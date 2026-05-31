Компактный премиальный кроссовер готовится к рестайлингу, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность составить первое представление об изменениях в его внешнем виде.

Модель NX дебютировала в 2013 году в виде концепта, а уже в следующем году состоялась премьера серийной версии паркетника. В 2021 году было представлено второе поколение NX, и в скором времени онлайн-журнал Kolesa.ru провёл тест-драйв кроссовера. Уже давно наступило время для планового рестайлинга, однако первые тестовые образцы были замечены только в прошлом месяце.

Судя по имеющимся фотографиям, NX получит полностью новую переднюю часть. Здесь появятся более крупные фары с парой широких горизонтальных светодиодных полосок в каждой. Решётка радиатора с сетчатым наполнением будет выполнена в стилистике старшего кроссовера RX, а под фарами расположатся треугольные декоративные вставки. Сбоку никаких заметных изменений не ожидается, сзади же на шпионских фотографиях проглядываются фрагменты новых фонарей, которые также могут перекликаться с RX последнего поколения.

Нынешний Lexus NX построен на платформе GA-K, которую также используют седаны Toyota Camry и Lexus ES, кроссоверы Lexus RX, Toyota RAV4 и Highlander. Базовая версия с индексом NX 250 располагает атмосферным 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 199 л.с. Более мощная версия NX 350 оснащена 279-сильной бензиновой «турбочетвёркой». Есть также гибридные модификации NX 350h (совокупная мощность 242 л.с.) и NX 450h+ (306 л.с.) на базе 2,5-литрового «атмосферника». Скорее всего, рестайлинговая модель частично или полностью сохранит эту гамму силовых установок.

Премьера обновлённого Lexus NX может состояться в течение этого года. Между тем, ранее в этом месяце дебютировал большой кроссовер Lexus TZ.