Спортивная версия Voyah Free EVR: подробности о комплектации и старт предзаказов в РФ

Такая модель китайской марки отличается от других версий за счёт изменённого экстерьера и иного салона. Цену этого гибрида в компании пока не обнародовали.

Премиальная марка Voyah, принадлежащая китайскому концерну Dongfeng, появилась летом 2020 года. Предполагается, что название бренда вызывает ассоциации со словом «voyage», которое в переводе с английского означает «путешествие». Как Kolesa.ru сообщал ранее, первенцем марки стал кроссовер Free, дебютировавший в декабре 2020-го. На домашнем рынке продажи стартовали в августе следующего года, а в РФ этот SUV появился в конце 2022 года.

На фото: Voyah Free EVR Sport Edition

В Китае модель пережила рестайлинг летом 2023 года. Теперь этот вариант добрался и до российского рынка, правда, он позиционируется в качестве спортивной версии актуального кроссовера Voyah Free EVR. Новинка с прибавкой Sport Edition к названию дебютировала в РФ в конце прошлого месяца в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля.



Новая версия кроссовера отличается за счёт новой радиаторной решётки более узкой формы и с рисунком из глянцевых чёрных пластиковых элементов. В центре находится логотип бренда, а сверху проходит светящаяся полоса, соединяющая фары между собой. Ещё у Voyah Free EVR Sport Edition по-другому оформлена нижняя часть переднего бампера с интегрированным в неё воздухозаборником.



Иначе выглядит и корма: автомобиль получил другой спойлер, размещённый на верхней части багажной двери. В компании пояснили, что этот элемент увеличивает прижимную силу на высоких скоростях. Кроме того, Voyah Free EVR Sport Edition получил комплектом оригинальных пятилучевых 20-дюймовых колёсных дисков чёрного цвета. В палитре цветов числятся: небесно-голубой, искрящийся чёрный, нефритовый зеленый, арктический белый и бронзовый (все с эффектом «металлик»).



Интерьер спорт-версии может быть выполнен в трёх вариантах: чёрный с тёмно-синими элементами, коричнево-красный со вставками цвета слоновой кости, а также бежевый с тёмно-синими акцентами. У Voyah Free EVR Sport Edition другое расположение некоторых функциональных элементов и органов управления, а ещё пересмотрена центральная консоль. Селектор коробки передач перенесён на рулевую колонку.



Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрен мультифункциональный дисплей. С его помощью можно воспроизводить музыкальные файлы, регулировать последовательность и громкость их воспроизведения, менять параметры климат-контроля, устанавливая нужную температуру, мощность и направление обдува, а также управлять солнцезащитной шторкой и панорамной крышей (доступна в качестве опции).

Ещё салон получил атмосферную подсветку салона с 64 вариантами цветов на выбор, подъёмную переднюю панель с тремя дисплеями, диагональ каждого составляет 12,3 дюйма. Меню информационно-развлекательной системы русифицировано, ещё есть возможность управления жестами. Список оборудования включает в себя множество электронных ассистентов, в их числе адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, автопарковщик, камеры кругового обзора, системы удержания в полосе и экстренного торможения.



Напомним, спорт-версия Voyah Free EVR оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит бензиновый турбомотор, исполняющий роль генератора для подзарядки тяговой батареи. При этом непосредственно за движение отвечают два электромотора (по одному на каждой оси), их совокупная отдача составляет 490 л.с., максимальный крутящий момент – 720 Нм. Ёмкость тяговой батареи – 39,2 кВт*ч. Совокупный запас хода равен 1000 км (при расчёте по циклу WLTP). У этого кроссовера на разгон с места до «сотни» уходит 4,8 секунды, а максимальная скорость равна 200 км/ч.



Сейчас новинка уже доступна для предзаказа в РФ, однако в местном представительстве компании пока официально не обнародовали стоимость Voyah Free EVR Sport Edition.