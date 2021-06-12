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Новый Lexus NX: постоянный полный привод и plug-in гибридная версия

12.06.2021 314 1 0

Японская премиальная марка Lexus представила кроссовер NX второго поколения на модульной платформе GA-K, общей с Toyota RAV4 пятого поколения. Автомобиль будет доступен с бензиновыми и гибридными силовыми установками двух типов, продажи начнутся осенью этого года.

 

Lexus NX первого поколения дебютировал в апреле 2014 года и по состоянию на конец апреля 2021 года разошёлся по миру тиражом 1 млн экземпляров. Главным рынком сбыта для NX, как и для большинства моделей Lexus, являются США: по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году Lexus NX стал здесь второй по популярности моделью в сегменте компактных премиальных SUV после BMW X3 — реализовано 55 784 и 59 941 шт. соответственно. На российском рынке Lexus NX (у нас он считается среднеразмерной моделью) тоже несильно отстаёт от BMW X3: в 2020 году, по данным АЕБ, продано 4634 и 5579 шт. соответственно. Короче говоря, модель получилась успешной, и маркетологи Lexus надеются, что NX второго поколения окажется ещё успешнее.

С переездом на платформу GA-K кроссовер Lexus NX стал крупнее по всем направлениям: колёсная база увеличилась на 30 мм до 2690 мм, габаритная длина 4660 мм (+20 мм), ширина 1865 мм (+20 мм), высота 1640 мм (+5 мм). При этом стальной кузов стал жёстче (передние крылья и капот — из алюминия), колея — шире, центр тяжести — ниже, уменьшена масса креплений колёс (отказались от шпилек), и всё вместе это сулит более гармоничную управляемость. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. Кроссоверы в исполнении F Sport в базе имеют адаптивные амортизаторы.

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Уровень аэродинамического шума снижен примерно на 15%, в том числе благодаря двум замкам капота, которые более надёжно фиксируют эту крупную кузовную деталь и не дают ей вибрировать на высоких скоростях.

Существенно расширен список электронных ассистентов водителя: Lexus NX теперь распознаёт самые разнообразные помехи, в том числе стены, столбы и деревья, и не допустит столкновений с ними. Внедрена технология цифрового ключа, то есть получить доступ к машине теперь можно через смартфон и через него же дистанционно управлять процессом парковки.

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В целом по сравнению с предшественником у нового Lexus NX 95% новых делателей, но снаружи кроссовер изменился несильно — те же пропорции, те же стилистические приёмы. А вот салон радикально другой: здесь применен так называемый стиль Tazuna (переводится как «поводья»), впервые продемонстрированный в марте на концепте LF-Z Electrified. Визуально выделенные продольные элементы напоминают поводья, которыми всадники управляют лошадьми, а все органы управления максимально сконцентрированы вокруг водителя. По сути, получился типичный кокпит.

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Экран мультимедийной системы стал крупнее (до 14 дюймов) и расположен ближе к водителю. Управление системой посредством джойстика упразднено, теперь придётся тыкать пальцем в экран. В дверях появились электрозамки с клавишами активации: они не позволят открыть дверь, если к ней приближается помеха (например, велосипедист или другой автомобиль). Аварийные механические замки с рычажками при этом сохранились, но они закамуфлированы.

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Базовая версия Lexus NX 250 оснащена хорошо знакомым нам по Toyota RAV4 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 199 л.с., но в паре не с вариатором, а с 8-ступенчатой гидромеханической АКП. Привод — передний либо полный, причём полный теперь он называется постоянным, так как муфта отбора мощности на заднюю ось имеет преднатяг.

Версия NX 350 получила новую 2,4-литровую бензиновую «турбочетвёрку» мощностью 279 л.с. в сочетании с 8АКП и полным приводом.

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Дизелей как не было, так и нет, а вот гибридных версий стало больше. Безрозеточный Lexus NX 350h будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом (задние колёса вращает электромотор), при этом пиковая мощность системы на базе 2,5-литрового «атмосферника» и электромеханического вариатора одинаковая — 242 л.с. Компактная литий-ионная батарея у такого гибрида расположена под задним сиденьем, но это не привело к уменьшению объёма топливного бака, он на всех версиях один и составляет 55 л.

У plug-in гибридной версии NX 450h+ (раньше такой не было) более крупная батарея ёмкостью 18,1 кВт·ч расположена в полу и будучи полностью заряженной позволяет проехать на электротяге 63 км, максимальная скорость при этом будет ограничена на отметке 135 км/ч. В гибридном режиме совокупная мощность 2,5-литрового «атмосферника» и двух электромоторов (один на передней оси, второй на задней) составляет 306 л.с. — пока это самая мощная версия в гамме. На некоторых рынках будет также предлагаться переднеприводная plug-in гибридная версия, но её характеристики пока на раскрыты.

Какие из заявленных версий нового Lexus NX доберутся до России, тоже пока неизвестно.

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1 комментарий
12.06.2021 17:12
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