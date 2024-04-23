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Спортивная версия кроссовера Voyah Free EVR готовится к выходу на российский рынок

23.04.2024 41 0 0

Приём заказов на новинку стартует у официальных дилеров РФ в ближайшее время. Цена такого автомобиля станет известна позже.

Созданная летом 2020 года премиальная марка Voyah входит в состав китайского концерна Dongfeng. В компании считают, что её название должно вызывать ассоциации со словом «voyage» (в переводе с английского означает «путешествие»). Первенцем марки стал кроссовер Free: эта модель дебютировала в декабре 2020-го, а продажи на домашнем рынке начались в августе 2021-го. На российский рынок этот SUV вышел в конце 2022 года.

На фото: Voyah Free EVR Sport Edition

Сейчас кроссовер представлен в РФ в трёх модификациях – EV, EVR и EVR Long Range. Теперь местное представительство бренда провело презентацию ещё одного варианта модели – Voyah Free EVR Sport Edition. Новинка дебютировала в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

В компании пояснили, что спецверсия Voyah Free EVR отличается «агрессивным дизайном». Речь идёт о другой, более узкой радиаторной решётке, которая выполнена из глянцевых чёрных пластиковых элементов. В центре располагается логотип марки, а сверху проходит светящаяся полоса, соединяющая фары между собой. Кроме того, модели иначе оформили нижнюю часть переднего бампера и интегрированный в неё воздухозаборник.

﻿Корма выглядит иначе за счёт другого спойлера, размещённого на верхней части багажной двери (в местном офисе отметили, что этот элемент увеличивает прижимную силу на высоких скоростях). Ещё Voyah Free EVR Sport Edition снабдили комплектом оригинальных пятилучевых 20-дюймовых колёсных дисков чёрного цвета.

Voyah Free EVR в версии Sport Edition оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит бензиновый турбомотор, исполняющий роль генератора для подзарядки тяговой батареи. При этом непосредственно за движение отвечают два электромотора (по одному на каждой оси), их совокупная отдача составляет 490 л.с., максимальный крутящий момент – 720 Нм. На разгон с места до «сотни» модели требуется 4,8 секунды. Совокупный запас хода у модели составляет 1000 км (при расчёте по циклу WLTP).

Напомним, кроссовер Voyah Free базируется на модульной платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture), у неё конструкция с батареей в полу и пневмоподвеской «по кругу»: спереди двойные поперечные рычаги, сзади – многорычажка. Габаритная длина этого SUV равна 4905 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1645 мм, а расстояние между осями – 2690 мм.

На фото: салон Voyah Free EVR Sport Edition

Цены спецверсии Sport Edition станет известна позже. Согласно официальному сайту Voyah в РФ стоимость гибридного варианта Free EVR равна 5,5 млн рублей, а покупка исполнения EVR Long Range обойдётся клиентам в 6 млн рублей. В ближайшее время в официальных дилерских центрах бренда стартует приём заказов на новую версию Free EVR Sport Edition.

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