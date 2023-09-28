Toyota Highlander перешёл в 2024 модельный год со скромными обновками, но заметно подорожал

Стартовый ценник кроссовера на американском рынке ощутимо подрос (на 2,7 тыс. долларов) из-за того, что его лишили базовой комплектации.

Актуальный трёхрядный кроссовер Toyota Highlander четвёртой генерации был представлен в 2019 году. К текущему модельному году SUV обновили весьма заметно, в частности, мотор V6 был заменён турбочетвёркой серии T24S объёмом 2,4 литра. Его отдача составляет 269 л.с., а максимальный крутящий момент – 419 Нм. Теперь Highlander добрался до 2024 модельного года, на этот раз его технику трогать не стали.

На фото: Toyota Highlander 2024 модельного года в версии Nightshade

Посвежевший кроссовер, как и ряд других моделей японского бренда, обзавёлся версией Nightshade. Эта отделка доступна гибридным Toyota Highlander в исполнениях LE и XLE. Такие автомобили отличаются за счёт ряда затемнённых элементов: шильдиков, расположенных на корме, корпусов боковых зеркал, решётки радиатора, а также 18-дюймовых колёсных дисков с пятью спицами, спойлера и антенны «акулий плавник», а в комплектации XLE затемнены ещё рейлинги на крыше. В салоне тёмная отделка подчёркивается чёрными сидениями (у варианта XLE – с серебристыми вставками). Кроссовер 2024 модельного года в версии Nightshade в США можно купить минимум за 41 720 долларов.



Отметим, «затемнённая» отделка пришла на смену Bronze Edition, которой у посвежевших SUV не будет. Ещё одним из важных изменений к 2024 модельному году стало отсутствие базовой комплектации L. Причём этому варианту на замену ничего не подобрали. Его ценник у кроссовера 2023 модельного года на американском рынке составлял 36 420 долларов.



Это значит, что теперь стартовой версией Toyota Highlander стала LE. Стоимость такого кроссовера нового модельного года составляет 39 120 долларов, что на 300 долларов больше, чем то же исполнение 2023-го. Однако из-за отсутствия бывшего базового варианта L стартовый ценник посвежевшего Highlander резко вырос сразу на 2700 долларов.



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В списке доступных цветов для окраса кузова числятся Cement, Wind Chill Pearl, Midnight Black и Ruby Flare Pearl. В стандартное оснащение версий XLE и XSE теперь входит багажная дверь с электроприводом, которая позволяет открывать её без помощи рук.



На фото: салон Toyota Highlander 2024 модельного года в версии Nightshade

Как мы уже подчеркнули, техника трёхрядного кроссовера осталась прежней. Привод у модели может быть как передним, так и полным, при этом для вариантов попроще предусмотрели трансмиссию с муфтой на задней оси, а исполнения подороже оснастили системой Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колёс. Toyota Highlander 2024 модельного года комплектуется 269-сильной турбочетвёркой, которая работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.



Второй вариант «начинки» – гибридная установка, в основе которой лежит четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с двумя электродвигателями и расположенной под задними креслами батареей. Совокупная отдача этой системы у кроссовера составляет 246 л.с.

