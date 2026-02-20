Гибридные авто ×
Toyota RAV4 нового поколения в Японии: теперь версии и с PHEV-установкой, включая GR Sport

Живые продажи кроссоверов стартуют на домашнем рынке 9 марта 2026 года. Цены уже известны: за «обычный» plug-in гибрид здесь попросят 6 млн иен, за спортивное исполнение – 6,3 млн иен.

Toyota RAV4 нового поколения дебютировал ещё в мае 2025 года: тогда были показаны версии кроссовера для Северной Америки и Европы, а также появилась официальная информация о варианте для Японии. Позже производитель рассекретил SUV, предназначенный для Австралии, а в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. На домашний рынок HEV-версия «шестого Рафика» вышла в декабре 2025-го, а теперь настала очередь вариантов с PHEV-установкой.

На фото: Toyota RAV4 нового поколения (для японского рынка)

Новый Toyota RAV4 скоро поступит в продажу в Японии с plug-in гибридной установкой: она полагается исполнениям Z и «подогретому» GR Sport. В её основе лежит 186-сильный бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором и электромотором, расположенном на задней оси. Совокупная отдача установки этого кроссовера с полноприводной системой E-Four составляет 329 л.с.

Ещё в состав plug-in гибридной установки входит тяговая батарея ёмкостью 22,1 кВт*ч. Она позволяет Toyota RAV4 в исполнении Z при движении только на электротяге проехать 151 км, а дальнобойность варианта GR Sport составляет 145 км (при расчёте по циклу WLTC).

На фото: Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
В списке визуальных отличий подключаемой гибридной версии Toyota RAV4 Z от аналогичного варианта с HEV-установкой числятся иное оформление боковых воздухозаборников, а также затемнённых накладок на нижней части переднего бампера. На левом переднем крыле также можно увидеть дополнительный лючок, за которым, очевидно, прячется порт для зарядки тяговой батареи.

На фото: салон Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: салон Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: салон Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: салон Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: салон Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
На фото: салон Toyota RAV4 Z (с PHEV-установкой)
У варианта Toyota RAV4 GR Sport иначе оформлена передняя часть с крупной радиаторной решёткой с горизонтально вытянутыми ячейками, а также с массивными боковыми воздухозаборниками, в которые интегрированы противотуманки. На корме и «гриле» имеются шильдики с эмблемой подразделения GR Sport.

На фото: Toyota RAV4 GR Sport
На фото: Toyota RAV4 GR Sport
На фото: Toyota RAV4 GR Sport
На фото: Toyota RAV4 GR Sport
На фото: Toyota RAV4 GR Sport
На фото: Toyota RAV4 GR Sport
Ещё «подогретый» вариант лишили рейлингов на крыше и дополнили спортивным спойлером, установленным в верхней части багажной двери, а нижней части заднего бампера по-другому оформлен диффузор. Кроме того, этой версии положены амортизаторы GR Performance, иные распорки, повышающие жёсткость, и усиленные элементы задней подвески, которые позволили улучшить управляемость.

На фото: салон Toyota RAV4 GR Sport
На фото: салон Toyota RAV4 GR Sport
На фото: салон Toyota RAV4 GR Sport
На фото: салон Toyota RAV4 GR Sport
На фото: салон Toyota RAV4 GR Sport
На фото: салон Toyota RAV4 GR Sport
Как рассказали в пресс-службе Toyota, живые продажи PHEV-версий кроссоверов RAV4 нового поколения стартуют в Японии 9 марта 2026 года. Их цены уже известны: за plug-in гибрид в версии Z придётся отдать 6 000 000 иен (эквивалентно примерно 2,97 млн рублей по текущему курсу), а стоимость модификации GR Sport составляет 6 300 000 иен (около 3,12 млн рублей).

