыщен высокими технологиями – к примеру, систему внешнего видеообзора дополняют две внутренние камеры, одна из которых расположена на потолке и позволяет контролировать пассажиров на заднем ряду, и если они уснут, автоматика сама сделает ход более плавным. Другая расположена на передней панели и контролирует ваше состояние: не начинаете ли вы засыпать, не отвлекаетесь ли от управления… Эффектно выглядит и панорамная крыша с электрохромным смарт-стеклом, которое по вашему желанию становится полностью прозрачным, дымчатым, матовым или полностью перекрывает свет.



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Внутренняя техника тоже не отстает: например, разгон до сотни у чисто электрической версии EV занимает 4,7 секунды, а у гибридной EVR – и вовсе 4,5. Конструкция подвесок вполне соответствует такой динамике: впереди – сдвоенные поперечные рычаги, задняя подвеска – многорычажная. В сочетании с низким центром тяжести (архитектура ESSA – Electrical Smart Safety Architecture – подразумевает размещение батареи в полу салона, в пределах колесной базы) все это обещает хорошую управляемость. Единственное, что смущает – это выносливость пневмобаллонов подвески в наших условиях, но сотрудники компании уверяют, что автомобиль прошел не одну сотню тысяч километров в условиях экстремальных морозов и снега, и все работало нормально. Но вообще я с большим интересом жду возможности проехаться на этом автомобиле, особенно в гибридном варианте.

Voyah Free EVR сконструирован по схеме последовательного гибрида, то есть под капотом у него стоит двигатель внутреннего сгорания, но он не имеет какой-либо механической связи с колесами. Этот дефорсированный до 96 лошадиных сил 1,5-литровый турбомотор, работая на постоянных оборотах в оптимальном режиме, занят только тем, что подзаряжает ходовую батарею меньшей, чем у чистого электромобиля, емкости, 33 кВт*ч против 106 кВт*ч. Соответственно, гибрид получился несколько легче (его масса составляет 2290 кг против 2340), а потому и динамичней, а полного бака и полностью заряженной батареи должно хватить на 860 км. При этом мотор вполне переваривает 92 бензин, а пользуясь исключительно электротягой, можно проехать 140 км. Большинству людей этого вполне хватит на поездку от дома до офиса и обратно. Правда, у гибридного автомобиля под капотом нет дополнительного багажничка емкостью 75 литров, только основной. Зато этот основной багажник имеет вполне внушительный объём в 560 литров, а со сложенным вторым рядом – 1320 литров.

Но не менее интересным оказалось и знакомство с минивэном Voyah Dream. Эти автомобили также существуют в двух ипостасях, чистого электромобиля и подзаряжаемого параллельного гибрида (PHEV), и первым на российский рынок придет именно гибридный вариант. В отличие от кроссовера Free, такой же 1,5-литровый турбомотор имеет несколько большую степень форсировки и выдает 108 л.с. Однако параллельно с ним работают и два тяговых электродвигателя, которые питаются от батареи емкостью 25 кВт*ч. Вместе они могут разогнать автомобиль до 100 км/ч за 5,8 секунды, при том что масса машины составляет 2620 кг. Суммарный запас хода на полном баке и заряженной батарее составляет 750 км (на самом деле, конечно, меньше, поскольку измерения проводились по циклу NEDC), а на чистом электричестве можно проехать порядка 80-82 км.

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Кресло водителя и переднего пассажира не менее комфортабельны, чем те, что установлены в кроссовер Free, да и оснащение не уступает: та же аудиосистема Dynaudio и те же три 12,3-дюймовых тачскрина, объединенных в единый блок. Но все-таки здесь квинтэссенцией комфорта являются капитанские сиденья второго ряда. Во-первых, стоит отметить удобный доступ: китайские конструкторы не поскупились и оснастили автомобиль двумя широченными сдвижными дверями с электроприводом. Во-вторых, сами кресла имеют регулировку по 8 направлениям с электроприводом (угол наклона спинки, перемещение поясничной опоры вперед-назад и вверх-вниз, а также подъем подставки для ног). Есть вентиляция, массаж и подогрев сидений, порт USB, есть возврат кресла в первоначальное положение одной кнопкой, складывающиеся столики в спинке передних сидений и «Кнопка босса» (регулировка переднего правого кресла со стороны заднего пассажира). Разве что перемещать эти кресла в продольном направлении для доступа пассажиров на третий ряд приходится вручную.

Ну а теперь – о рыночных перспективах. Честно говоря, я не вижу в числе покупателей Voyah Dream большого числа частных лиц. Все, конечно, возможно, но эти роскошные минивэны скорее будут покупать как корпоративный транспорт или VIP-шаттлы пятизвездочных отелей. И конкурентов у Dream немного, настолько немного, что можно сказать, что их и вовсе нет. Конечно, состоятельный клиент может привезти и Toyota Alphard Executive Lounge, и Mercedes Vito с салоном, дооборудованным до уровня должной роскоши. Вот только за спиной конкурирующих марок – репутация и история, а в пользу Dream играет только новизна и технологичность.



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Еще сложней ситуация с Voyah Free. С одной стороны, чистый электромобиль гораздо легче впишется в образ жизни состоятельного человека, нежели горожанина со средним достатком, ведь у первого есть либо частный дом, либо место в подземном паркинге, где можно установить собственную зарядную станцию. По показателям комфорта, скорости и вообще «количества автомобиля» Voyah тоже выглядит более чем пристойно, да и по цене он как минимум на треть дешевле всех конкурентов, способных разогнаться до сотни за 4,5 секунды. Вот только среди конкурентов из относительных новичков в мире автомобильных марок – лишь Tesla Model X. А вот Audi e-tron S и BMW iX xDrive50 (если брать чисто электрические модели) представляют заслуженные марки с долгой историей. Пожалуй, недостаток харизмы – вот что может помешать быстрому успеху нового бренда, даже с учетом всей уникальности нынешней рыночной ситуации. Ну и остается вопрос о надежности… Да, покупатель Voyah Free получает гарантию на 5 лет или 100 000 километров пробега, но… Остается вопрос о том, какие расходы придется понести, когда батарея (а ее стоимость составляет почти половину цены машины) начнет деградировать? Не придется ли регулярно наведываться в сервис для гарантийного ремонта пневмоэлементов подвески? Как будет вести себя электроника? Ответы на эти вопросы может дать только время.

