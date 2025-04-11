Премиальный кроссовер Voyah Free: анонсирован ещё один рестайлинг

Паркетник суббренда Dongfeng не только изменится внешне, но и станет «умнее». Премьеру обновленный SUV справит в ближайшее время.

Кроссовер Voyah Free вышел на китайский рынок в 2021 году, он стал первенцем премиального бренда концерна Dongfeng. Изначально паркетник был доступен на родине в виде последовательного гибрида или полноценного электрокара. Однако после рестайлинга, проведенного в 2023-м, в Поднебесной осталась только гибридная версия. Любопытно, что в других странах, включая Россию, Voyah Free по-прежнему представлен с гибридной и электрической установками, вдобавок тот самый обновленный кроссовер у нас, например, и вовсе объявлен спецверсией Sport Edition. Так вот теперь в Китае анонсирована скорая премьера еще раз модернизированного SUV.

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Анонс сопровождает тизерный видеоролик с замаскированным автомобилем. Судя по всему, Voyah Free получит другую оптику. Еще, возможно, переделают бамперы. Кроме того, кроссоверу достанется лидар. А вообще, как пишут местные профильные СМИ, у Free будут новые водительские ассистенты от компании Huawei. И это пока все подробности о грядущем рестайлинге модели.

Актуальный гибридный Voyah Free представлен в Китае в двух модификациях, причем одна из них у модели появилась лишь в прошлом году. Речь идет о базовой версии: такой кроссовер имеет работающий по экономичному циклу Миллера бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.; трудится только в режиме генератора), 272-сильный электродвигатель на задней оси и батарею емкостью 43 кВт*ч. Более дорогой вариант – полноприводный, у него спереди установлен дополнительный электромотор на 218 л.с., суммарная отдача топ-версии составляет 489 л.с.

Нынешний гибридный Voyah Free для Китая. В России кроссовер с таким обликом объявлен спецверсией Sport Edition 1 / 3 Нынешний гибридный Voyah Free для Китая. В России кроссовер с таким обликом объявлен спецверсией Sport Edition 2 / 3 Нынешний гибридный Voyah Free для Китая. В России кроссовер с таким обликом объявлен спецверсией Sport Edition 3 / 3

Точная дата презентации нового Voyah Free пока не названа. Не исключено, что публичную премьеру кроссовер справит в рамках Шанхайского автосалона, который откроется уже в конце апреля.