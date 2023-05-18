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  • Роскошный полноприводный седан Voyah Passion для России: объявлены цены

Роскошный полноприводный седан Voyah Passion для России: объявлены цены

18.05.2023 202 1 0

На нашем рынке крупная китайская «электричка» представлена в двух богатых исполнениях с двумя же вариантами батареи на выбор.

Прием заказов на электроседан Voyah Passion (в Китае модель зовется Zhuiguang, она же Chasing Light) в РФ открыли в апреле, но без цен. Теперь же опубликован и прайс-лист, одновременно дан старт продажам. Напомним, премиум-бренд Voyah принадлежит концерну Dongfeng, под ним выпускают исключительно электрифицированные автомобили. Сегодня в гамме три модели, и все они доступны на нашем рынке: помимо седана, это еще кроссовер Free и минивэн Dream (у SUV и MPV в отличие от «четырехдверки» есть как чисто электрическая, так и гибридные версии). Ну и добавим, что в России официальным импортером Voyah выступает компания Моторинвест, которая наладила в Липецкой области производство китайских «электричек» под собственной маркой Evolute. При этом локальная сборка «премиума» не планируется, в РФ автомобили поставляют напрямую из Китая.

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Как и остальные модели бренда, седан Passion построен на платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Длина «четырехдверки» составляет 5088 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 3000 мм. Объем багажника – 410 литров, плюс спереди есть дополнительный отсек объемом 53 литра.

У нас Voyah Passion представлен в двух версиях – EV и EV Long Range, обе имеют пневматическую подвеску и обе же оснащены  двумя электромоторами (то есть седан по умолчанию полноприводный), которые вместе выдают 510 л.с. и 730 Нм. Разница – в батарее. «Четырехдверка» Passion EV получила аккумулятор емкостью 82 кВт*ч, его должно хватить на 483 км пути (по циклу WLTP). У Voyah Passion EV Long Range батарея на 108,73 кВт*ч, а дальнобойность этого исполнения – уже 608 км. Базовый седан наберет первую «сотню» за 3,8 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч; показатели второго варианта – 4,2 секунды и 205 км/ч.

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В список стандартного оборудования входят: полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые диски черного цвета (за доплату они могут быть оранжевыми, голубыми или коричневыми – в цвет кузова), выдвижные ручки дверей, панорамная крыша, табло практически во всю ширину передней панели (оно состоит из нескольких экранов), проекционный дисплей, дополнительный экран на центральном тоннеле, четырехзонный климат-контроль, электрические дефлекторы скрытой установки, беспроводная зарядка для смартфона и штатный видеорегистратор.

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В арсенале обеих версий также значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе, система выбора режима движения, автопарковщик и ассистенты в пробках и движения по шоссе. Седан со старшей батареей – это еще матричные фары, «замшевая» обивка потолка вместо тканевой и обогрев руля.

Рекомендованная цена Voyah Passion EV – 8 290 000 рублей, Voyah Passion EV Long Range – 9 690 000 рублей. Для сравнения, чисто электрический кроссовер Voyah Free сейчас стоит от 8 890 000 рублей.

седан Россия Китай авторынок электромобиль новинки Voyah Voyah Passion Dongfeng

 

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1 комментарий
18.05.2023 17:04
Papirus

Вот прям запахло Алиэкспрессом: так тоже всё фуфло исключительно "роскошное"...

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