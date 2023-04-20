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  • В России начали принимать заказы на полноприводный седан Voyah Passion

В России начали принимать заказы на полноприводный седан Voyah Passion

20.04.2023 119 0 0

На нашем рынке роскошная электрическая «четырехдверка» будет доступна в двух версиях.

Премиальная марка Voyah появилась в портфеле «поднебесного» концерна Dongfeng в 2020-м, под ней выпускают исключительно электрифицированные модели. На российский рынок бренд вышел под конец прошлого года, официальным импортером выступает компания Моторинвест, которая наладила в Липецкой области производство китайских «электричек» под собственной маркой Evolute. При этом локальная сборка «премиума» не планируется, в РФ автомобили поставляют напрямую из Китая. У нас уже представлены кроссовер Voyah Free и минивэн Voyah Dream (на родине он зовется Dreamer), а теперь в России открыли прием предварительных заказов на третью модель – электрический седан Voyah Passion.

Модельный ряд Voyah: минивэн Dream, седан Passion и кроссовер Free

Отметим, Passion – экспортное имя («страсть» в переводе), на домашнем рынке автомобиль известен как Zhuiguang (он же Chasing Light, что означает «в погоне за светом»). Кстати, в Китае продажи седана начались буквально на днях: старт был объявлен в рамках Шанхайского автосалона.

Как и остальные модели Voyah, «четырехдверка» построена на платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Длина Voyah Passion равна 5088 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1505 или 1515 мм (в зависимости от версии), колесная база – 3000 мм. Паспортный дорожный просвет модели для Китая – 121 или 124 мм (пока неизвестно, проводили ли адаптацию для РФ). Объем багажника – 410 литров, спереди есть дополнительный отсек объемом 53 литра.

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В России будут продавать две версии Voyah Passion, они в целом такие же, как и на родине. Седан оснащается двумя электромоторами (то есть он по умолчанию полноприводный), которые вместе выдают 510 л.с. и 730 Нм. Базовый вариант имеет батарею емкостью 82 кВт*ч, ее должно хватить на 483 км пути (по циклу WLTP). У более дорогого исполнения батарея на 109 кВт*ч, запас хода – 608 км. Седан с базовым аккумулятором разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды, второй вариант – за 4,2 секунды. Максимальная скорость – 210 км/ч.

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Состав комплектаций и цены для России еще не объявлены, их раскроют ближе к дате старта «живых» продаж (скорее всего, это случится весной-летом). В Китае в списке стандартного оборудования значатся трехэкранное табло, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция передних кресел, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. Топ-версии положены пневматическая подвеска, матричные фары, сиденья с массажером и функцией «памяти». На родине электроседан Voyah стоит примерно от 46 700 долларов.

Напомним, кроссовер Voyah Free и минивэн Dream в РФ представлены в виде гибридов, у кросса также есть полностью электрическая версия. Паркетник по прайсу сегодня стоит от 7 490 000 рублей, вэн, судя по официальному сайту марки, предложен в единственной топовой комплектации Executive за 9 290 000 рублей.

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